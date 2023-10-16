スエードシューズのお手入れ方法

スエードのシューズを新品同様に掃除する方法
製品のお手入れ
スエードは、特別なケアを必要とするデリケートな素材だ。 スエードのシューズに付いた汚れやしみを落とし、傷を目立たなくする方法を紹介しよう。
備品
- スエードクリーナー、ホワイトビネガー、消毒用アルコール
- 過酸化水素水（オプション）
- コーンスターチ（オプション）
- スエード保護スプレー（オプション）
ツール
- スエード用クリーニングブラシ、歯ブラシ、マイクロファイバークロス、毛先が軟らかいシューズ用ブラシ
- スエードラバー、消しゴム
- 柔らかい布
新しいスエードのシューズは、ビロードを思わせる柔らかな風合いだ。でも一歩外に出れば、すぐに汚れや傷が付いてしまう。 スエードはデリケートな素材で、水分を吸収しやすく、しみが付きやすい。そしてきれいな状態を保つには、特別なケアやメンテナンスが必要だ。 スエードシューズの型崩れを防いで長持ちさせるためには、スエード保護スプレーを使用するとよい。それでも傷やしみが付いてしまった場合は、ここで紹介するテクニックを参考に、元の状態を取り戻そう。
スエードシューズのクリーニング方法
1.Set Up to Clean
クリーニングの前に
お手入れを始める前に、シューキーパーを入れるか、新聞紙を丸めて詰めておこう。こうすることで、クリーニング中にシューズの形状を保つことができる。
ヒント：スエードシューズが濡れている状態でクリーニングするのは避ける。 泥が付いていたり湿り気を帯びている場合は、ブラッシングの前によく乾かしておくこと。濡れたままだと、しみになる可能性がある。 また、シューズを乾燥機に入れると破損するおそれがある。必ず正しい方法で乾かすようにしよう。 新聞紙を詰めるか、扇風機の前でに置いて乾かすのがおすすめだ。
2.Remove Excess Dirt and Debris
土や汚れを落とす
始めにスエード用ブラシか歯ブラシを使い、シューズの表面に付いた土や汚れを丁寧に落とそう。 ブラシがない場合は、清潔な布を使ってもよい。ただし、石けんや水の使用は控えること。かえって汚れが悪化しかねないからだ。 小さな傷跡を目立たなくするには、ブラシをすばやく左右に動かしてスエード繊維を逆立てる。こうすることによって、次のステップで汚れが落としやすくなる。
3.Rub Away Surface Marks
表面の汚れをこすり落とす
シューズの表面に付いた汚れを落とすには、消しゴムタイプのスエード用汚れ落としが役に立つ。 スエード用汚れ落としがない場合は、普通の消しゴムやメラミンスポンジでも代用できる。 汚れていない清潔なものを使おう。 このステップでは、先ほどよりも少しだけ力を入れてこするが、力を入れ過ぎると繊維を傷めるリスクがあるので気を付けること。 前後にこすることで、落としにくいしみを落としていく。それでも取れない汚れは、次のステップで化学的に落とそう。
4.Treat Stubborn Stains
頑固な汚れへの対処
これまでのステップで取れない汚れは、酸性の液体を使って汚れの粒子を分離させ、しみを取り除く。 乾いた布の端に、スエードクリーナー、ホワイトビネガー、または消毒用アルコールのいずれかを少量つける。 シューズに液体をしみ込ませるのではなく、スエードを軽く湿らせる程度に塗布すること。 マッサージするように左右にすばやくこすった後、スエードを乾かす。 それでも汚れが落ちない場合は、この手順を繰り返す。
汚れの種類に合わせたその他のテクニック
油性のしみ：しみにコーンスターチを振りかけて、数時間置いておく。 スエード用ブラシではなく、布で優しくコーンスターチをふき取るか、ハンディクリーナーで吸い取る。
樹脂や蝋：シューズを冷凍庫に入れて、樹脂や蝋を固まらせ、 シューズからこそぎ落とす。
血液のしみ：過酸化水素水を少量しみ込ませたコットンパフや清潔なタオルで、軽くたたくようにして汚れをふき取る。 シューズを乾かし、まだ汚れが残っている場合はこれを繰り返す。
よくある質問
スエードのシューズは洗えるか？
スエードのシューズを洗濯機に入れたり、石けんと水で手洗いしたりすることはおすすめできない。 スエードは水分を吸収するため、水洗いすると、繊維に汚れがしみ込むおそれがある。 まずは乾いた状態でブラシをかけて消しゴムでこする。それでも落ちない頑固な汚れは、消毒用アルコール、ホワイトビネガー、またはスエードクリーナーのいずれかで対処しよう。
スエードスプレーは効果があるか？
スエード保護スプレーを使うと、水分が付いてしみになるのを予防できる。急な雨に降られたり、液体をこぼしたりしたときに効果を発揮する。 お気に入りのシューズの手入れに新しいクリーニング商品を使うときは、他のユーザーのレビューを確認するのが安全だ。これは、すべてのシューケア用品についても言える。