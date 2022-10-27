ヨガに適したNikeスポーツブラの選び方

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次のヒントを参考に、最適なブラを見つけよう。

最終更新日：2022年10月27日
この記事は5分で読めます
Nikeおすすめのヨガ用スポーツブラ

ヨガを実践する目的が何であれ、どんなセッションでも自分にぴったりのフローを見つけることが大切。 インストラクターは、自分が心地よいと感じる深さでポーズを取るようにアドバイスする。難しかったら、少し緩めのポーズに戻してもいいのがヨガの柔軟性だ。

自分に合ったスタイルを見つけるのは、ヨガウェアについても同じ。ヨガ用スポーツブラも例外ではない。そう語るのは、Nikeスポーツブラのテクニカルデザイナーを務めるタラ・スウィーニーだ。

「ブラの分類にとらわれないでください。 ヨガをしているとき、ローサポートブラよりもハイサポートブラのほうが快適と感じたら、ハイサポートを選びましょう」

タラによると、ヨガに最適なスポーツブラを見つけるには、さまざまなタイプを試着してみなければならないこともある。 「スポーツブラは、1つのスタイルですべての人と用途に対応するものではないのです」とタラは言う。 ブラのフィット感は、バストのサイズや体格、好みのサポートレベルによって人それぞれ。

この記事を読んで、自分のスタイルや好みの快適さから最適なNikeのヨガ用スポーツブラを見つけよう。

（関連記事：自分に合ったNikeスポーツブラの見つけ方

軽くて締めつけ感のないヨガ用スポーツブラが好みの人におすすめ：ナイキ アレート

  1. 1.ハイネックライン：ナイキ ヨガ アレート カーブ

    Nikeおすすめのヨガ用スポーツブラ
    • 幅広のストラップが、圧力を両肩に等しく分散。
    • レーサーバックデザインなので、肩甲骨を動かしやすい。
    • Nike Dri-FITテクノロジーが、汗を肌から逃す。

  2. 2.薄手のパッドと調節可能なストラップ：ナイキ ヨガ アレート バーサ

    Nikeおすすめのヨガ用スポーツブラ
    • 伸縮性の高い素材で、より動きやすく。
    • アンダーバストを締め付けず、胸郭を優しく包み込む。
    • Nike Dri-FITテクノロジーが、さらりとした状態をキープ。

  3. 3.ロング丈：ナイキ アレート ソロ

    Nikeおすすめのヨガ用スポーツブラ
    • 長めのシルエットにスクープネック。タンクトップのようなスタイルのブラ。
    • 肌を包む滑らかなInfinaSoft素材。
    • Nike Dri-FITテクノロジーが蒸れを防ぐ。

    （関連記事：Nikeおすすめのプラスサイズスポーツブラ

ぴったりフィットするヨガ用スポーツブラが好みの人におすすめ：Nike Swoosh

ヨガプラクティス中のバストの動きを最小限に抑えたい場合は、ナイキ スウッシュ ヨガ スポーツブラがおすすめ。 着圧感が強めで、伸縮性に優れた素材が体をしっかり包み込む。 スタイルは次の2種類。

  1. 1.ハイネックライン：ナイキ ヨガ スウッシュ ハイネック スポーツブラ

    Nikeおすすめのヨガ用スポーツブラ
    • 背中のキーホールデザインにより、涼しさをキープ。
    • バストの動きを抑える十分な強度を備えた滑らかな素材。
    • 特殊な内ポケットの裏地には、クラスの終了後も携帯電話や鍵を収納可能。

  2. 2.調節可能なストラップ：ナイキ スウッシュ ミディアムサポート パデッド スポーツブラ

    Nikeおすすめのヨガ用スポーツブラ
    • バストや腹部にタイトフィット。
    • 素材を最小限に抑えたストラップバックデザインなので、肩甲骨を動かしやすい。
    • Nike Dri-FITテクノロジーにより、汗が素早く蒸発。

    （関連記事：今買うべき、Nikeおすすめのハイネックスポーツブラ

スタイリッシュなヨガ用スポーツブラが好みの人におすすめ：ナイキ インディ

アレート ブラのように、ナイキ インディもバストの自然な動きをサポートするブラ。 大きく異なるのは、そのデザイン性。遊び心があり、個性的でカラフルなブラだ。自分のスタイルにマッチする一着が見つかるはず。 次の3種類を試してみよう。

  1. 1.個性的なネックライン：ナイキ ヨガ インディ

    Nikeおすすめのヨガ用スポーツブラ
    • 素材を分けたことにより、バストへの通気性が高まったハイネックデザイン。
    • 薄いインフィナロン素材で、バストを優しく包み込む。
    • 2種類のストラップでフィット感を調節可能。

  2. 2.高い速乾性：ナイキ ヨガ Dri-FIT ADV インディ

    Nikeおすすめのヨガ用スポーツブラ
    • パッドのないデザインだから、素材は最小限。
    • 滑らかな素材が肌にぴったりフィット。
    • Nike Dri-FIT ADVテクノロジーが、セッション中にさらりとした状態をキープ。

  3. 3.軽くて快適な着用感：ナイキ インディ ラックス

    Nikeおすすめのヨガ用スポーツブラ
    • Luxe素材により、不快感を最小限に。
    • パッドが縫い込まれているため、調整はほぼ必要なし。
    • 圧着加工の縫製で、滑らかな肌ざわり（縫い目もほぼわからない）。

    文：ジュリア・サリバン（A.C.E.認定トレーナー）

公開日：2022年10月18日

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