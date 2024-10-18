ナイキがおすすめする、ランニングに最適なレインジャケットの選び方

雨の中のランニングを、暑さをしのげると喜ぶ人もいればどうにかして避けようとする人もいる。 いずれの場合でも、適切なランニング用レインギアを購入すれば、季節を問わず一貫してトレーニングを続けられる。

小雨の日も大雨の日も、ランニングに最適な高性能レインジャケットがあれば、ランをレベルアップできる。 Nikeでは、雨天に対応するランニングジャケットを多数取り揃えている。 Nike Storm-FIT ADV防水テクノロジーを搭載したジャケットは、小雨の中でもさらりとした状態をキープ。 Therma-FITテクノロジーを搭載したジャケットなら、熱が体の外に逃げるヒートロスを軽減できる。

優れたテクノロジーを用いてデザインされた、Nikeおすすめのランニング用レインジャケットをチェックしよう。