テニスのスコアの仕組みをコーチが解説

P.T.R.認定テニスコーチでありIndie Tenisの創設者であるロンダ・コスタによると、テニスの試合の始め方はとても簡単だ。まず、2人のプレーヤーまたは2組のプレーヤーが、長方形のコートでネットをはさんで向かい合う。

「試合の初めにプレーヤーがコイントスをして、どちらが先にサーブをするかを決めます」とコスタは説明する。 コイントスで勝った方が、先にサーブをするか後にサーブをするかを決められます。 もう一方のプレーヤーは、コートのどちら側で試合を開始するかを選べます」

（ちなみに、全米テニス協会によると、どちらかのプレーヤーまたはペアがラケットを回してサーブの順番を決めてもよい。）

コスタによると、テニスの試合は次のように始まる。

サーバーは2回サーブをすることができる。「[サーバーは]必ずボールを2個持ちます。 これはテニスの重要なエチケットです」とコスタは補足する。 サーブがネットを越えて斜め向かいの四角形のエリア内でバウンドしたら、反対側のプレーヤーはボールがもう一度バウンドする前に打ち返す。 「サーブが成功したら、ネットを越えるようにコートのライン内にボールを打ち返し続け、相手が打ち返せない良いショットを打ったプレーヤーにポイントが入ります」とコスタは言う。 サーブがネットに触れて斜め向かいの四角形のエリアに入った場合は、サーブをやり直す。「これをレットと言います」とコスタは補足する。 サーブが斜め向かいの四角形のエリアに入らなかった場合は、2回目のサーブを打つ。 もう一度サーブをミスすると、相手にポイントが入る。 「奇数回目のゲームの後、両プレーヤーはコートでの位置を入れ替わります」とコスタは説明する。これは、コートに風が吹いていたり日が差していたりしても試合をフェアに行うためだ。

ムサによると、その他にも知っておくべきことがある。 「まず、必ずデュースサイド、つまりネットに向かって右側からゲームを始めます」とムサは説明する。これは、サーバーとレシーバーの両方に適用されるルールだ。 「次のポイントは、アドバンテージサイド、つまりネットに向かって左側から始めます。 [その後は]ゲーム終了までこれを交互に行います」

また、プレーのレベルや試合の種類によってテニスコートの大きさやサーフェスが異なることも覚えておくとよい。 コートについて詳しくは、国際オリンピック委員会によるこちらの説明をチェックしてほしい。

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