キネシオテープ、その使い方とは？

痛みがなくても、まず、テープを貼るよう専門家に依頼するとよい場合があると語るのは、認定ランニングコーチでありランニングコミュニティ「The Mother Runners」の創設者であるホイットニー・ハインズだ。 そうすることで、テープの配置に関するアドバイスや、詳細な説明を聞くことができ、自分で貼るときも簡単にできるようになる。

大切な試合やレースでテープを使用したい場合は、イベントの1～2日前に、資格を持つ専門家にテープを貼ってもらうことをハインズは勧めている。テープはそのまま数日間使用できるうえ、必要なときには自分で貼り直すことができるからだ。

目標やニーズがどのようなものであれ、Kテープを貼る際には次のガイドラインに従う必要がある。

まず、テープを貼る部分を清潔にし、消毒用アルコールで拭いてから乾かす。 こうすることで、テープをよりしっかりと、長期間貼ることができる。 特に軽度の筋損傷がある場合は、テープの中央部分で対象箇所を包み込む。 中央部分は、テープの中で最も伸縮性の高い部分だからだ。 たとえば、ふくらはぎに肉離れが生じている場合、テープの中央部分で下腿の背面を覆うようにする必要がある。 テープの端には伸ばす力がないことに注意しよう。 基本的には、中央の伸縮性のある部分は、硬い端の部分で挟まれている。

また、「一部のアスリートにとっては痛みを管理する際に役立ちますが、これは決して治療ではなく、ケガを『治す』ことはありません」とケネディは言う。 「痛みがある場合は、Kテープを使用する前に、理学療法士またはスポーツ整形外科医にケガを見てもらうことをお勧めします」