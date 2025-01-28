スマートフォン用ポケットを備えたランニングショートパンツ：ポケットがあるとこんなに便利

Nike Dri-FITのような、広い可動域を実現してくれる伸縮性素材

通気性や速乾性に優れた素材

ぴったりフィットする着圧

十分なカバー範囲

スマートフォン用ポケットを備えたランニングショートパンツやランニングパンツを検討する際、ランナーが最も考慮しなければならないのはボトムス自体の品質だ。 ランニングギアにとって何よりも大切なのは、ワークアウトをサポートする機能性である。 スマートフォンを収納できたとしても、通気性のない素材を使用していたり、きちんとフィットしなかったりしたとしたら本末転倒。スマートフォン用ポケット付きのランニングショートパンツやランニングパンツの候補を絞り込んだら、次のような特徴を備えているかチェックしてみよう。

丈やフィット感については、それぞれ好みがあるだろう。ベストなランニングボトムスを選ぶ際は、ポケットよりも丈やフィット感を優先して選ぼう。 いくらポケットの位置が完璧だったとしても、最重要事項はショートパンツやパンツのフィット感だ。 スマートフォンを収める場所が、自分のスマートフォンのサイズにぴったり合うかどうかは事前に確かめておこう。