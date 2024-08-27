Nikeのマストアイテムでバックパックを軽量化
購入ガイド
軽量なバックパッキングギアは、トレイルを力強く突き進むためのマストアイテム。 ここで紹介する方法を参考にしてほしい。
車からキャンプ場までの数kmの距離を歩くとき、あるいは数日にわたるトレッキングに挑むときなど、どんな状況であれ、バックパックの重さは気分に影響を与えるだけでなく、エネルギーを維持するうえで重要な要素だ。 ある研究によると、バックパックを背負う位置や重さによっても、歩くときに動かす筋肉や可動域の広さが変わるという。
適度な重さでフィットするバックパックを背負うことの重要性をふまえて、バックパックの中身には超軽量のアイテムを選ぶことが肝要となる。 そのアイテムにはウェアやシューズも含まれる。 頭からつま先まで、Nikeが選ぶ最高の軽量バックパッキングギアを紹介しよう。
バックパッキングに最適なキャップ：ナイキ テラ
ビーニーを1つ荷物に加えるくらい大した重さじゃないだろうと思うかもしれないが、徹底的にバックパックを軽量化しようとするなら、わずかな差が違いを生む。 つまり暖かくても重くないキャップを選ぶことが必須であり、そのようなときに一番おすすめなのがナイキ テラだ。 柔らかいニット素材で、ポリエステルとナイロンの組み合わせにより、軽量でありながらちょうどよい伸縮性を発揮する。
バックパッキングに最適なゲートル：ナイキ トレイル
マフラーは暖かさを保つのに便利だが、ハイキング中にはかさばりやすく、必要以上に重くなることがある。そんなときバックパッキングにはゲートルが優れた選択肢となる。 ナイキ トレイル ランニングラップは、Nike Dri-FITテクノロジーを採用した超軽量デザインで、肌の表面から汗を逃がす。 さらに、猛暑日に備えて氷を収納できるエンベロープスタイルのポケットが3つ付いている。
バックパッキングに最適なレインジャケット：トレイル エアリーズ（メンズ）、エッセンシャル レペル（ウィメンズ）
寒い雨の日に備えるには、レインジャケットをはじめとする適度な重ね着が必要だが、ジャケットは重荷になりやすい。そこで重宝するのが、ナイキ トレイル エアリーズ メンズ ランニングジャケットや、ナイキ エッセンシャル レペル ウィメンズジャケットだ。 どちらも軽量で、耐久性と撥水性に優れている。 通気性に優れたベントが付いている点も、このジャケットを際立たせる機能の1つとして挙げられる。 乾燥した天気が予想されるときは、折りたたんでポケットに収納できる。
バックパッキングに最適なロングスリーブシャツ：ナイキ ACG "Goat Rocks"（ウィメンズ）、Dri-FIT レジェンド（メンズ）
ロングスリーブシャツは、雨をシャットアウトする役割も果たすようなものが好ましいが、ウィメンズ向けのナイキ ACG "Goat Rocks" トップス、メンズ向けのDri-FIT レジェンドがそれに該当する。 どちらも速乾性に優れた軽量トップスで、汗びっしょりになるようなハイキングでもさらりとした状態をキープする。 紫外線からの保護機能や、動いているときのトップスのずれを防ぐサムホールを備えているのもACGの特徴。機能的であると同時に快適な着心地が味わえる。 Dri-FIT レジェンドは、スタンダードなインナーよりもゆったりとしたフィット感で、幅広い用途に適した選択肢といえる。
バックパッキングに最適なショートスリーブ シャツ：ナイキ プライマリー（メンズ）、ナイキ ワン クラシック（ウィメンズ）
暖かい日に着るシャツとして、あるいはインナーとして、メンズならナイキ プライマリー、ウィメンズならナイキ ワン クラシックがおすすめだ。 Nike Dri-FITテクノロジーにより優れた速乾性を発揮し、プライマリーでは脇下の通気性が確保され、さらりと涼しい状態が持続する。 さらに、どちらのニット素材も抜群に柔らかいので、数時間以上荷物を持ち歩くような場合にとりわけ役立つ。
バックパッキングに最適なパンツ：ナイキ スポーツウェア テック フリース ライトウェイト
キャンプ地が砂漠であっても、夜は寒くなることがある。 フリースは心地よさをキープするのに最適だが、かさばるのが玉にキズ。そんなときにうってつけなのがナイキ スポーツウェア テック フリースのジョガースウェットパンツだ。軽量でかさばらず、断熱性と保温性に優れ、性別を問わず着用できる。 スリムなスタイルと軽量ニット素材で、トレッキングに最適だ。
バックパッキングに最適なソックス：ナイキ スパーク ライトウェイト
厚手のコットンソックスはバックパックの中でかさばるだけでなく、履いていると汗などの湿気を閉じ込めてしまうことがある。 ナイキ スパーク ライトウェイト ソックスのような選択肢に切り替えることで、スペースを節約し、荷物を軽くできるだけでなく、クッション性と汗を吸い取る機能を得ることが可能だ。 重要な部分にはリフレクティブ（再帰反射）素材のディテールが施されており、夜明けや夕暮れ時のハイキングでも活躍する。
バックパッキングに最適なシューズ：ナイキ ウルトラフライ
Nikeでは軽量なシューズを幅広く取り揃えているので、キャンプ場で重いハイキングブーツから履き替えたいときにぴったりなアイテムを見つけることができる。 軽量なバックパッキングギアと組み合わせるのに理想的な一足が、トレイルレーシングシューズであるナイキ ウルトラフライだ。ウィメンズとメンズそれぞれのモデルがある。 カーボンプレートとZoomXフォームが快適性とパフォーマンスを高め、Vibram Megagripを使用したアウトソールがあらゆるトレイルで抜群のトラクションを発揮する。
文：エリザベス・ミラード