エキスパートが伝授する、新しい習慣をキープするための3つのヒント

概要：新しい行動を、すでに日常化されている行動（アンカー）に結び付ける



効果がある理由：習慣化したい行動（たとえばデンタルフロスの使用）を、すでに習慣化されている行動（歯磨き）と結び付ければ、古い習慣をきっかけとして利用できる。いつもの手順の中に、新しい行動を無理なく組み込みやすいからだ。デンタルフロスのことを思い出したときだけ（そんなことは滅多にない）、単体で取り組むよりもずっと効果的だ。



方法：リーのおすすめは、現段階で毎日欠かさずできている習慣をすべて書き出してみること。これだけで、アンカーとして使える習慣が十分に見つかるだろう。



次に、習慣化したい行動と関係のあるアンカーを選ぶ。水分の摂取量を増やしたいのなら、毎日のキッチン掃除の手順に、コップ１杯の水を飲む行動を加える。シンクも冷蔵庫も目の前にあるのだから、簡単に実行できるはずだ。



習慣化したい行動は、具体的な手順の中に収めることが重要だ。たとえば「テーブルを拭いた後」や「食器洗浄機に皿を全部入れた後」に水を飲むと決めておく。そうすれば、単なる「キッチン掃除のついで」よりも行動に結び付きやすい。忘れっぽい人は、習慣化したい行動を付箋に書き留め（「テーブルを拭いたら水を飲む」など）、アンカーの現場に貼っておく。これはガードナー博士からのアドバイスだ。