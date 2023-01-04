ちょうどよいスニーカーのフィット感とは？ 足専門医が解説 | 記事「OGC」

高性能モデルに限らず、どのようなシューズでも、フィット感とサポート性を考慮することが大切になる。 これはスリッパ、サンダル、ドレスシューズ、運動用のシューズでも同じだ。

「かかとと土踏まずの痛みや足底筋膜炎のように、足に慢性的な痛みがある場合は、どんなアクティビティでも足を安定させるべきでしょう」と話すのは、ブラッド・シェイファー。認定足病医として、ニューヨークで足と足首の外科医を務める。 「痛みや炎症の大半は、足の摩擦と裂傷が原因です。ウォーキング、ランニング、高強度のアクティビティなどで、繰り返し引っ張られたり伸ばされたりすることで生じます」

慢性的な足の痛みなどの症状があり、ランニングやその他のエクササイズで悪化するおそれがある場合は、かかりつけの医師に相談しよう。

サポート性の高いシューズを探すときは、最適なサイズのものを探すところから始めるとよいだろう。 新しいシューズの購入時に覚えておきたいのが、足のサイズの2大要素である足幅と足長（かかとからつま先までの長さ）だ。 Nikeはシューズを、レギュラー、ワイド、エクストラワイドの足幅で展開している。 レギュラー幅が狭すぎると感じる場合は、ワイドかエクストラワイドのシューズを試してみよう。

適切にフィットするシューズなら、足中央部とかかとにぴたりとフィットし、かかとの後ろが心地よく包み込まれるはずだ。 また、先芯にはつま先を多少動かせる程度のゆとりが必要となる。つま先がシューズの先端と擦れるようなら、そのシューズはきつすぎて、つま先と足の爪に痛みや不快感を引き起こすかもしれない。 反対に、足長や足幅が大きすぎる場合は、シューズの中で足が滑って、歩行中や走行中の安定感が損なわれるおそれがある。

新しいシューズを試着する際は、一日を通して足がむくんでいく傾向があることを覚えておこう。そのため、試着は午後や夕方にできればよい。 足の靭帯や腱は年齢を重ねるにつれて伸びやすくなるため、大人の足は長さや幅が大きくなっていく可能性もある。 これは珍しいことではないため、シューズはできるだけ店頭で試着した方がよいということになる。