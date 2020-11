目的を見つけてモチベーションを高める方法

強い目的意識は、より良い体と心の健康だけでなく、長寿とも関連している。「自分の目的を、北極星のように常に自分を導いてくれる指針として考えてみましょう。指針はあなたが進む方向や毎日の行動を導いてくれます。あなたを取り巻く状況が変わっても、この指針が変わることはないはずです」メンタルパフォーマンスのコーチで『Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance』の共著者のニコール・デットリング博士は語る。多かれ少なかれ、あなたの周りの環境は必ず変化する。そして、こうした変化の瞬間にどんな行動を取るかに、あなたとあなたの目的がどのくらい調和しているかが表れるのだ。



たとえば、職を失ったとしよう。週末は友達や家族のためにカップケーキを焼き、それで充実感を得られていたなら、このタイミングを方向転換のチャンスとして活用することも可能だ。これまでと同じような、終わりのないミーティングとメールに追いかけられる仕事に応募する代わりに、パンやお菓子の教室に通ったり、パン屋の仕事を探したりすることだってできる。あるいは、激しい雷雨のせいでトレーニングランの予定が台無しになってしまったとしよう。ランに出かける動機が、幼い頃に一緒に走り、自分が出場した全レースで応援してくれた父親との絆だとわかっていれば、こんな日はリビングでランナーのための筋力トレーニングのワークアウトに取り組む時間にできるかもしれない。



「目的は、朝、ベッドから飛び起きるための意欲やエネルギー、モチベーションを与えてくれます」スポーツ心理学者で『The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive』の著者、ジム・アフレモウ博士は語る。「目的がないと、人は孤立していると感じ、意欲がわかず、ただ海の上を漂っているような感覚になります」この状態では、職探しでもトレーニングプログラムでも、前進が難しくなってしまう可能性がある。