乳製品不使用のおいしいスクールスナックを栄養士が紹介

乳製品をとらない食生活に変える際、乳製品（とカルシウム）を摂取しなくなるリスクについて心配する必要はない。 どちらの栄養士も、この栄養不足のリスクは簡単に回避できると言う。

「乳製品は最も消費量の多いカルシウム源ですが、カルシウムはさまざまな食品に含まれています」と指摘するのはコーディング。

乳成分なしでカルシウムを豊富に含む食品として、豆腐、鮭、アーモンド、豆類、ホワイトビーンズ、ブロッコリー、濃い緑の葉物野菜、カルシウム強化ジュースやシリアルがあげられる。

「アーモンドミルクや豆乳といった市販の植物性ミルクは、牛乳に含まれているカルシウムやビタミンDなどの栄養素が強化されています」とコーディングは言う。

子どもの食生活について判断を下す前に、やはり専門家にアドバイスを求めるべきだとパリンスキー・ウェイドは言う。

「親や保護者は、子どもに必要な栄養について小児科医や栄養士に相談し、子どもに適した栄養補給かどうかを判断しなければなりません」