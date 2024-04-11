Nikeおすすめのプラスサイズレギンスを使った着こなし4選

すべてのレギンスが同じわけではない。 似ているように見えるかもしれないが、すべてのカット、スタイル、素材には役割があり、フィット感も着用感も快適になるように計算されている。 カジュアルウェア（またはヨガクラス）の用途であれば伸縮性に優れたナイキ ワン、ワークアウトのクラス用であればサポート性の高い素材を使用したナイキ ユニバーサが合っているかもしれない。

抜群に柔らかい、ハイウエストのプラスサイズレギンスを探している場合でも 大丈夫。 ナイキ ゼンビーを選べば間違いない。 ポケット付きのNikeプラスサイズレギンスもおすすめだ。 ナイキ ゴーは、軽い着圧感のあるすっきりとしたフィット感が特徴で、しかも大きめのポケットが6つも付いている。

自分のニーズに合ったNikeレギンスが決まったら、Nikeのレギンスサイズガイドを確認して最適なフィット感を見つけよう。紹介している4つすべてがニーズに合うかもしれない。 （注意：Nikeのプラスサイズレギンスには、0X～4Xのサイズがある）

（関連記事：自分に合ったNikeスポーツブラの見つけ方）