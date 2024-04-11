Nikeおすすめのプラスサイズレギンスを使った着こなし4選
購入ガイド
ワークアウトからくつろぎの時間まで、それぞれのシーンに合ったNikeのプラスサイズレギンスをご紹介。
すべてのレギンスが同じわけではない。 似ているように見えるかもしれないが、すべてのカット、スタイル、素材には役割があり、フィット感も着用感も快適になるように計算されている。 カジュアルウェア（またはヨガクラス）の用途であれば伸縮性に優れたナイキ ワン、ワークアウトのクラス用であればサポート性の高い素材を使用したナイキ ユニバーサが合っているかもしれない。
抜群に柔らかい、ハイウエストのプラスサイズレギンスを探している場合でも 大丈夫。 ナイキ ゼンビーを選べば間違いない。 ポケット付きのNikeプラスサイズレギンスもおすすめだ。 ナイキ ゴーは、軽い着圧感のあるすっきりとしたフィット感が特徴で、しかも大きめのポケットが6つも付いている。
自分のニーズに合ったNikeレギンスが決まったら、Nikeのレギンスサイズガイドを確認して最適なフィット感を見つけよう。紹介している4つすべてがニーズに合うかもしれない。 （注意：Nikeのプラスサイズレギンスには、0X～4Xのサイズがある）
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フィット感と着用感に優れたNikeおすすめのプラスサイズレギンス
1. ミディアムサポート：ナイキ ユニバーサ
さまざまな場面で活躍するパンツを探しているなら、最適なのはナイキ ユニバーサ。 抜群に柔らかい肌触りで、適度なボリュームのInfinaSmooth素材と、50％以上のリサイクルナイロン繊維を使用している。
このプラスサイズレギンスの特徴は、すっきりとした見た目だけではない。インターバルトレーニング、ステップクラス、ヨガなどさまざまなワークアウトで伸縮性を発揮するリフティングデザインにより、透けることに対する不安から解放される。 伸縮性と耐久性に優れた素材は、透け感ゼロで、スクワットでも安心なスクワットプルーフだ。
両サイドのポケットはほとんど目立たないが、スマートフォンやIDカードを収納可能。 このハイウエストのレギンスはさまざまな丈で展開されており、カラーも定番のブラックのほか、バイオレットやピンクといった美しいパステルカラーがそろっている。
（関連記事：ウィメンズプラスサイズアパレルへのアプローチをNikeが再定義）
2. ソフトで軽いサポート：ナイキ ゼンビー
ナイキ ゼンビーレギンスは、いつでも着用したくなるほど快適で、1枚では足りないかもしれない。 このプラスサイズレギンスは、アースカラーと、ハイライズを含むさまざまなシルエットで展開。丈もクロップド、7/8、フルレングス、股下約20cmのバイカーショートパンツと豊富な種類がそろっている。
すっきりとした構造と軽量なInfinaSoft素材により、素肌のような着用感を実現。 柔らかい肌触りと耐久性を兼ね備え、体を曲げ伸ばしするときも動きをサポートする。 幅広のウエストバンドがずれずにフィット。しかも背面のドロップインポケットには、ジムでも外出中でもスマートフォンを収納して携帯できる。
3. しっかりとした固定感のあるサポート：ナイキ ゴー
ナイキ ゴーパンツのポケットは6つ。 2つ、3つではなく 6つだ。 具体的には、シームレスポケットをサイドに2つ、ドロップインポケットをウエストバンド背面に3つ、ジッパー付きポケットを太ももに1つ、配置している。 鍵、クレジットカード、スマートフォン、さらにリップクリームまで、たっぷり収納できるだろう。
ポケットが多いだけでは選ぶ理由にならない、という人には、ナイキ ゴーの卓越した機能性についても知ってほしい。 適度なボリュームのInfinaLock素材は着圧感とサポート性に優れ、ジャンピングジャック、ハイニー、ヨガの動きでもレギンスのずれを直す必要がない。また、速乾性に優れたNike Dri-FITテクノロジーを採用しているので、ワークアウト用レギンスとして高く評価されている。
ハイライズで幅広のウエストバンドも、しっかりとしたフィット感を提供。 内側のドローコードにより、ニーズに合わせて調整も可能だ。 ジムや屋外のどんな活動でも、ボクシングスタジオからラッシュアワー時の移動まで、ナイキ ゴー レギンスは幅広い用途に対応。 丈はクロップド、カプリ、7/8、フルレングス、股下約20cmのバイカーショートパンツの5種類から選べる。
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4. 万能で一日中活躍するカジュアルウェア：ナイキ ワン
多機能という点で言えば、ナイキ ワンの素材は汗を逃がすだけでなく（リサイクルポリエステル繊維とNike Dri-FITテクノロジーを採用）、安心してスクワットができるスクワットプルーフでもある。 速乾性に優れたNike Dri-FITテクノロジーにより、ちょっとした外出でも、急にワークアウトのクラスに参加することになっても快適な着用感が持続する。
また、柔らかく伸縮性に優れた素材は、パワーヨガ、筋力トレーニング、キックボクシングなど動きの多いワークアウトのほとんどすべてに最適だ。 ナイキ ワンは、体の曲線に合わせて快適にフィットしながら、しわが寄ることもなく自由に動けるので、床の上でエクササイズをするときもソファでくつろぐときも活躍する。
ずり落ちる心配もない。 継ぎ目のない側面とV字形の背面が滑らかなシルエットを生み、ミッドライズとハイライズ、いずれかのデザインを選べる。 ウエストバンドには小さなサイドポケットと大きめの背面ポケットの2つが隠れているので、外出時に役に立つ。
文：イェレーナ・モロズ・アルパート