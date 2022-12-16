Nikeおすすめのフリースジャケット
購入ガイド
最新のアウトドアスタイルや普段着に適した快適な重ね着アイテムなど、Nikeおすすめのフリースジャケットをチェックしよう。
パーカーやトレーナーより重さはあるが、冬用のパーカーほどかさばらないフリースジャケットは、万能なカジュアルウェア。ふわふわの重ね着アイテムで、寒い日にさっと羽織れる。
Nikeのフリースジャケットは、さまざまなデザインのオプションがあり、天候、シーン、個人の好みに合わせて多様なタイプから選べる。 このガイドを参考に、最適なNikeフリースジャケットを見つけよう。
Nikeおすすめのフリースジャケット5選
1. 雨に対応するフリースジャケット
雨に対応するNikeのフリースジャケットを着て、冷たい雨の日も暖かく過ごそう。 ナイロンなど、撥水加工を施した素材を使用しているため、雨などに濡れないよう体を保護できる。
さらに、雨に対応するフリースジャケットの多くは耐水性ポケット付きのフルジップデザインで、水分の侵入を防げる。 また、すべてのNikeフリースジャケットと同様、軽いフリースの裏地付きで、着心地が快適だ。
2. 寒い天候に対応するフリースジャケット
Nikeは、寒い天候に対応する快適な着心地のフリースジャケットを複数取り揃えている。Nike Sportswearフリースジャケットは、かさばりを抑えて暖かさを確保するデザインで、重ね着に最適だ。
Nike Tech Fleeceのジャケットやパーカーは、穏やかな天気の日にアウターとして着ることも、気温の低い日に断熱性のあるウィンタージャケットの下に着ることもできる。
3. Nike ACGフリースジャケット
Nike ACG（あらゆる環境に対応するギア）のフリースジャケットは、雪遊びや冬の荒れた天候でのハイキングに最適。 その理由は、Nike ACGコレクションのどのアイテムも、耐水性のあるアウターシェルや保温性抜群の裏地といった確かな機能を備えているから。あらゆる天候に対応するタフな設計だ。
4. サステナブル素材を使用したフリースジャケット
サステナブル素材を使用したNikeのフリースジャケットは、高性能なフリースジャケットが持つ主な特質をすべて備えている。つまり、着心地が快適で、耐久性と保温性に優れている。 また、ペットボトルが原料のリサイクルポリエステルや、カーペットや古い漁網などのさまざまな素材を原料とする再生ナイロンといったサステナブル素材を使用して作られているのだ。
5. キッズ向けフリースジャケット
Nikeのフリースジャケットは、どんな天気の日も、またどんなシーンでもキッズの体を暖かく保ってくれ、学校やスポーツで活躍する。 嵐の中でもさらりとした状態をキープしてくれるマットな質感のアウターシェル、必需品を収納できる複数のジッパー付きポケット、重ね着しやすい軽量デザインなどの特徴を備えたものから、好みのスタイルを選ぼう。
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文：ジュリア・サリバン