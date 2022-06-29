今日は土曜日。朝からソファーに身を沈め、テレビシリーズをまとめて観ている。体を動かせば気分が良くなるし、達成感も得られるはず。だが頭でわかっていても、なかなか動き出せない日もある。これは一体なぜなのだろう。



「モチベーションがなくなった、などと言いますが、これは的確な表現ではありません」と語るのは、公認心理師のリサ・ルイス博士。パフォーマンス心理学を専門とするボストンの教育学博士だ。「モチベーションはもともと人間に備わっているもの。だから獲得したり、失ったりするものではありません」つまり自分が怠けていると感じるときは、いつもモチベーションを高めてくれる源泉がパワー不足になっている可能性がある。しかし、多様なモチベーション供給源を用意しておき、代替策に切り替えれば、すぐにやる気を取り戻し、さまざまな目標に向かうパワーが手に入るかもしれない。

モチベーションの源は、スペクトラムのように分布している。片方の指標は、お金や富（懸命に働いてボーナスをもらう）や、他者からのプレッシャー（教授に期待されている）などの外的な要因だ。もう片方は、自分の内側の深いところにある。アイデンティティと結びついて目標を意識させる内発的な動機だ。こうした内発的な動機の例には、明るい友達や家族の一員でいたいという欲求や、他者の力になりたいという情熱なども含まれる。

内発的な動機は心の深層にあって、どんなときでも目標に向かう気持ちを駆り立ててくれる。これは多くの専門家が認めていること。しかし現実には、その動機があまりにも曖昧で漠然としていると感じ、心に響いてこない場合もあるのだとルイス博士は説く。そんなときも壁にぶつかることなく前に進み続けられるよう、すぐに使える代替策を多めに用意しておきたい。

以下で紹介するモチベーションは、より外発的な動機から順に並べてある。最後がいちばん内発的で深い動機だ。今日のやる気を高めてくれる動機が見つかったら、すぐに実践に移して残りは今後のために温存しておこう。普段から内発的なモチベーションを得るのが理想。表面的な動機は、ピンチのときだけ頼るようにしたい。