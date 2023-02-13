天然素材でスニーカーを染色する方法をNikeのフットウェアデザイナーが解説

スタイリングのヒント

天然素材を使用してシューズを色鮮やかに生まれ変わらせる簡単な方法をご紹介。

最終更新日：2023年2月13日
この記事は4分で読めます
天然素材でスニーカーを染色する方法をNikeのフットウェアデザイナーが解説
所要時間
60 分
推定コスト
$30

備品

  • コットンなど天然素材を使用した無地の白いスニーカー：1足
  • ミョウバン：大さじ2～3（染料定着剤として使用。多くのスーパーマーケットのスパイス売り場にある）
  • 鉄媒染剤：大さじ2～3（発色剤として使用。オンラインで購入できる）
  • マリーゴールドパウダー：大さじ2（オンラインで購入するか、マリーゴールドの花を乾燥させて自作する）
  • クルミパウダー：大さじ2（クルミの殻をすりつぶして自作するか、オンラインで購入する）

ツール

  • 大型の深鍋：1つ（左右のスニーカーを完全に浸水させられる程度の大きさ）
  • 大型のトング：1つ
  • ゴム手袋：1組
  • 安全ゴーグル：1本

クローゼットにしまったままのシューズをよみがえらせたいと考えていて、しかも自分で工夫する作業が好きなら、スニーカーの染色方法を解説するこのガイドが役に立つはず。

古いシューズをリフレッシュしたい人もいれば、新しい真っ白なスニーカーをビンテージ風にアレンジしたい人もいるだろう。このガイドでは、天然素材を使用してスニーカーを染色する方法を、ステップごとに解説する。

Nikeのフットウェアデザインの専門家、エイジャ・ザレパーバーと、Nikeキッズフットウェア担当のマテリアルデザイナー、インダ・ナーが紹介する、自家製の天然染料を使用したNikeのホワイトスニーカーの染色手順とヒントをチェックしよう。

（関連記事：エア フォース 1のクリーニング方法

天然素材でNikeスニーカーを染色する方法：やさしいマリーゴールドブラウン

ザレパーバーとナーが言うように、天然染料は合成素材には定着しないため、天然繊維で作られたスニーカーを選ぶことが重要。特にアッパーに天然素材を使用したものを選びたい。 天然繊維の例としては、スエード、レザー、コットンなどの素材が挙げられる。

花、食べ物、野菜くずなど、あらゆる天然の材料を使用できるが、2人が気に入っているシューズの染色方法の一つが、マリーゴールドパウダーと、クルミの殻か貝殻パウダーを使うやり方だ。 この方法で染色すると、白いスニーカーが薄めのやさしいブラウンに染まり、まるで履き古したように自然な色合いになるという。

重要：この手順では熱湯を使用するため、注意が必要。 子どもがこの方法でシューズを染色するときは、なるべく大人が見守るようにしよう （注：鉄媒染剤は飲み込むと有毒だ。 自家製の染色剤は口にしないよう気を付けよう）。

シューズを染色する手順

  1. シューレースを外し、 置いておく。
  2. 安全ゴーグルをかけ、手袋をはめる。
  3. 鍋に水を入れて沸かす（約100℃）。
  4. 沸騰したら、火を弱めてコトコト煮立つ程度まで温度を下げる（約80℃）。 鍋のお湯がコトコト煮立つ程度になるまで待ってからステップ5へ進む。
  5. 鍋にミョウバンを加え、 20～30秒ほどかき混ぜる。
  6. 鉄媒染剤を加え、 また20～30秒ほどかき混ぜる。
  7. マリーゴールドパウダーとクルミパウダーを加える。 ミョウバン、鉄媒染剤、マリーゴールドパウダー、クルミパウダーが溶けるまで混ぜ続ける。 お湯の色が黄色がかった茶色になるはず。
  8. トングを使い、シューズを片方ずつ慎重にポットのお湯の中に入れ、完全に沈める。
  9. シューズを煮立ったお湯の中に30分ほど入れておく。ときどき部分的に大さじ2～3杯の冷水をふりかけ、色をチェックする （お湯の中ではスニーカーの色が濃く見えることが多い）。
  10. スニーカーを自然乾燥させる。 乾くまでにかかる時間はスニーカーによって異なるが、 大体12～24時間かかると考えてよいだろう。
  11. スニーカーが完全に乾いたら、外していたシューレースを通す。

ザレパーバーとナーが説明するように、ブラウンに染まったシューズに白いシューレースが映え、実際は古くても新鮮味のあるユニークな印象を放つ。

「高校生の頃、スケートボーダーを夢見ていたことを思い出しました。
このシューズで仕事に行くと、皆の注目を浴びるクールな高校生のような気分になれるんです。」

天然素材で染色したスニーカーを履くフットウェアデザインの専門家、エイジャ・ザレパーバー。

このガイドではマリーゴールドとクルミのパウダーを使用しているが、このNikeデザイナー2人によると、コーヒーを使うと濃いブラウンに染まり、ビーツでは深いレッド、アボカドの種ではくすんだローズの色合いになるという。

文：ジュリア・サリバン

公開日：2023年2月3日

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