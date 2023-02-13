天然素材でスニーカーを染色する方法をNikeのフットウェアデザイナーが解説

ザレパーバーとナーが言うように、天然染料は合成素材には定着しないため、天然繊維で作られたスニーカーを選ぶことが重要。特にアッパーに天然素材を使用したものを選びたい。 天然繊維の例としては、スエード、レザー、コットンなどの素材が挙げられる。

花、食べ物、野菜くずなど、あらゆる天然の材料を使用できるが、2人が気に入っているシューズの染色方法の一つが、マリーゴールドパウダーと、クルミの殻か貝殻パウダーを使うやり方だ。 この方法で染色すると、白いスニーカーが薄めのやさしいブラウンに染まり、まるで履き古したように自然な色合いになるという。

重要：この手順では熱湯を使用するため、注意が必要。 子どもがこの方法でシューズを染色するときは、なるべく大人が見守るようにしよう （注：鉄媒染剤は飲み込むと有毒だ。 自家製の染色剤は口にしないよう気を付けよう）。