Nikeおすすめのヨガ用スポーツブラ

ヨガに適したNikeスポーツブラの選び方
購入ガイド
次のヒントを参考に、最適なブラを見つけよう。
ヨガを実践する目的が何であれ、どんなセッションでも自分にぴったりのフローを見つけることが大切。 インストラクターは、自分が心地よいと感じる深さでポーズを取るようにアドバイスする。難しかったら、少し緩めのポーズに戻してもいいのがヨガの柔軟性だ。
自分に合ったスタイルを見つけるのは、ヨガウェアについても同じ。ヨガ用スポーツブラも例外ではない。そう語るのは、Nikeスポーツブラのテクニカルデザイナーを務めるタラ・スウィーニーだ。
「ブラの分類にとらわれないでください。 ヨガをしているとき、ローサポートブラよりもハイサポートブラのほうが快適と感じたら、ハイサポートを選びましょう」
タラによると、ヨガに最適なスポーツブラを見つけるには、さまざまなタイプを試着してみなければならないこともある。 「スポーツブラは、1つのスタイルですべての人と用途に対応するものではないのです」とタラは言う。 ブラのフィット感は、バストのサイズや体格、好みのサポートレベルによって人それぞれ。
この記事を読んで、自分のスタイルや好みの快適さから最適なNikeのヨガ用スポーツブラを見つけよう。
（関連記事：自分に合ったNikeスポーツブラの見つけ方）
軽くて締めつけ感のないヨガ用スポーツブラが好みの人におすすめ：ナイキ アレート
1.ハイネックライン：ナイキ ヨガ アレート カーブ
- 幅広のストラップが、圧力を両肩に等しく分散。
- レーサーバックデザインなので、肩甲骨を動かしやすい。
- Nike Dri-FITテクノロジーが、汗を肌から逃す。
2.薄手のパッドと調節可能なストラップ：ナイキ ヨガ アレート バーサ
- 伸縮性の高い素材で、より動きやすく。
- アンダーバストを締め付けず、胸郭を優しく包み込む。
- Nike Dri-FITテクノロジーが、さらりとした状態をキープ。
3.ロング丈：ナイキ アレート ソロ
- 長めのシルエットにスクープネック。タンクトップのようなスタイルのブラ。
- 肌を包む滑らかなInfinaSoft素材。
- Nike Dri-FITテクノロジーが蒸れを防ぐ。
（関連記事：Nikeおすすめのプラスサイズスポーツブラ）
ぴったりフィットするヨガ用スポーツブラが好みの人におすすめ：Nike Swoosh
ヨガプラクティス中のバストの動きを最小限に抑えたい場合は、ナイキ スウッシュ ヨガ スポーツブラがおすすめ。 着圧感が強めで、伸縮性に優れた素材が体をしっかり包み込む。 スタイルは次の2種類。
1.ハイネックライン：ナイキ ヨガ スウッシュ ハイネック スポーツブラ
- 背中のキーホールデザインにより、涼しさをキープ。
- バストの動きを抑える十分な強度を備えた滑らかな素材。
- 特殊な内ポケットの裏地には、クラスの終了後も携帯電話や鍵を収納可能。
2.調節可能なストラップ：ナイキ スウッシュ ミディアムサポート パデッド スポーツブラ
- バストや腹部にタイトフィット。
- 素材を最小限に抑えたストラップバックデザインなので、肩甲骨を動かしやすい。
- Nike Dri-FITテクノロジーにより、汗が素早く蒸発。
（関連記事：今買うべき、Nikeおすすめのハイネックスポーツブラ）
スタイリッシュなヨガ用スポーツブラが好みの人におすすめ：ナイキ インディ
アレート ブラのように、ナイキ インディもバストの自然な動きをサポートするブラ。 大きく異なるのは、そのデザイン性。遊び心があり、個性的でカラフルなブラだ。自分のスタイルにマッチする一着が見つかるはず。 次の3種類を試してみよう。
1.個性的なネックライン：ナイキ ヨガ インディ
- 素材を分けたことにより、バストへの通気性が高まったハイネックデザイン。
- 薄いインフィナロン素材で、バストを優しく包み込む。
- 2種類のストラップでフィット感を調節可能。
2.高い速乾性：ナイキ ヨガ Dri-FIT ADV インディ
- パッドのないデザインだから、素材は最小限。
- 滑らかな素材が肌にぴったりフィット。
- Nike Dri-FIT ADVテクノロジーが、セッション中にさらりとした状態をキープ。
3.軽くて快適な着用感：ナイキ インディ ラックス
- Luxe素材により、不快感を最小限に。
- パッドが縫い込まれているため、調整はほぼ必要なし。
- 圧着加工の縫製で、滑らかな肌ざわり（縫い目もほぼわからない）。
文：ジュリア・サリバン（A.C.E.認定トレーナー）