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ナイキ ボメロ 18
ナイキ ボメロ 18 メンズ ロード ランニングシューズ
+4
新着
ナイキ ボメロ 18
メンズ ロード ランニングシューズ
￥17,600
(税込)
ナイキ ペガサス 42
ナイキ ペガサス 42 メンズ ロードランニングシューズ
+7
新着
ナイキ ペガサス 42
メンズ ロードランニングシューズ
￥17,600
(税込)
ナイキ ストラクチャー 26
ナイキ ストラクチャー 26 メンズ ロード ランニングシューズ
+2
新着
ナイキ ストラクチャー 26
メンズ ロード ランニングシューズ
￥17,600
(税込)
ナイキ ACG ペガサス トレイル
ナイキ ACG ペガサス トレイル メンズ トレイル ランニングシューズ
リサイクル素材
ナイキ ACG ペガサス トレイル
メンズ トレイル ランニングシューズ
￥17,930
(税込)
ナイキ ペガサス 42
ナイキ ペガサス 42 ウィメンズ ロードランニングシューズ
+4
リサイクル素材
ナイキ ペガサス 42
ウィメンズ ロードランニングシューズ
￥17,600
(税込)
ナイキ スター ランナー 5
ナイキ スター ランナー 5 リトルキッズ ランニングシューズ
+3
リサイクル素材
ナイキ スター ランナー 5
リトルキッズ ランニングシューズ
￥6,710
(税込)
ナイキ ACG ペガサス トレイル
ナイキ ACG ペガサス トレイル ウィメンズ トレイル ランニングシューズ
リサイクル素材
ナイキ ACG ペガサス トレイル
ウィメンズ トレイル ランニングシューズ
￥15,299
(税込)
セール価格
ナイキ レボリューション 7
ナイキ レボリューション 7 ジュニア ロード ランニングシューズ
リサイクル素材
ナイキ レボリューション 7
ジュニア ロード ランニングシューズ
￥5,599
(税込)
セール価格
ナイキ レボリューション 8
ナイキ レボリューション 8 メンズ ロード ランニングシューズ
リサイクル素材
ナイキ レボリューション 8
メンズ ロード ランニングシューズ
￥6,499
(税込)
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ナイキ インフィニティ G NN
ナイキ インフィニティ G NN ゴルフシューズ
リサイクル素材
ナイキ インフィニティ G NN
ゴルフシューズ
￥11,000
(税込)
ナイキ ペガサス プラス
ナイキ ペガサス プラス ウィメンズ ロード ランニングシューズ
リサイクル素材
ナイキ ペガサス プラス
ウィメンズ ロード ランニングシューズ
￥18,599
(税込)
セール価格
ナイキ コルテッツ テキスタイル
ナイキ コルテッツ テキスタイル ウィメンズシューズ
リサイクル素材
ナイキ コルテッツ テキスタイル
ウィメンズシューズ
￥10,599
(税込)
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ナイキ ソニック フライ
ナイキ ソニック フライ ジュニア ランニングシューズ
リサイクル素材
ナイキ ソニック フライ
ジュニア ランニングシューズ
￥5,599
(税込)
セール価格
ナイキ フリー メトコン 6
ナイキ フリー メトコン 6 メンズ ワークアウトシューズ
リサイクル素材
ナイキ フリー メトコン 6
メンズ ワークアウトシューズ
￥10,199
(税込)
セール価格
ナイキ フレックス トレイン
ナイキ フレックス トレイン ウィメンズ ワークアウトシューズ
+1
リサイクル素材
ナイキ フレックス トレイン
ウィメンズ ワークアウトシューズ
￥8,199
(税込)
セール価格
ナイキ ウィンフロー 12
ナイキ ウィンフロー 12 ウィメンズ ロードランニングシューズ
リサイクル素材
ナイキ ウィンフロー 12
ウィメンズ ロードランニングシューズ
￥11,199
(税込)
セール価格
ナイキ エア マックス アルファ トレーナー 6
ナイキ エア マックス アルファ トレーナー 6 メンズ ワークアウトシューズ
リサイクル素材
ナイキ エア マックス アルファ トレーナー 6
メンズ ワークアウトシューズ
￥8,099
(税込)
セール価格
ナイキ V5 RNR
ナイキ V5 RNR ウィメンズシューズ
リサイクル素材
ナイキ V5 RNR
ウィメンズシューズ
￥8,899
(税込)
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ナイキ エア マックス ニュアクシス
ナイキ エア マックス ニュアクシス ウィメンズシューズ
リサイクル素材
ナイキ エア マックス ニュアクシス
ウィメンズシューズ
￥9,599
(税込)
セール価格
ナイキ SB ズーム ナイジャ 4
ナイキ SB ズーム ナイジャ 4 スケートボードシューズ
リサイクル素材
ナイキ SB ズーム ナイジャ 4
スケートボードシューズ
￥10,799
(税込)
セール価格
ナイキ ファントム 6 LOW エリート
ナイキ ファントム 6 LOW エリート 天然芝 サッカースパイク
リサイクル素材
ナイキ ファントム 6 LOW エリート
天然芝 サッカースパイク
￥26,499
(税込)
セール価格
ナイキ ペガサス 42 "Keely Hodgkinson"
ナイキ ペガサス 42 "Keely Hodgkinson" ウィメンズ ロードランニングシューズ
ベストセラー
ナイキ ペガサス 42 "Keely Hodgkinson"
ウィメンズ ロードランニングシューズ
￥18,700
(税込)
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト リトルキッズシューズ
リサイクル素材
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト
リトルキッズシューズ
￥4,199
(税込)
セール価格
ナイキ コズミック ランナー
ナイキ コズミック ランナー リトルキッズシューズ
リサイクル素材
ナイキ コズミック ランナー
リトルキッズシューズ
￥3,799
(税込)
セール価格
ナイキ ファントム 6 LOW プロ
ナイキ ファントム 6 LOW プロ 人工芝用 サッカースパイク
リサイクル素材
ナイキ ファントム 6 LOW プロ
人工芝用 サッカースパイク
￥19,030
(税込)
ナイキ マーキュリアル スーパーフライ 11 アカデミー
ナイキ マーキュリアル スーパーフライ 11 アカデミー ターフ ハイカット サッカーシューズ
リサイクル素材
ナイキ マーキュリアル スーパーフライ 11 アカデミー
ターフ ハイカット サッカーシューズ
￥11,330
(税込)
ナイキ エア マックス ノヴァ
ナイキ エア マックス ノヴァ リトルキッズシューズ
リサイクル素材
ナイキ エア マックス ノヴァ
リトルキッズシューズ
￥5,399
(税込)
セール価格
ナイキ カーム
ナイキ カーム ウィメンズミュール
リサイクル素材
ナイキ カーム
ウィメンズミュール
￥7,299
(税込)
セール価格
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト ベビーシューズ
リサイクル素材
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト
ベビーシューズ
￥3,799
(税込)
セール価格
ナイキ エア フォース 1 '07 ネクスト ネイチャー
ナイキ エア フォース 1 '07 ネクスト ネイチャー ウィメンズシューズ
リサイクル素材
ナイキ エア フォース 1 '07 ネクスト ネイチャー
ウィメンズシューズ
￥11,499
(税込)
セール価格
ナイキ ファントム 6 HIGH エリート
ナイキ ファントム 6 HIGH エリート 天然芝 サッカースパイク
リサイクル素材
ナイキ ファントム 6 HIGH エリート
天然芝 サッカースパイク
￥23,999
(税込)
セール価格
ナイキ エア マックス ミューズ
ナイキ エア マックス ミューズ ウィメンズシューズ
+3
リサイクル素材
ナイキ エア マックス ミューズ
ウィメンズシューズ
￥13,999
(税込)
セール価格
ナイキ V5 RNR
ナイキ V5 RNR メンズシューズ
リサイクル素材
ナイキ V5 RNR
メンズシューズ
￥8,199
(税込)
セール価格
ナイキ G.T. ジャンプ アカデミー EP
ナイキ G.T. ジャンプ アカデミー EP バスケットボールシューズ
リサイクル素材
ナイキ G.T. ジャンプ アカデミー EP
バスケットボールシューズ
￥7,999
(税込)
セール価格
ナイキ プロミナ
ナイキ プロミナ ウィメンズ ウォーキングシューズ
リサイクル素材
ナイキ プロミナ
ウィメンズ ウォーキングシューズ
￥6,699
(税込)
セール価格
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 アカデミー
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 アカデミー ターフ ローカット サッカーシューズ
リサイクル素材
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 アカデミー
ターフ ローカット サッカーシューズ
￥8,199
(税込)
セール価格
ナイキ ジュニア マーキュリアル スーパーフライ 11 アカデミー
ナイキ ジュニア マーキュリアル スーパーフライ 11 アカデミー ジュニア マルチグラウンド ハイカット サッカースパイク
ベストセラー
ナイキ ジュニア マーキュリアル スーパーフライ 11 アカデミー
ジュニア マルチグラウンド ハイカット サッカースパイク
￥9,130
(税込)
ナイキ ファントム 6 LOW プロ
ナイキ ファントム 6 LOW プロ ターフ サッカーシューズ
リサイクル素材
ナイキ ファントム 6 LOW プロ
ターフ サッカーシューズ
￥14,199
(税込)
セール価格
G.T. ハッスル アカデミー EP
G.T. ハッスル アカデミー EP バスケットボールシューズ
リサイクル素材
G.T. ハッスル アカデミー EP
バスケットボールシューズ
￥7,999
(税込)
セール価格
ナイキ ボメロ 18
ナイキ ボメロ 18 ジュニア ロード ランニングシューズ
+6
リサイクル素材
ナイキ ボメロ 18
ジュニア ロード ランニングシューズ
￥10,399
(税込)
セール価格
ナイキ AL8
ナイキ AL8 ウィメンズシューズ
リサイクル素材
ナイキ AL8
ウィメンズシューズ
￥9,599
(税込)
セール価格
ナイキ ボメロ 18
ナイキ ボメロ 18 ウィメンズ ロード ランニングシューズ
+6
リサイクル素材
ナイキ ボメロ 18
ウィメンズ ロード ランニングシューズ
￥14,999
(税込)
セール価格
ナイキ コート ビジョン LOW ネクスト ネイチャー
ナイキ コート ビジョン LOW ネクスト ネイチャー メンズシューズ
ベストセラー
ナイキ コート ビジョン LOW ネクスト ネイチャー
メンズシューズ
￥8,800
(税込)
ナイキ V5 RNR
ナイキ V5 RNR ウィメンズシューズ リフレクティブ (再帰反射) アクセント付き
リサイクル素材
ナイキ V5 RNR
ウィメンズシューズ リフレクティブ (再帰反射) アクセント付き
￥8,899
(税込)
セール価格
ナイキ ファントム 6 LOW プロ
ナイキ ファントム 6 LOW プロ ハードグラウンド サッカースパイク
リサイクル素材
ナイキ ファントム 6 LOW プロ
ハードグラウンド サッカースパイク
￥19,030
(税込)
ナイキ コズミック ランナー
ナイキ コズミック ランナー ジュニア ロード ランニングシューズ
リサイクル素材
ナイキ コズミック ランナー
ジュニア ロード ランニングシューズ
￥4,499
(税込)
セール価格
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト リトルキッズシューズ
リサイクル素材
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト
リトルキッズシューズ
￥5,099
(税込)
セール価格
ナイキ ストラクチャー 26
ナイキ ストラクチャー 26 メンズ ロード ランニングシューズ
リサイクル素材
ナイキ ストラクチャー 26
メンズ ロード ランニングシューズ
￥15,899
(税込)
セール価格
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 アカデミー
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 アカデミー HG ローカット サッカースパイク
リサイクル素材
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 アカデミー
HG ローカット サッカースパイク
￥8,199
(税込)
セール価格
ナイキ コート ビジョン LOW ネクスト ネイチャー
ナイキ コート ビジョン LOW ネクスト ネイチャー ウィメンズシューズ
リサイクル素材
ナイキ コート ビジョン LOW ネクスト ネイチャー
ウィメンズシューズ
￥7,499
(税込)
セール価格
ナイキ ジュニア マーキュリアル ヴェイパー 17 アカデミー
ナイキ ジュニア マーキュリアル ヴェイパー 17 アカデミー ジュニア マルチグラウンド ローカット サッカースパイク
ベストセラー
ナイキ ジュニア マーキュリアル ヴェイパー 17 アカデミー
ジュニア マルチグラウンド ローカット サッカースパイク
￥8,030
(税込)
ナイキ ジュニア ティエンポ マエストロ アカデミー
ナイキ ジュニア ティエンポ マエストロ アカデミー ハードグラウンド ローカット サッカースパイク
リサイクル素材
ナイキ ジュニア ティエンポ マエストロ アカデミー
ハードグラウンド ローカット サッカースパイク
￥4,899
(税込)
セール価格
ナイキ ティエンポ マエストロ アカデミー
ナイキ ティエンポ マエストロ アカデミー マルチグラウンド ローカット サッカースパイク
リサイクル素材
ナイキ ティエンポ マエストロ アカデミー
マルチグラウンド ローカット サッカースパイク
￥9,199
(税込)
セール価格
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト ジュニアシューズ
リサイクル素材
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト
ジュニアシューズ
￥6,799
(税込)
セール価格
ナイキ ティエンポ マエストロ アカデミー
ナイキ ティエンポ マエストロ アカデミー ハードグラウンド ローカット サッカースパイク
リサイクル素材
ナイキ ティエンポ マエストロ アカデミー
ハードグラウンド ローカット サッカースパイク
￥9,199
(税込)
セール価格
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト ベビーシューズ
リサイクル素材
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト
ベビーシューズ
￥3,799
(税込)
セール価格
ナイキ ガンマ フォース
ナイキ ガンマ フォース ウィメンズシューズ
リサイクル素材
ナイキ ガンマ フォース
ウィメンズシューズ
￥6,899
(税込)
セール価格
ナイキ エイバ ローバー
ナイキ エイバ ローバー シューズ
リサイクル素材
ナイキ エイバ ローバー
シューズ
￥16,199
(税込)
セール価格
ナイキ ジュニア マーキュリアル ヴェイパー 16 プロ
ナイキ ジュニア マーキュリアル ヴェイパー 16 プロ キッズ 天然芝 ローカット サッカースパイク
リサイクル素材
ナイキ ジュニア マーキュリアル ヴェイパー 16 プロ
キッズ 天然芝 ローカット サッカースパイク
￥11,199
(税込)
セール価格
ナイキ エア マックス ノヴァ
ナイキ エア マックス ノヴァ ベビーシューズ
リサイクル素材
ナイキ エア マックス ノヴァ
ベビーシューズ
￥4,599
(税込)
セール価格
ナイキ ペガサス 42
ナイキ ペガサス 42 メンズ ロード ランニングシューズ
リサイクル素材
ナイキ ペガサス 42
メンズ ロード ランニングシューズ
￥17,600
(税込)
ナイキ ジュニア ティエンポ マエストロ アカデミー
ナイキ ジュニア ティエンポ マエストロ アカデミー ジュニア マルチグラウンド ローカット サッカースパイク
リサイクル素材
ナイキ ジュニア ティエンポ マエストロ アカデミー
ジュニア マルチグラウンド ローカット サッカースパイク
￥4,899
(税込)
セール価格
ナイキ ストラクチャー 26
ナイキ ストラクチャー 26 ウィメンズ ロードランニングシューズ
+4
リサイクル素材
ナイキ ストラクチャー 26
ウィメンズ ロードランニングシューズ
￥11,499
(税込)
セール価格
ナイキ スター ランナー 5
ナイキ スター ランナー 5 ベビーシューズ
+2
リサイクル素材
ナイキ スター ランナー 5
ベビーシューズ
￥3,799
(税込)
セール価格
ナイキ レボリューション 8
ナイキ レボリューション 8 ウィメンズ ロード ランニングシューズ
ベストセラー
ナイキ レボリューション 8
ウィメンズ ロード ランニングシューズ
￥7,700
(税込)
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 17 アカデミー
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 17 アカデミー ハードグラウンド ローカット サッカースパイク
リサイクル素材
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 17 アカデミー
ハードグラウンド ローカット サッカースパイク
￥11,880
(税込)
ナイキ エア マックス ミューズ
ナイキ エア マックス ミューズ ウィメンズシューズ
新着
ナイキ エア マックス ミューズ
ウィメンズシューズ
￥20,130
(税込)
ナイキ エア マックス 90
ナイキ エア マックス 90 ウィメンズシューズ
リサイクル素材
ナイキ エア マックス 90
ウィメンズシューズ
￥13,999
(税込)
セール価格
ナイキ プロミナ
ナイキ プロミナ メンズ ウォーキングシューズ
リサイクル素材
ナイキ プロミナ
メンズ ウォーキングシューズ
￥7,499
(税込)
セール価格
ナイキ V2K ラン
ナイキ V2K ラン ウィメンズシューズ リフレクティブ (再帰反射) アクセント付き
リサイクル素材
ナイキ V2K ラン
ウィメンズシューズ リフレクティブ (再帰反射) アクセント付き
￥14,199
(税込)
セール価格
ナイキ ウィンフロー 12
ナイキ ウィンフロー 12 メンズ ロード ランニングシューズ
リサイクル素材
ナイキ ウィンフロー 12
メンズ ロード ランニングシューズ
￥11,199
(税込)
セール価格
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 17 アカデミー
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 17 アカデミー ターフ ローカット サッカーシューズ
リサイクル素材
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 17 アカデミー
ターフ ローカット サッカーシューズ
￥11,880
(税込)
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 アカデミー
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 アカデミー HG ローカット サッカースパイク
リサイクル素材
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 アカデミー
HG ローカット サッカースパイク
￥8,199
(税込)
セール価格
ナイキ コート ビジョン LOW ネクスト ネイチャー
ナイキ コート ビジョン LOW ネクスト ネイチャー ウィメンズシューズ
リサイクル素材
ナイキ コート ビジョン LOW ネクスト ネイチャー
ウィメンズシューズ
￥7,499
(税込)
セール価格
ナイキ ジュニア マーキュリアル ヴェイパー 17 アカデミー
ナイキ ジュニア マーキュリアル ヴェイパー 17 アカデミー ジュニア マルチグラウンド ローカット サッカースパイク
ベストセラー
ナイキ ジュニア マーキュリアル ヴェイパー 17 アカデミー
ジュニア マルチグラウンド ローカット サッカースパイク
￥8,030
(税込)
ナイキ ジュニア ティエンポ マエストロ アカデミー
ナイキ ジュニア ティエンポ マエストロ アカデミー ハードグラウンド ローカット サッカースパイク
リサイクル素材
ナイキ ジュニア ティエンポ マエストロ アカデミー
ハードグラウンド ローカット サッカースパイク
￥4,899
(税込)
セール価格
ナイキ ティエンポ マエストロ アカデミー
ナイキ ティエンポ マエストロ アカデミー マルチグラウンド ローカット サッカースパイク
リサイクル素材
ナイキ ティエンポ マエストロ アカデミー
マルチグラウンド ローカット サッカースパイク
￥9,199
(税込)
セール価格
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト ジュニアシューズ
リサイクル素材
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト
ジュニアシューズ
￥6,799
(税込)
セール価格
ナイキ ティエンポ マエストロ アカデミー
ナイキ ティエンポ マエストロ アカデミー ハードグラウンド ローカット サッカースパイク
リサイクル素材
ナイキ ティエンポ マエストロ アカデミー
ハードグラウンド ローカット サッカースパイク
￥9,199
(税込)
セール価格
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト ベビーシューズ
リサイクル素材
ナイキ コート ボロー LOW リクラフト
ベビーシューズ
￥3,799
(税込)
セール価格
ナイキ ガンマ フォース
ナイキ ガンマ フォース ウィメンズシューズ
リサイクル素材
ナイキ ガンマ フォース
ウィメンズシューズ
￥6,899
(税込)
セール価格
ナイキ エイバ ローバー
ナイキ エイバ ローバー シューズ
リサイクル素材
ナイキ エイバ ローバー
シューズ
￥16,199
(税込)
セール価格
ナイキ ジュニア マーキュリアル ヴェイパー 16 プロ
ナイキ ジュニア マーキュリアル ヴェイパー 16 プロ キッズ 天然芝 ローカット サッカースパイク
リサイクル素材
ナイキ ジュニア マーキュリアル ヴェイパー 16 プロ
キッズ 天然芝 ローカット サッカースパイク
￥11,199
(税込)
セール価格
ナイキ エア マックス ノヴァ
ナイキ エア マックス ノヴァ ベビーシューズ
リサイクル素材
ナイキ エア マックス ノヴァ
ベビーシューズ
￥4,599
(税込)
セール価格
ナイキ ペガサス 42
ナイキ ペガサス 42 メンズ ロード ランニングシューズ
リサイクル素材
ナイキ ペガサス 42
メンズ ロード ランニングシューズ
￥17,600
(税込)
ナイキ ジュニア ティエンポ マエストロ アカデミー
ナイキ ジュニア ティエンポ マエストロ アカデミー ジュニア マルチグラウンド ローカット サッカースパイク
リサイクル素材
ナイキ ジュニア ティエンポ マエストロ アカデミー
ジュニア マルチグラウンド ローカット サッカースパイク
￥4,899
(税込)
セール価格
ナイキ ストラクチャー 26
ナイキ ストラクチャー 26 ウィメンズ ロードランニングシューズ
+4
リサイクル素材
ナイキ ストラクチャー 26
ウィメンズ ロードランニングシューズ
￥11,499
(税込)
セール価格
ナイキ スター ランナー 5
ナイキ スター ランナー 5 ベビーシューズ
+2
リサイクル素材
ナイキ スター ランナー 5
ベビーシューズ
￥3,799
(税込)
セール価格
ナイキ レボリューション 8
ナイキ レボリューション 8 ウィメンズ ロード ランニングシューズ
ベストセラー
ナイキ レボリューション 8
ウィメンズ ロード ランニングシューズ
￥7,700
(税込)
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 17 アカデミー
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 17 アカデミー ハードグラウンド ローカット サッカースパイク
リサイクル素材
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 17 アカデミー
ハードグラウンド ローカット サッカースパイク
￥11,880
(税込)
ナイキ エア マックス ミューズ
ナイキ エア マックス ミューズ ウィメンズシューズ
新着
ナイキ エア マックス ミューズ
ウィメンズシューズ
￥20,130
(税込)
ナイキ エア マックス 90
ナイキ エア マックス 90 ウィメンズシューズ
リサイクル素材
ナイキ エア マックス 90
ウィメンズシューズ
￥13,999
(税込)
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ナイキ プロミナ
ナイキ プロミナ メンズ ウォーキングシューズ
リサイクル素材
ナイキ プロミナ
メンズ ウォーキングシューズ
￥7,499
(税込)
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ナイキ V2K ラン
ナイキ V2K ラン ウィメンズシューズ リフレクティブ (再帰反射) アクセント付き
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ナイキ V2K ラン
ウィメンズシューズ リフレクティブ (再帰反射) アクセント付き
￥14,199
(税込)
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ナイキ ウィンフロー 12
ナイキ ウィンフロー 12 メンズ ロード ランニングシューズ
リサイクル素材
ナイキ ウィンフロー 12
メンズ ロード ランニングシューズ
￥11,199
(税込)
セール価格
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 17 アカデミー
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 17 アカデミー ターフ ローカット サッカーシューズ
リサイクル素材
ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 17 アカデミー
ターフ ローカット サッカーシューズ
￥11,880
(税込)

地球環境に優しい素材を50％以上使用 - アパレル

これらの製品には、オーガニックコットン素材、リサイクルポリエステル素材、またはオーガニックコットンとリサイクルポリエステルの混紡素材を50％以上使用しています。オーガニックコットンは、農薬や化学肥料を使用せず、従来のコットンより少ない量の水で栽培されます。また、リサイクルポリエステルは、廃棄物とNikeの二酸化炭素排出量を削減します。

Nikeが素晴らしい着心地の製品を提供できる理由は、製品に使用する素材への強いこだわりがあるからです。製品が出来上がるまでの原材料の育成方法、収穫方法から処理方法までを、一切妥協することなく、厳しくチェックしています。Nikeは、ポリエステルやコットンなど、製品に最も多く使用される素材を重視しています。リサイクルポリエステルを使用すると、廃棄物の量を削減できるだけでなく、再生品ではないポリエステルと比較して二酸化炭素の排出放出量が約30％削減されます。オーガニックコットンの栽培に使用される水、農薬、化学肥料は、従来のコットンより少なく抑えられています。こうして環境に与える影響を低減しながら、これまで通り高い品質と機能性を備えた製品を提供しているのです。

サステナビリティの詳細については、Nikeのサイトをご覧ください。製造する製品に責任を持ち、私たちを取り巻く環境の保護を支援するNikeの取り組みをご紹介しています。