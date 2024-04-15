もちろん、古いスウェットやヨガレギンスでランニングに出かけても厳密に言えば問題ない。しかし、走るという用途に合わせてデザインされたランニングパンツは、摩擦のない快適な着用感と高いパフォーマンスを追求したいランナーにとって欠かせないアイテムだ。

市場では多種多様なランニングパンツが販売されているので、専門家の意見が参考になる。 ここでは、Nikeのプロダクトラインマネージャーを務めるパトリック・リッチーとメグ・クローズが、最適なランニングパンツ選びをサポート。マラソンランナーにも、初めてランニングに挑戦する初心者にも役立つはずだ。