スマートフォン用ポケットを備えたランニングショートパンツ：ポケットがあるとこんなに便利

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ランニングショートパンツにスマートフォン用ポケットが必要な理由
購入ガイド
ランニング中に、音楽やポッドキャストを聴いたり、ルートトラッキングを利用したり、友達に電話をかけたりしたいことがあるだろう。重要なフィットネスアクセサリーであるスマートフォンは、ランニングでも安全に持ち運びたい。
ランニングのルーティンを盛り上げてくれるのは、気分が上がるプレイリスト、ポッドキャスト、Nike Run Clubアプリの音声ガイドランなど。どれもモチベーションを上げる効果が抜群だ。 そんなツールを使うには、当然ながらランニングにスマートフォンを携帯する必要がある。
しかしスマートフォンを持ちながらのランニングは面倒だ。手に持ちながら走ると、つまずいたり、スマートフォンを壊したりするリスクがある。手が汗ばめば、スマートフォンが手から滑り落ちやすい。 このようなトラブルを防ぐため、ランニング中にスマートフォンを安全に持ち運べるギアを探してみよう。 適切なランニングシューズ、ギア、天候に合わせたランニングの必需品なら、いつも時間をかけて選んでいるはず。それならば、ランニング中にスマートフォンを安全に収納する方法も考えてみたい。
スマートフォンを安全に携帯できるランニング用のショートパンツとロングパンツをチェックしておこう。
ランニングの際にスマートフォンを持っていく理由は？
ランニング中にスマートフォンを持ち運ぶ方法
- スマートフォン用ポケットを備えたランニングショートパンツやランニングパンツを履く。 Nikeには、さまざまな体型やサイズに対応したポケット付きのランニングショートパンツが揃っている。 ランナー向けのショートパンツには、従来のジッパー付きポケットや、スマートフォンのサイズにぴったりの深めのサイドポケットを備えたものがある。 内側のウエストバンドに沿って内ポケットが付いた通気性抜群のショートパンツもあれば、収納物が落ちにくい背面ポケットを備えたショートパンツまである。 どのタイプのパンツも、ランニング中にスマートフォンをしっかりと持ち運べるような作りになっている。
- スマートフォンを腕に固定する。 スマートフォンを持ち運べるようにデザインされたポーチ付きのスマートフォン専用アームバンドがある。多くのランナーにとって魅力的な選択肢だろう。 ランニング中に身につけるアクセサリーをもう1つ増やしてもかまわない人にとっては、検討の価値がある方法だ。
- スポーツブラに固定する。 この方法なら、スマートフォンが落ちることはないだろう。だがスポーツブラのフィット感によっては不快に感じる可能性もある。体が温まったり、激しく動いたりすると、スマートフォンが汗で濡れてしまう。
- ストラップを付けて、スマートフォンを手に持つ。 調節可能なストラップが付いた滑りにくいスマートフォンケースなら、ストラップで手に固定することでスマートフォンの持ち運びが楽になる。何も使わずに手だけで持つよりも安全だ。 ストラップなしで手に持つよりは、手が疲れにくくなるだろう。しかしランニング中ずっと手がふさがっている状態は変わらない。
他にも、スマートフォンを持ち運ぶためのベスト、ベルト、バックパックなどがある。ただしランニング時の快適さにはバラつきがある。 ランニングウェアに重ね着することで、可動域が制限されてしまう可能性もある。 スマートフォンを持ち運ぶためのギアを買い漁ったものの、ランニング中に邪魔だったり違和感があったりして、結局は返品することにもなりかねない。 今持っているものを利用して、このような事態を避けよう。 ポケットがあらかじめついているランニングショートパンツ（パンツ、タイツ、レギンスでも可）をはこう。
スマートフォンを手に持つのをやめる
ランニング中に手でスマートフォンを持っていると、注意散漫にもなりやすい。 ランニング中にスマートフォンを見ようとすると、下を向きがちになる。そのせいで足を踏み外したり、歩幅のコントロールに失敗してつまずいたり、転倒してスマートフォンを壊したり、ケガをしたりしてしまう。 スマートフォンを安全な場所にしっかりと固定するよう十分配慮しよう。
ポケットにスマートフォンを入れておけば安全
スマートフォン用ポケットの付いたベストなランニングボトムス
スマートフォン用ポケット付きのランニングショートパンツやランニングパンツの候補を絞り込んだら、次のような特徴を備えているかチェックしてみよう。
- Nike Dri-FITのような、広い可動域を実現してくれる伸縮性素材
- 通気性や速乾性に優れた素材
- ぴったりフィットする着圧
- 十分なカバー範囲
丈やフィット感については、それぞれ好みがあるだろう。ベストなランニングボトムスを選ぶ際は、ポケットよりも丈やフィット感を優先して選ぼう。 いくらポケットの位置が完璧だったとしても、最重要事項はショートパンツやパンツのフィット感だ。 スマートフォンを収める場所が、自分のスマートフォンのサイズにぴったり合うかどうかは事前に確かめておこう。
ジッパーの有無
ランニングショートパンツにポケットが複数ある場合、通常なら最低でも1つにジッパーが付いている。 ただしそのジッパー付きポケットが、スマートフォンを収納できる大きさだとは限らない。 そのポケットが小さすぎる場合は、ランニング中に他の貴重品を入れる場所になる。 スマートフォンホルダーポケットにも、鍵、お金、クレジットカード、IDなどを入れられるだろう。 ランニングショートパンツにジッパーが付いているのはありがたい。だがスマートフォンを安全に収納するという目的だけを考えると、絶対的に不可欠というわけでもない。 自分にとって最も使いやすい一着を選ぼう。