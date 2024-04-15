Nikeおすすめのランニングパンツ
購入ガイド
バギージョガー派の人も、コンプレッションタイツのフィット感や着用感が好きな人も、人気のNikeランニングパンツで次のランをパワーアップしよう。
もちろん、古いスウェットやヨガレギンスでランニングに出かけても厳密に言えば問題ない。しかし、走るという用途に合わせてデザインされたランニングパンツは、摩擦のない快適な着用感と高いパフォーマンスを追求したいランナーにとって欠かせないアイテムだ。
市場では多種多様なランニングパンツが販売されているので、専門家の意見が参考になる。 ここでは、Nikeのプロダクトラインマネージャーを務めるパトリック・リッチーとメグ・クローズが、最適なランニングパンツ選びをサポート。マラソンランナーにも、初めてランニングに挑戦する初心者にも役立つはずだ。
ランニングに適したタイプのパンツとは？
ランニング用として理想的なのは、速乾性に優れた素材を使用し、さらりと涼しい状態をキープするパンツ。 ただし、最終的にはランニングの種類（トラックかトレイルかなど）、気温と天候の状況、フィット感やスタイルに対する好みが決め手となる。
トラックランナーが着用するのはどのようなパンツ？
短距離走者であれ長距離ランナーであれ、トラックランナーが通常好むのはすっきりとしたランニングレギンスやタイツ。軽量で体にぴったりフィットし、自由な動きをサポートする。 エリートアスリートの中には、筋肉をしっかりサポートするコンプレッションタイツやランニングタイツを好む人もいる。
ジョガーやレギンスはランニングに向いている？
いずれのシルエットもランニングとの相性は抜群なので、好みに合わせて選べばよい、とクローズは言う。 スピードを追求する陸上競技のアスリートやランナーは、余分な生地によって生じる抵抗を減らすためにレギンスを選ぶ場合がある。 一方、タイムを気にせず、ゆったりとしたフィット感や脚の通気性を重視する人にはジョガーの方がいいだろう。
次にリッチーとクローズが紹介するのは、あらゆる状況に対応するNikeのランニングパンツ。着圧感のあるレギンスやトレイルラン用のゆったりとしたフィット感のパンツなど、ランナーの幅広いニーズに対応する。
Nikeおすすめのランニングパンツ
1.耐水性に優れたランニングパンツ
過酷な天候に耐えるランニングパンツを探しているなら、Nike Storm-FITテクノロジー搭載のランニングパンツをチェック。通気性と防水性を発揮する素材で風雨にも耐える設計だ。
男性にはナイキ フェノム メンズ Storm-FIT ランニングパンツがおすすめ。伸縮性のある裾で脚部を暖かく保ち、両サイドと背面に配したジッパー付きポケットにはスマートフォンなどの貴重品を濡らすことなく安全に収納できる。 タイトなフィット感がお好みなら、汗や雨を逃がすナイキ ランニング ディビジョン メンズ Dri-FIT ADV ランニングタイツも選択肢の1つになるだろう。
女性におすすめなのはナイキ Storm-FIT ウィメンズ ランニングパンツ。裾にジッパー付きベントを配し、柔らかいウエストバンドでフィット感を調節できるデザインだ。 一枚で着用することも、下にレギンスを重ねることも可能なので、雨の降る寒い冬の日のランニングに最適。リフレクティブ（再帰反射）デザインの素材を使用して視認性を高めている。
2.おすすめのコンプレッションランニングパンツ
ランニング用のレギンスやタイツよりも、脚の筋肉と大臀筋をサポートするコンプレッションタイツを好むランナーもいる （研究によって見解は異なるが、一部のランナーは、血流の増加と筋肉疲労の軽減によりパフォーマンスの向上が見込まれると考えている）。
ハードなリフティングセッションでも着用できる汎用性の高いアイテムを探しているなら、ナイキ プロ Dri-FIT メンズ 3/4 タイツを試してほしい。 次のレースに向けてコンプレッションランニングパンツが必要なら、ナイキ エアロスイフト メンズ Dri-FIT ADV ランニングタイツがおすすめ。快適にフィットする高性能デザインで、ポケット付きなのでレース当日も貴重品を携帯できる。
また、周知のとおり、コンプレッションタイツは寒い日のランニングパンツとしても人気だ。厚手の素材を使用していることが多いので寒さをブロックし、体温を保ってくれる。
3.トレイルに最適なランニングパンツ
リッチーがトレイルランナーにおすすめするのが、ナイキ トレイル ドーン レンジ メンズ Dri-FIT ランニングパンツ （クローズは、サイズ展開が豊富なこのスタイルを女性にも提案している）。 Nikeはトレイルランナーの意見に基づいて、あらゆるニーズ（大自然での長距離ランで必要になる優れた収納力など）に対応する伸縮性の高い軽量パンツを作成した。 テーパードスタイルでゆったりとフィットするデザイン。刻々と変化する状況やトレイルの地形に合わせて裾を調節できる、とリッチーは言う。
トレイルランニング用に着圧感とサポート性に優れたレギンスを探しているなら、ナイキ トレイル ゴー ウィメンズ ファームサポート ハイウエスト 7/8 レギンス ポケット付きを選ぼう。トレイルに対応するため、なんとポケットは6つ、カラビナも1つ付いていて、暑くなったらメッシュポケットにトップスを収納できる。取り外し可能なパックには貴重品を収納可能だ。
4.トラックランナーにおすすめのランニングパンツ
トラックアスリートにおすすめなのは、ナイキ チャレンジャー トラック クラブ メンズ Dri-FIT ランニングパンツ。安全に収納できるジッパー付きポケットを備え、裾には伸縮性のあるバンジーが付いているので、競技用シューズを履いたままパンツを着脱することができる、とリッチーは説明する。 スピードと高性能を求めるトラックアスリートに彼が提案するのは、抜群に軽い素材を使用したナイキ エアロスイフト メンズ Dri-FIT ADV ランニングパンツとタイツだ。 このパンツはサイズ展開が豊富なので女性にも最適だ、とクローズは付け加える。
5.汎用性の高いおすすめのランニングパンツ
トラック以外でも着用できるランニングパンツを探している人にクローズが提案するのは、軽量なテーパードスタイルのウィメンズ スウィフト ミッドライズ パンツだ。 速乾性が高く、レギンススタイルのウエストバンドと隠れたドローコードでしっかりフィット。トラックでも街中でもランニング中にずり落ちることがない。
着圧感のあるフィット感がお好みなら、ナイキ ゴー ウィメンズ ファームサポート ハイウエスト フルレングス レギンス ポケット付きを試してほしい、とクローズは言う。 トレッドミルでのワークアウト、トレイルラン、筋力ワークアウト、アクティブリカバリーに最適なアイテムだ。 速乾性とサポート性に優れ、しかも6つのポケットを備えている。
リッチーが男性におすすめするのは、汎用性の高いナイキ フェノム メンズ Dri-FIT ウーブン ランニングパンツ。 伸縮性と速乾性に優れたウーブン素材、スマートフォンを収納できる耐汗仕様のポケット、視認性を高めるリフレクティブ（再帰反射）デザインなどが特長だ。
文：カイリー・ギルバート