Nikeおすすめのキッズスウェットパンツを今すぐチェック
購入ガイド
キッズスウェットパンツは、ソファでのくつろぎ時間にも、コートでの練習にも活躍する。 Nikeおすすめのラインナップを今すぐチェックしよう。
ほどよくフィットする高品質のスウェットパンツは、キッズの必須アイテム。 理想的なのは、快適で機能的なスウェットパンツだ。遊び場やグラウンドなど、あらゆるシーンでしっかりとフィットしながら、暖かさをキープしてくれる。
柔らかくて軽い速乾素材を使用したNikeのキッズスウェットパンツは万能で、サイズ展開も豊富なため、幅広い年齢のキッズに対応。 大きな枕のお城を築くのに夢中になったり、裏庭を全力で駆け回ったり。そんな十人十色のキッズにおすすめのNikeウェアを紹介しよう。
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Nikeおすすめのユニセックス スウェットパンツ
ユニセックスのスウェットパンツは、Nike Sportswear、Nike Air、Nike Outdoor Playの3つのコレクションに用意されており、スタイル、柄、フィット感の選択肢も複数ある。 Nike Airのジュニアスウェットパンツは、柔らかいフリースの裏地が付いた生地で作られ、調節可能なドローコードを備えたデザイン。遊ぶのに最適なお気に入りアイテムにすぐに加わるだろう。 キッズが必需品を持ち運べる2つのサイドポケットに加え、後ろポケットも1つ装備し、収納力を強化している。
あるいは、身の引き締まるような寒さの日も外で遊ぶのが好きなキッズなら、Nike Airの冬季仕様のパンツをクローゼットに加えてみよう。 軽い合成素材の中わたが体温を閉じ込めながらも、跳ね回って遊ぶキッズの動きを妨げることがない。
Nikeおすすめのオーバーサイズ スウェットパンツ
Nike Sportswearのオーバーサイズパンツは、心地よさを実現する機能を装備。 ゆったりとしたフィット感がクールなリラックス感を醸し出し、柔らかいフレンチテリー素材で快適性をアップしている。 軽量素材が肌から汗を逃がしてすばやく蒸発させ、遊ぶ間中ずっと、さらりと快適に過ごせる状態をキープする。 伸縮性のあるウエストバンドとドローコード、そしてカフ付きの裾により、フィット感も抜群。 また、ゆったりしたシルエットにより、特に寒さの厳しい時期にレギンスの上に重ねて着用できるのが何よりの魅力だ。
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Nikeおすすめのボーイズ スウェットパンツ
外遊びが好きな男の子にも、屋内で気楽に過ごすのが好きな男の子にもおすすめしたい、Nike Therma-FITテクノロジーを搭載したスウェットパンツ。 抜群に柔らかいフリース素材が体温調節をサポートしてくれるので、特に寒い日は大いに活躍する。 また、ウエストバンドに付いた伸縮性のあるドローストリングでフィット感を調節可能。ぴったりフィットし、どんなアクティビティにも心地良く取り組める。
Nikeおすすめのガールズ スウェットパンツ
Nike Sportswearのジョガーやスウェットパンツは、女の子のあらゆるニーズに応えるアイテム。 主な素材はコットンで、柔らかく心地よいワイドレッグのスウェットパンツや、ほどよくフィットするジョガースタイルなどがコレクションに揃い、気楽なスタイルを演出できる。 ほぼすべてのアイテムがリラックス感のあるスタイルだが、ドレスアップした装いにも、カジュアルスタイルにも対応するモデルが多く揃っている。 また、ウエストバンドは伸縮性があり、一部のモデルはドローコードを備えているため、フィット感を調節できるのも魅力だ。 その日に挑む冒険に応じて、ぴったりフィットするパンツか、ゆったりフィットするスタイルから選ぼう。
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文：フェイス・ブラー