シューズが適切にフィットすれば、足元が快適で不安を感じることがなく、歩くときや走るとき、またスポーツをするときも思い通りに動けるはず。 しかし、履いているシューズのサイズが合っていないかもしれないと思う場合は、次のような兆候がないかチェックしよう。

トゥボックスがきつすぎる。 シューズが小さすぎる場合、足の親指や小指の先に締めつけ感や不快感が生じることがある。 かかとや足首に不快感がある。 履き口の位置が高すぎるといった場合に、足首の骨が赤くなったり水ぶくれができたりすることがあるが、これはサイズが大きすぎる兆候だ。 シューズの土踏まずの位置が足に合わない。 シューズが大きすぎる場合、土踏まずの位置が自分の足のかかとに近くなり、 小さすぎる場合は母指球に近くなる。 歩行時にかかとがずれる。 シューズが大きすぎると、シューレースをきつく結んでもかかとが滑ることがある。

ヒント：新しいNikeシューズを試着してフィット感をチェックするときは、そのシューズで行う予定の運動に近い動きをしてみよう。 たとえば、ランニングシューズを選ぶ際は、候補となるシューズを履いて周辺を少し走ってみながら履き心地を確認するとよい。 Nikeスタッフからの専門的なアドバイスが必要であれば、最寄りのNikeストアに足を運び、実際にシューズを試着しながらアドバイスを求めよう。