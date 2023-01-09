栄養士が解説する、パンプキンがもたらす健康上の4つのメリット

カロテノイドとビタミンが心拍数変動（HRV）の改善に関係するかどうかを調べるため、米国では1,000人を超える34～84歳の男女から2年間にわたって健康データと血液サンプルが集められた。 被験者の年齢や生活習慣が多岐にわたることから、研究者は性別、人種、ボディマス指数（BMI）、そして飲酒、喫煙、運動の習慣などの生理的因子も研究の要素に入れた。

その研究の結果は2021年に学術誌『Nutrition Journal（栄養ジャーナル）』で発表され、血中カロテノイドの増加（α-カロテンとβ-カロテンを含む果物や野菜の摂取に起因）が、HRVの改善と関連していることを証明した。 今回の嬉しい結果をまとめた研究者たちは、カボチャが循環器疾患のリスク低減に繋がるという説を提示している。

「それにカボチャの種は心臓に良い不飽和脂肪を含むので、循環器疾患の予防にも効果的です」とヤングは言う。 FoodData Centralによると、カボチャの種1オンス（30グラム）で約5グラムの一価不飽和脂肪酸を摂取できる。この脂肪は悪玉コレステロール値を低下させ、最終的には心臓発作や脳卒中のリスクを下げる効果があると米国心臓協会は指摘している。