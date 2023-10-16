スエードシューズのお手入れ方法

シューズの表面に付いた汚れを落とすには、消しゴムタイプのスエード用汚れ落としが役に立つ。 スエード用汚れ落としがない場合は、普通の消しゴムやメラミンスポンジでも代用できる。 汚れていない清潔なものを使おう。 このステップでは、先ほどよりも少しだけ力を入れてこするが、力を入れ過ぎると繊維を傷めるリスクがあるので気を付けること。 前後にこすることで、落としにくいしみを落としていく。それでも取れない汚れは、次のステップで化学的に落とそう。