Nikeおすすめのヨガ用スポーツブラ

ヨガを実践する目的が何であれ、どんなセッションでも自分にぴったりのフローを見つけることが大切。 インストラクターは、自分が心地よいと感じる深さでポーズを取るようにアドバイスする。難しかったら、少し緩めのポーズに戻してもいいのがヨガの柔軟性だ。

自分に合ったスタイルを見つけるのは、ヨガウェアについても同じ。ヨガ用スポーツブラも例外ではない。そう語るのは、Nikeスポーツブラのテクニカルデザイナーを務めるタラ・スウィーニーだ。

「ブラの分類にとらわれないでください。 ヨガをしているとき、ローサポートブラよりもハイサポートブラのほうが快適と感じたら、ハイサポートを選びましょう」

タラによると、ヨガに最適なスポーツブラを見つけるには、さまざまなタイプを試着してみなければならないこともある。 「スポーツブラは、1つのスタイルですべての人と用途に対応するものではないのです」とタラは言う。 ブラのフィット感は、バストのサイズや体格、好みのサポートレベルによって人それぞれ。

この記事を読んで、自分のスタイルや好みの快適さから最適なNikeのヨガ用スポーツブラを見つけよう。

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