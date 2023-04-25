Nikeおすすめのウィメンズテニスウェア

テニスの装いに欠かせない8つの基本アイテム
購入ガイド
ここで紹介するNikeの定番のテニスギアで、コーディネートを完成させよう。
スカートやワンピースに、タンクトップやポロシャツ、万能なシューズというテニスの装いはアレンジがきき、試合後のブランチやスーパーへの買い出しにも活躍する。
Nikeのウィメンズ用テニスギアは、本格的なアスリートを念頭に置いたデザイン。 テニス初心者であれ、競技者レベルのプレーヤーであれ、コート上での素早くスムーズな動きをサポートするテニスギアで装備を整えることが重要だ。
Nikeがおすすめする、テニスの装いに欠かせない8つの基本アイテム
1. Nikeのテニススカートとテニスワンピース
Nikeのテニススカートとテニスワンピースは、速乾性に優れた軽量素材を使用。多くは快適にフィットするショートパンツを内蔵し、激しいスライドステップにも対応して摩擦を防ぐデザインになっている。 優れた通気性を発揮し、動きやすいNikeのテニススカートは、トップクラスのアスリートにも初心者にも適している。
2. NikeのテニスタンクトップとノースリーブTシャツ
試合に適したノースリーブのタンクトップやTシャツなら、コートの対角線上に打ち返したり、力強いサーブを繰り出したりするときも、腕や肩を思いきり伸ばしてプレーできる。
NikeのテニスタンクトップやTシャツの多くは、リサイクルポリエステル繊維を使用し、Nike Dri-FITテクノロジーを取り入れている。肌から汗を逃がして素早く蒸発させるデザインだ。
3. Nikeのテニススポーツブラ
スポーツブラは必ずしも外から見えるものではないだろうが、テニスの装いには常に必須のアイテムだ。 テニスに最適なNikeスポーツブラは、ミディアムサポートかハイサポートで、プレーの間も着圧感のあるしっかりしたフィット感を提供する。 テニスは強度の高いスポーツであるため、コート上で、素早く積極的な動きを快適にこなせるような性能が求められる。
4. ナイキコート テニスシューズ
シューズはコーディネートのバランスを左右する。テニスコートでは特にそうだ。 ナイキコート テニスシューズは、目を引くカラーやデザインが豊富で、ソールにはジャンプやダイブをサポートする、 Zoom AirテクノロジーやNike Reactフォームといったテクノロジーが搭載されている。踏み切り板のような機能を発揮し、コートでの垂直方向の跳躍を助けるフルレングスのプレートを備えたシューズもある。
（関連記事：ハードコートでのテニスに最適なNikeのシューズ）
5. Nikeのテニスバイザー、キャップ、ヘッドバンド
テニスコートでは顔に髪の毛や汗がかからないようにする対策が欠かせない。日差しを防ぎたい場合はキャップやバイザー、単に髪の毛をまとめたい場合はヘッドバンドと、Nikeはあらゆるテニスプレーヤーに役立つアクセサリーを取り揃えている。
6. Nikeのテニスジャケット
筋肉が冷えないようにもう一枚重ね着したいとき、また試合後の汗が乾くタイミングで体をカバーしたいときは、Nikeのテニスジャケットをバックパックやダッフルバッグに入れておくと役に立つ。 さまざまなカラーやスタイルとの組み合わせも楽しめ、試合後に自分らしいスタイルを演出するにもぴったりのアイテムだ。
7. Nikeのテニスパンツ
肌寒い日のウォームアップ時も、普段の試合にも、軽量のテニスパンツを選ぶと良いだろう。 ナイキコート テニスパンツは、裾のジッパーを上げ下げでき、着替えが楽なデザインになっている。
8. Nikeのテニスパーカーとテニストレーナー
体温調節機能があるのはもちろん、ゆったりとしたパーカーやトレーナーは柔らかくカジュアルな着心地で、テニスギアの高い性能を引き立たせる。 Nikeのテニスパーカーやテニストレーナーは、試合後のブランチに直行したいときも、リラックスタイムにもおすすめだ。
文：ジュリア・サリバン、A.C.E.認定パーソナルトレーナー