Nikeおすすめのフリースショートパンツ

エクササイズに最適なフリースショートパンツを選ぶなら、Nike Tech Fleeceがおすすめ。 Tech Fleeceは薄手の軽量フリース素材で、すべすべした滑らかな肌触りが特徴だ。 分厚くかさばるフリース素材とは異なり、Tech Fleeceは風通しが良く、保温性と断熱性にも優れている。

Tech Fleeceのジョガーやスウェットパンツと同様、ショートパンツもゆったりとしたフィット感で、便利な収納スペースを豊富に備えている。 外側の上質なジッパー付きポケットに加え、スマートフォンを収納できるポケットを内側に配置。 柔らかく伸縮性のあるウエストバンドはドローコード付きで、フィット感を調節できる。

メンズサイズとユースサイズが揃うTech Fleece素材のショートパンツから、自分にぴったりの一着を見つけよう。