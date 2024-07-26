ランニングシューズの好みが十人十色であるように、シューズのフィット感もランナーによって異なる。 フィット感に正解も不正解もない。最も重要なのは、足に違和感がないことだと、Nikeランニングコーチのリディア・オドネルは言う。

「ランニングシューズのフィッティングでは、個人の好みを重視します。 ゆとりのある履き心地が好きなランナーや、つま先にスペースを確保して通気性を高めたいランナーもいれば、ぴったりフィットして固定される履き心地を好むランナーもいます。 最適なバランスを見つけるまでには時間がかかるものですが、まずは『普通』の心地よさを知ることをおすすめします」

ここでは、ランニングシューズの最適なフィット感を見極める際のポイントに関して誰もが抱く疑問について、Nikeのエキスパートとランニングコーチの答えを紹介する。