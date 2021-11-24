心身の回復に欠かせない安眠。人間は、生きている時間の3分の1を寝て過ごすのが理想だといわれている。しかし、ほとんどの人は、十分な睡眠がとれていない。「睡眠は健康全般に重大な影響を与えるだけでなく、体の動きを改善し、食事の選択を向上させ、競争上の優位性をもたらします」と指摘するのはジェニファー・マーティン博士。UCLAの内科助教授であり、Nikeパフォーマンスカウンシルのメンバーも務める睡眠の専門家だ。