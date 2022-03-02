帽子の汗ジミを落とすコツ

まず、キャップに洗濯に関する手順が記載されたタグがないか入念にチェックする。

全体をゴシゴシと磨く前に、少量の洗剤やしみ抜き剤と水を使って、外から見えない部分をこすってみること。 色落ちする場合は、水だけを使って洗う。

ビンテージのキャップを洗う時には、特別な注意が必要だ。 その理由は、 現在はつばにプラスチックを使ったものが主流だが、昔のキャップにはボール紙を使ったものもあるからだ。 一般的に、1983年以前に作られたキャップには、ボール紙のつばが使われている。 こうしたキャップの場合は水に浸さず、 傷まないよう部分洗いのみをする。