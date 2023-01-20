今おすすめのNikeフリースショートパンツ

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起毛フリース素材の万能ショートパンツで、暖かく快適に過ごそう。

最終更新日：2023年1月20日
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Nikeおすすめのフリースショートパンツ

快適な着用感と万能性。この2つを見事に両立させたのがNikeのフリースショートパンツだ。 Nikeのフリース素材は柔らかく快適で、自宅でくつろぐのに最適。すっきりとしたシルエットに機能的なディテールをプラスしたスウェットショートパンツは、友人との外出やジムでのエクササイズにぴったりだ。

Nikeは、Nike Phoenix Fleece、Nike Club Fleece、Nike Tech Fleeceといったフリース素材のスウェットショートパンツを幅広く取り揃えている。 このガイドを参考に、お好みのスタイルやフィット感、取り組むアクティビティにぴったりのNikeのフリースショートパンツを見つけよう。

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Nikeおすすめのフリースショートパンツ

1. Nike Tech Fleece素材を使用したショートパンツ

エクササイズに最適なフリースショートパンツを選ぶなら、Nike Tech Fleeceがおすすめ。 Tech Fleeceは薄手の軽量フリース素材で、すべすべした滑らかな肌触りが特徴だ。 分厚くかさばるフリース素材とは異なり、Tech Fleeceは風通しが良く、保温性と断熱性にも優れている。

Tech Fleeceのジョガーやスウェットパンツと同様、ショートパンツもゆったりとしたフィット感で、便利な収納スペースを豊富に備えている。 外側の上質なジッパー付きポケットに加え、スマートフォンを収納できるポケットを内側に配置。 柔らかく伸縮性のあるウエストバンドはドローコード付きで、フィット感を調節できる。

メンズサイズユースサイズが揃うTech Fleece素材のショートパンツから、自分にぴったりの一着を見つけよう。

2. Nike Club Fleece素材のショートパンツ

Club FleeceはNikeの中でも高い人気を誇るフリース素材だが、それには十分な理由がある。 抜群に柔らかく、暖かい肌触りとカジュアルで快適なフィット感が特長。 不朽の定番スウェットショートパンツを探している人に最適だ。

Nike Club Fleece素材のショートパンツは、デザインのバリエーションが豊富。サイドポケットと後ろポケット、調節可能なウエストバンドを備え、ユニークなカラーやパターンをあしらったものなどから選べる。

3. Nike Phoenix Fleece素材のショートパンツ

Nikeの主な3つのフリーススタイルの中でも、ワンランク上のカジュアルなスポーツスタイルを演出するのが、Nike Phoenix Fleece素材。 中でもNike Phoenix Fleece素材のウィメンズスウェットショートパンツは、長めのリブ編みや立体的なカッティングといった大胆なデザインで、ベーシックなスウェットショートパンツに遊び心のあるアレンジを加えている。 軽量の起毛フリース素材で、大胆なカラーやパターンをあしらったものなど多彩なスタイルをご用意。

Nike Phoenix Fleece素材のショートパンツを見る

文：ジュリア・サリバン

公開日：2023年1月20日

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