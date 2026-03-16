ランニングシューズとウォーキングシューズの違いは何か。
購入ガイド
ウォーキングシューズとランニングシューズは同じか。クッション性、柔軟性、デザインの主な違いを学び、ウォーキングやランニングに適したシューズを選ぼう。
主なポイント：
- ランニングシューズは、より大きな衝撃と前方への推進力を発揮するように設計されています。
- ウォーキングシューズは、安定性、耐久性、かかとからつま先へのスムーズな移動を優先しています。
- ランニングシューズはウォーキングに適していますが、ウォーキングシューズはランニングには適していないことが多いです。
- 適切な選択は、衝撃レベル、ペース、そしてどれくらいの時間立っているかによって異なります。
ウォーキングとランニングは似たような動きをするため、同じだと考えがちです。しかし、快適性、パフォーマンス、さらには怪我のリスクに影響を与える可能性のある重要な違いがあります。ウォーキングシューズの大半はランニング向きとは言えないが、ランニングシューズをウォーキングに使用しても特に問題はありません。
ランニングシューズとウォーキングシューズの違いは、衝撃、クッション性、柔軟性、推進力に表れます。ランニングシューズは、より大きな衝撃力と前方への推進力に対応するように作られていますが、ウォーキングシューズは、かかとからつま先までの動きをコントロールし、長時間履くように設計されています。
ウォーキングシューズとランニングシューズを兼用できますか？
フィットネス、通勤、用事で毎日歩く場合は、ランニングシューズは通常、より多くのクッション性と衝撃吸収性を提供するため、うまく機能します。ただし、長時間の立った状態やゆっくりとしたウォーキングが多い場合は、ウォーキングシューズのよりしっかりとしたプラットフォームの方が安定していると感じるかもしれません。
ウォーキングシューズかランニングシューズか
シューズは、ランニング用とウォーキング用に分けられる。それぞれの動きが異なるからだ。
まず基本的に、走るときと歩くときでは着地時の足の動きが違う。ランニングでは両足が地面から離れるタイミングがあるのに対し、ウォーキングでは常に一方の足が地面についている（競歩の選手も同様）
ウォーキングとランニングでは、体重のかかり方も異なる。ランナーには着地のたびに体重の2〜3倍の負荷がかかるが、ウォーキングでの重力の作用ははるかに少ない。
その結果、Nikeのランニングエクスパートは、ランニングシューズはウォーキングに適していると示唆するが、すべてのウォーキングシューズがランナーが求めるすべての機能を提供しているわけでははない。
ウォーキングシューズとランニングシューズの違いは何か。
この2つの違いはデザインにあり、それぞれに取り組むアスリートのニーズに対応するように作られている。ここでは、ランニングとウォーキングに分けて、それぞれのシューズの主な要素について説明しよう。
クッショニング
クッショニングとは、シューズのミッドソールの厚みを指す。衝撃を吸収し、体への負担を軽減するよう設計されている。
ランニングシューズ
ランニングでは、一歩ごとに体重の2〜3倍の負荷がかかる。そのため、ランニングシューズにはより厚く、反発力に優れたミッドソールが必要だ。ランニングシューズは通常、厚めのミッドソールとより高度なフォームコンパウンドを備えており、繰り返されるハイインパクトな負荷に対応している。
ウォーキングシューズ
ウォーキングでは一方の足が常に地面についているため、一般的にランナーが求めるほどのクッショニングは必要ない。むしろクッショニングが少ない方が重量を減らせるため、歩くスピードが上がる、あるいはつま先を引きずりにくくなるというメリットもある。また、ウォーキングシューズには、反発力を用いた動きよりも、安定した前方運動のサポートが求められるため、より硬いミッドソールが使用されることが多い。
ヒールの広がりと高さ
一般的に、シューズを側面から見ると、ヒールが広がっていることがよく分かる。シューズの底と後部がわずかに張り出している部分だ。ヒールの高さというのは、シューズ後部の高さのこと。通常、高さがあるほど、クッショニングと反発力も高い。
ランニングシューズ
ランニングでは、一歩ごとに体重の2〜3倍の負荷がかかる。そのため、ランニングシューズにはより厚く、反発力に優れたミッドソールが必要だ。ランニングシューズは通常、厚めのミッドソールとより高度なフォームコンパウンドを備えており、繰り返されるハイインパクトな負荷に対応している。
ウォーキングシューズ
ウォーキングでは一方の足が常に地面についているため、一般的にランナーが求めるほどのクッショニングは必要ない。むしろクッショニングが少ない方が重量を減らせるため、歩くスピードが上がる、あるいはつま先を引きずりにくくなるというメリットもある。また、ウォーキングシューズには、反発力を用いた動きよりも、安定した前方運動のサポートが求められるため、より硬いミッドソールが使用されることが多い。
柔軟性
ランニングシューズ
ランニングでは、一歩ごとに体重の2〜3倍の負荷がかかる。そのため、ランニングシューズにはより厚く、反発力に優れたミッドソールが必要だ。ランニングシューズは通常、厚めのミッドソールとより高度なフォームコンパウンドを備えており、繰り返されるハイインパクトな負荷に対応している。
ウォーキングシューズ
ウォーキングでは一方の足が常に地面についているため、一般的にランナーが求めるほどのクッショニングは必要ない。むしろクッショニングが少ない方が重量を減らせるため、歩くスピードが上がる、あるいはつま先を引きずりにくくなるというメリットもある。また、ウォーキングシューズには、反発力を用いた動きよりも、安定した前方運動のサポートが求められるため、より硬いミッドソールが使用されることが多い。
反発力
反発力とは、シューズを履いて歩いたり走ったりしたときに感じる、弾むような感覚のことだ。反発力が優れていると、ランニングやウォーキングのスピードアップにつながる。
ランニングシューズ
ランニングでは、一歩ごとに体重の2〜3倍の負荷がかかる。そのため、ランニングシューズにはより厚く、反発力に優れたミッドソールが必要だ。ランニングシューズは通常、厚めのミッドソールとより高度なフォームコンパウンドを備えており、繰り返されるハイインパクトな負荷に対応している。
ウォーキングシューズ
ウォーキングでは一方の足が常に地面についているため、一般的にランナーが求めるほどのクッショニングは必要ない。むしろクッショニングが少ない方が重量を減らせるため、歩くスピードが上がる、あるいはつま先を引きずりにくくなるというメリットもある。また、ウォーキングシューズには、反発力を用いた動きよりも、安定した前方運動のサポートが求められるため、より硬いミッドソールが使用されることが多い。
旅行に最適なランニングシューズとウォーキングシューズ
旅行では、快適さと汎用性の高さが最も重要だろう。一般的に、クッショニングに優れたランニングシューズは、空港内での長時間の移動や観光、様々な地形でのアクティビティなどが想定される旅行に最適な選択肢と言える。ウォーキングシューズの場合、ゆったりとした街の散歩では安定感を得られるかもしれないが、クッショニングに優れたランニングシューズのような汎用性は期待できないことが多い。
どのシューズを選ぶべきか？
では、ランニングシューズとウォーキングシューズのどちらを選ぶべきか。その答えは、活動による衝撃の大きさ、歩く速度、立っている時間などの要因によって異なる。また、絶対的な答えがない場合もある。迷ったときは、次の選択を参考にしてみよう。
- 主にウォーキング → ウォーキングシューズ
- ウォーキングとランニングの両方 → ランニングシューズ
- 長距離または速いペースのウォーキング → ランニングシューズ
- 長い立ち時間 → ウォーキングシューズ
おすすめのNikeランニングシューズ
ペガサス
ペガサスは、日々のトレーニングに最適な反発力に優れたシューズ。耐久性のあるクッショニングと快適なフィット感を実現する頼れる一足だ。
ストラクチャー
ストラクチャーは、日々のトレーニングに最適な安定感のあるシューズ。反発力に優れた履き心地を実現しながら、フォームサイドウォールがオーバープロネーションの修正をサポートする。
アルファフライ
長距離を走る際のスピードを重視して設計されたアルファフライは、ハーフマラソンやマラソンの選手にとって理想的なレースシューズ。ZoomXミッドソールとアウトソールが、スムーズな体重移動と優れた反発力を実現する。
ボメロ
ウォーキングとランニングの両方に取り組むなら、ボメロがおすすめ。柔らかなクッショニングを備えたハイブリッドシューズだ。
おすすめのNikeウォーキングシューズ
モティバ
ロッカー構造とフルレングスのクッショニングを備え、さまざまなアクティビティやペースに対応するモティバ。前足部、アーチ、トゥボックスにゆとりを持たせて快適性を高め、さらにComfortgrooveアウトソールで衝撃吸収性を最大限に高めている。
ランニングシューズを履いて歩くと、摩耗のペースが早まるか？
ランニングシューズでウォーキングを行う場合、時間の経過とともにミッドソールの摩耗が進むが、一般的には、ウォーキングで生じる衝撃はランニングよりも小さい。結果的に、主にウォーキングに使用した場合、ランニングシューズは通常より長持ちすることが多い。ただし、日常的に着用するとクッショニングが徐々に圧縮されるため、快適性とサポート性を維持するためには、適時シューズを取り替えることが重要だ。
よくある質問
ウォーキング用とランニング用にシューズを別々に購入すべきか？
週に数回定期的にランニングをする場合は、トレーニングには専用のランニングシューズを使用し、ウォーキングや日常生活での着用には別のシューズを使用するのが賢明だ。用途によって使い分けることでクッショニングが維持され、シューズを長持ちさせることができる。ときどきジョギングをするだけ、あるいは軽いランニングとウォーキングを組み合わせて行うような使い方なら、汎用性の高いランニングシューズを一足用意するだけで十分かもしれない。
ウォーキングシューズとランニングシューズは同じか？
ウォーキングシューズとランニングシューズは同じではない。それぞれ特有の動きを念頭に置いてデザインされており、ストライドをサポートする。
「ウォーキングは、常に片方の足が地面に着いた状態で行う、かかとからつま先への制御された動きです。ランニングでは、足の母指球に大きな衝撃がかかり、より速いペースで負荷がかかり、両足が地面から離れる瞬間があります」と、イリノイ州ブルーミントンのHeartland Foot and Ankle Associatesで足病医として働くメリッサ・ロックウッド氏は話す。
つまり、ランニングシューズにはより優れた衝撃吸収性と反応性が求められる一方で、ウォーキングシューズは一般的に前足部がしっかりとした作りになっており、柔軟性がある。
ランニングシューズに厚いミッドソールが必要な理由
アスリートが走るとき、その体は一歩ごとに体重の2〜3倍の負荷を吸収する、とロックウッド氏は説明ししている。「繰り返される衝撃は、距離が長くなるにつれて急増していきます」と彼女は言う。厚いミッドソールは衝撃を分散させ、足、足首、膝、腰、背中の下部にかかるストレスを軽減する効果がある。「『柔らかさ』というよりも、時間の経過とともに関節を保護するための制御されたクッショニングが重要です」とロックウッド氏は言う。
ランニングシューズをウォーキングに使用できるか？
ほとんどの人はランニングシューズで安全に歩くことができる。「ランニングシューズは通常、ウォーキングシューズよりも優れたクッショニングとサポート性を提供するため、ウォーキング、日常生活での着用、旅行などに最適です。多くの場合、非常に快適に履くことができます」とロックウッド氏は述べている。
ウォーキングシューズがランニングに適していないのはなぜ？
ウォーキングシューズは、ランニングの大きな衝撃に対処するための十分なクッショニングと安定性を備えていないことがほとんどだ。「時間が経つにつれて、足底筋膜炎、ストレス骨折、シンスプリント、関節痛など、過剰使用による怪我のリスクが高まる可能性があります」と、ロックウッド氏。「ウォーキングシューズは、ランニングレベルの衝撃、特に長距離の運動による衝撃を吸収するように設計されていません」。ウォーキングシューズは、ランニングに伴う高い負荷に耐え、前足部の推進力を発揮するようには設計されていない。そのため、ウォーキングシューズでのランニングは、たとえ短距離であっても不安定に感じる可能性があるだろう。