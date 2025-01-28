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ランニングショートパンツにスマートフォン用ポケットが必要な理由

購入ガイド

ランニング中に、音楽やポッドキャストを聴いたり、ルートトラッキングを利用したり、友達に電話をかけたりしたいことがあるだろう。重要なフィットネスアクセサリーであるスマートフォンは、ランニングでも安全に持ち運びたい。

最終更新日：2025年1月28日
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スマートフォン用ポケットを備えたランニングショートパンツ：ポケットがあるとこんなに便利

ランニングのルーティンを盛り上げてくれるのは、気分が上がるプレイリスト、ポッドキャスト、Nike Run Clubアプリの音声ガイドランなど。どれもモチベーションを上げる効果が抜群だ。 そんなツールを使うには、当然ながらランニングにスマートフォンを携帯する必要がある。

しかしスマートフォンを持ちながらのランニングは面倒だ。手に持ちながら走ると、つまずいたり、スマートフォンを壊したりするリスクがある。手が汗ばめば、スマートフォンが手から滑り落ちやすい。 このようなトラブルを防ぐため、ランニング中にスマートフォンを安全に持ち運べるギアを探してみよう。 適切なランニングシューズ、ギア、天候に合わせたランニングの必需品なら、いつも時間をかけて選んでいるはず。それならば、ランニング中にスマートフォンを安全に収納する方法も考えてみたい。

スマートフォンを安全に携帯できるランニング用のショートパンツとロングパンツをチェックしておこう。

ランニングの際にスマートフォンを持っていく理由は？

ランニングやフィットネスワークアウトにスマートフォンを持っていくと便利な理由はいくつもある。 まずは安全面だ。スマートフォンを持っていれば、ケガをしたり道に迷ったりしても、友達や家族に電話をかけられる。 ランニング中にモチベーションをアップさせたり、励ましてもらったりしたいときにも、友達に電話したくなるかもしれない。 長時間のランの道中、集中力をキープしたり、飽きずに走り続けたりするために、ヘッドフォンやイヤフォンを使ってスマートフォンで音楽やポッドキャストを聴くこともできる。 ただし、大音量で音楽を聴かないこと。夜間に屋外で走っているときは特に要注意だ。車や周囲の音が聞こえるようにして、油断しないようにしよう。

ランニング中にスマートフォンを持ち運ぶ方法

ランニングにスマートフォンを持っていくと決めたら、次は持ち運びかたについてチェックしよう。

  1. スマートフォン用ポケットを備えたランニングショートパンツやランニングパンツを履く。 Nikeには、さまざまな体型やサイズに対応したポケット付きのランニングショートパンツが揃っている。 ランナー向けのショートパンツには、従来のジッパー付きポケットや、スマートフォンのサイズにぴったりの深めのサイドポケットを備えたものがある。 内側のウエストバンドに沿って内ポケットが付いた通気性抜群のショートパンツもあれば、収納物が落ちにくい背面ポケットを備えたショートパンツまである。 どのタイプのパンツも、ランニング中にスマートフォンをしっかりと持ち運べるような作りになっている。
  2. スマートフォンを腕に固定する。 スマートフォンを持ち運べるようにデザインされたポーチ付きのスマートフォン専用アームバンドがある。多くのランナーにとって魅力的な選択肢だろう。 ランニング中に身につけるアクセサリーをもう1つ増やしてもかまわない人にとっては、検討の価値がある方法だ。
  3. スポーツブラに固定する この方法なら、スマートフォンが落ちることはないだろう。だがスポーツブラのフィット感によっては不快に感じる可能性もある。体が温まったり、激しく動いたりすると、スマートフォンが汗で濡れてしまう。
  4. ストラップを付けて、スマートフォンを手に持つ。 調節可能なストラップが付いた滑りにくいスマートフォンケースなら、ストラップで手に固定することでスマートフォンの持ち運びが楽になる。何も使わずに手だけで持つよりも安全だ。 ストラップなしで手に持つよりは、手が疲れにくくなるだろう。しかしランニング中ずっと手がふさがっている状態は変わらない。

他にも、スマートフォンを持ち運ぶためのベスト、ベルト、バックパックなどがある。ただしランニング時の快適さにはバラつきがある。 ランニングウェアに重ね着することで、可動域が制限されてしまう可能性もある。 スマートフォンを持ち運ぶためのギアを買い漁ったものの、ランニング中に邪魔だったり違和感があったりして、結局は返品することにもなりかねない。 今持っているものを利用して、このような事態を避けよう。 ポケットがあらかじめついているランニングショートパンツ（パンツ、タイツ、レギンスでも可）をはこう。

スマートフォンを手に持つのをやめる

スマートフォンを手に持っておけば、すぐに使えて好都合にも思える。だがその状態で走るランニングは理想的な形ではない。 片方の手の方が重くなり、ランニング中のバランスが崩れてしまう。 ストライドに合わせて腕を振る際、スマートフォンを持っていない方の腕が、スマートフォンの重量で重くなった方の腕の動きを肩代わりするようになる。そうすると、時間が経つにつれて特定の筋肉に負担がかかってくる。 すぐにこわばりを感じることはなくても、片手でスマートフォンを持ち続ける限りは影響が避けられない。毎日ランニングをしている場合は、特に影響が出始める可能性がある。

ランニング中に手でスマートフォンを持っていると、注意散漫にもなりやすい。 ランニング中にスマートフォンを見ようとすると、下を向きがちになる。そのせいで足を踏み外したり、歩幅のコントロールに失敗してつまずいたり、転倒してスマートフォンを壊したり、ケガをしたりしてしまう。 スマートフォンを安全な場所にしっかりと固定するよう十分配慮しよう。

ポケットにスマートフォンを入れておけば安全

ショートパンツのどこにスマートフォン用ポケットが付いているのかよりも、肝心なのはポケットのサイズだ。 スペースに少し余裕がありながらも、スマートフォンがぴったりと収まるポケットが好まれるだろう。 ここで注意したいのは、ケースを含めたスマートフォン全体のサイズを考えること。思ったより大きめのポケットが必要な場合もある。 ランニング中にスマートフォンがポケットからはみ出ていると、スマートフォンを落とすリスクが高くなる。 ポケットはしっかり閉められるものがよいだろう。

スマートフォン用ポケットの付いたベストなランニングボトムス

スマートフォン用ポケットを備えたランニングショートパンツやランニングパンツを検討する際、ランナーが最も考慮しなければならないのはボトムス自体の品質だ。 ランニングギアにとって何よりも大切なのは、ワークアウトをサポートする機能性である。 スマートフォンを収納できたとしても、通気性のない素材を使用していたり、きちんとフィットしなかったりしたとしたら本末転倒。

スマートフォン用ポケット付きのランニングショートパンツやランニングパンツの候補を絞り込んだら、次のような特徴を備えているかチェックしてみよう。

  • Nike Dri-FITのような、広い可動域を実現してくれる伸縮性素材
  • 通気性や速乾性に優れた素材
  • ぴったりフィットする着圧
  • 十分なカバー範囲

丈やフィット感については、それぞれ好みがあるだろう。ベストなランニングボトムスを選ぶ際は、ポケットよりも丈やフィット感を優先して選ぼう。 いくらポケットの位置が完璧だったとしても、最重要事項はショートパンツやパンツのフィット感だ。 スマートフォンを収める場所が、自分のスマートフォンのサイズにぴったり合うかどうかは事前に確かめておこう。

ジッパーの有無

ランニングショートパンツのポケットについて考えると、1つの疑問が湧いてくる。ポケットにジッパーは必要かという問題だ。 スマートフォンを入れる場合は、ジッパー付きポケットの方が安全だ。 ジッパーを閉めれば、ショートパンツからスマートフォンが飛び出す危険は回避できる。 しかしそのジッパーのせいで、スマートフォンが取り出しにくくもなる。 十分な深さのあるポケットなら、スマートフォンを落とすことはないだろう。

ランニングショートパンツにポケットが複数ある場合、通常なら最低でも1つにジッパーが付いている。 ただしそのジッパー付きポケットが、スマートフォンを収納できる大きさだとは限らない。 そのポケットが小さすぎる場合は、ランニング中に他の貴重品を入れる場所になる。 スマートフォンホルダーポケットにも、鍵、お金、クレジットカード、IDなどを入れられるだろう。 ランニングショートパンツにジッパーが付いているのはありがたい。だがスマートフォンを安全に収納するという目的だけを考えると、絶対的に不可欠というわけでもない。 自分にとって最も使いやすい一着を選ぼう。

必須のランニングアクセサリー

多くのランナーにとって、スマートフォンはウォーターボトルと同じくらいランニングの必需品だ。 スマートフォンと一緒に走りたかったら、高品質で速乾性に優れたポケット付きのランニングショートパンツかランニングパンツを何着か購入しておきたい。そうすれば、いつでもスマートフォンを安全な場所に収納しながら、手ぶらでランニングが楽しめるだろう。

公開日：2022年1月28日

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