アルコール飲料が筋肉増強に及ぼす影響

だからといって、汗を流した後の冷たい一杯を諦めろという訳でもない。飲酒には正しい方法と間違った方法があり、主な問題は摂取量だ。「リカバリーと筋肉の適応にアルコールが悪影響を与えるのは、体重1kgあたり1g以上を超えて摂取した場合です」とバーンズ博士は説明する。



わざわざ計算する必要はない。バーンズ博士いわく、政府が発行する『米国人のための食生活ガイドライン』が推奨する飲酒量を守っていれば、リカバリーと筋肉の適応には問題がない。推奨される1日あたりの飲酒量は、女性は1ドリンク、男性は2ドリンクまで。この1ドリンクとは純アルコールで14gに相当し、通常のビールであれば350ml、ワインなら140ml、蒸留酒なら40mlだ。男性は一般的にアルコールの代謝に必要な酵素の機能が高く、さらに体液の多さによって体内のアルコール濃度を低くできるので、女性より多く飲める場合が多い。ただしアルコール分解酵素の有無には個人差があるので注意しよう。



学術誌『国際スポーツ栄養ジャーナル』に掲載された新しい研究によると、週に5回の適度な飲酒（アルコール濃度5.4%で、女性なら1ドリンク、男性なら2ドリンク）を守っている場合は、10週間のHIITプログラムの後、VO2 max（最大酸素摂取量）と握力の適応にマイナスの影響は見られなかった。トレーニングによるプラスの影響が、飲酒によって損なわれてはいなかったようだ。



また、学術誌『機能形態運動学ジャーナル』に掲載された研究では、対象者にレジスタンスワークアウトの数時間後に適度な飲酒をしてもらい、運動後60時間以内にテストを実施している。その際も、筋力、筋パワー、筋持久力、筋肉痛、自覚的運動強度（運動をどのぐらいハードだと感じるか）には、プラスの変化もマイナスの変化も見られなかった。バーンズ博士は次のように結論づけている。「適量のアルコール飲料を飲み慣れた人が、運動後に1、2杯のお酒を飲む程度なら、リカバリーが阻害されることはないでしょう」