ランニングシューズとウォーキングシューズの違いは？

ヒールの広がりと高さ



一般的に、シューズを側面から見ると、ヒールが広がっていることがよく分かる。シューズの底と後部がわずかに張り出している部分だ。ヒールの高さというのは、シューズ後部の高さのこと。通常、高さがあるほど、クッショニングと反発力も高い。

ランニングシューズ

ランニングでは、一歩ごとに体重の2〜3倍の負荷がかかる。そのため、ランニングシューズにはより厚く、反発力に優れたミッドソールが必要だ。ランニングシューズは通常、厚めのミッドソールとより高度なフォームコンパウンドを備えており、繰り返されるハイインパクトな負荷に対応している。

ウォーキングシューズ

ウォーキングでは一方の足が常に地面についているため、一般的にランナーが求めるほどのクッショニングは必要ない。むしろクッショニングが少ない方が重量を減らせるため、歩くスピードが上がる、あるいはつま先を引きずりにくくなるというメリットもある。また、ウォーキングシューズには、反発力を用いた動きよりも、安定した前方運動のサポートが求められるため、より硬いミッドソールが使用されることが多い。