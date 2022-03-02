帽子の汗ジミを落とすコツ

キャップの汗染みを落とす方法
製品のお手入れ
ここで紹介するアドバイスを活用して、キャップを汗染みのない清潔な状態にキープしよう。
ジムに行く時や友達に会う時にベースボールキャップが欠かせないという人なら、 キャップにたくさんの汗が染み込んでいることにもお気付きだろう。 その汗染みを、キャップが傷まないように取り除くにはどうすればいいだろうか？
アドバイス：洗濯機は、キャップの汗染みを取り除く最善策とは言えないかもしれない。
キャップを洗濯機で洗うのは避けるべき？
汗染みの付いたキャップを汚れたワークアウトギアと一緒に洗濯機に投げ込みたくなる気持ちはわかるが、これには注意が必要だと言う専門家もいる。
たとえば、洗濯機メーカーのWhirlpoolは、キャップは洗濯機に入れずに手洗いすることを推奨している。 キャップが折れ曲がったり、形が崩れたりするのを防ぐためだ。
一方で、別の大手洗濯機メーカーのMaytagは、キャップの種類によって洗濯方法は異なると述べている。 たとえば、コットン、コットン混紡、アクリル、メッシュなどの素材を使ったキャップには十分な耐久性があるため、ソフト/デリケート洗いのコースで冷水を使えば、洗濯機でも洗えるという。
プロからのアドバイス：ラベルでお手入れ方法を必ずチェックすること。 洗濯機でキャップを洗う場合は、次の手順に従おう。
キャップにお手入れ方法が記載されたラベルがないか確認する。 この方法に従うのがベストだ。
重曹ペーストを作る。 小さなボウルに、重曹1/2カップ、塩大さじ1、過酸化水素水大さじ1を加えて混ぜる。
キャップの目立たない場所でペーストを試す。
ペーストを試し、問題なく使えると判断できた場合は、柔らかいブラシを使ってペーストをキャップの内側にやさしく塗る。 汗止めバンドの部分は特に念入りに塗ること。
ペーストを塗った状態で20分ほど置く。
可能な場合は、きれいな冷水にキャップを浸しながらペーストを取り除く。 水に浸せない場合は、湿らせたタオルでペーストを拭き取る。
キャップを自然乾燥させる。 逆さに置いたボウルなどの上に置くことで、キャップを元の形状に戻せる。
キャップを手洗いする方法
まず、キャップに洗濯に関する手順が記載されたタグがないか入念にチェックする。
全体をゴシゴシと磨く前に、少量の洗剤やしみ抜き剤と水を使って、外から見えない部分をこすってみること。 色落ちする場合は、水だけを使って洗う。
ビンテージのキャップを洗う時には、特別な注意が必要だ。 その理由は、 現在はつばにプラスチックを使ったものが主流だが、昔のキャップにはボール紙を使ったものもあるからだ。 一般的に、1983年以前に作られたキャップには、ボール紙のつばが使われている。 こうしたキャップの場合は水に浸さず、 傷まないよう部分洗いのみをする。
汗染みのあるキャップを洗う方法
洗剤を使ってキャップを洗えると判断した場合は、次の手順に従おう。
流し台やバケツに冷水または温水をためる。 洗濯洗剤を数滴、またはシミ取り剤を大さじ1杯入れる。 キャップの色落ちを防ぐため、漂白剤や漂白効果のある洗剤は使わないようにすること。
洗剤を入れた水の中にキャップを15分程度浸す。
冷水または温水でキャップをすすぐ。
タオルを使い、たたくようにして丁寧に水気を取る。
キャップを元の形に整える。 逆さに置いたコーヒー缶や小さなボウルなど、頭の形に似た容器の上にキャップを置く。
キャップを完全に乾かす。
ウールのベースボールキャップを洗う際には特に注意が必要だ。 ウールは傷みやすく、形が崩れやすい。 ウールのキャップを洗う場合は、ウール用の中性洗剤を水で薄めてから、やさしくキャップをこすること。
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キャップの落ちにくい汗染みを取り除く方法
キャップを一度も洗わずに、数々のハードなワークアウトをこなしたとしよう。 キャップに付いたしつこい汗染みには、以下のように対処するといい。
水で薄める洗剤の量を増やし、特に汚れのひどいところを部分洗いする。
汗染みのある部分を歯ブラシなどの小さなブラシでこする。
汚れの落ち具合を時々チェックしながら、キャップを数時間水に漬ける。その後、冷水や温水でキャップをすすぎ、タオルでたたくようにして水気を取る。
乾くまでキャップをかぶるか、頭の形に似た物の上に置いて元の形状に戻す。
つばの内側に付いたしつこい汗染みを取り除きたい場合は、シャンプーを使ってこすると皮脂の汚れが落ちる。
キャップに汗染みを作りにくくする方法
キャップを洗う回数を最小限に抑えたい場合は、防汚スプレーを使うことを検討しよう。
キャップをさっぱりさせたい場合は、少量の重曹を内側に振りかけて数分間置く。 その後、ジムやソフトボールの練習など、キャップをかぶって出かける前に重曹を振り落とす。
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