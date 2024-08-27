Nikeのマストアイテムでバックパックを軽量化

車からキャンプ場までの数kmの距離を歩くとき、あるいは数日にわたるトレッキングに挑むときなど、どんな状況であれ、バックパックの重さは気分に影響を与えるだけでなく、エネルギーを維持するうえで重要な要素だ。 ある研究によると、バックパックを背負う位置や重さによっても、歩くときに動かす筋肉や可動域の広さが変わるという。

適度な重さでフィットするバックパックを背負うことの重要性をふまえて、バックパックの中身には超軽量のアイテムを選ぶことが肝要となる。 そのアイテムにはウェアやシューズも含まれる。 頭からつま先まで、Nikeが選ぶ最高の軽量バックパッキングギアを紹介しよう。