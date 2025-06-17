管理栄養士が教える、カボチャを食べるメリット

個人の嗜好、入手のしやすさ、キッチンでの使いやすさに左右される。 カボチャの缶詰（原材料がカボチャのみ）なら、簡単かつ手頃な価格で南瓜類を食事に取り入れられる。 オートミールやスムージーに加えたり、プレーンのギリシャヨーグルトに混ぜたりして、カボチャ風味の朝食を作ってみてもいいだろう。

バターナッツカボチャの皮を剥いたり、切ったりするのは手間がかかるが、下ごしらえしておくことで簡単にローストできる。塩コショウで味付けをしてそのままローストしたり、サラダの上にのせたり、スープに入れたり、いろいろな楽しみ方がある。 冷凍した南瓜類は、栄養価を損ねずに下ごしらえの手間を省ける。

プロのアドバイス：デリカータカボチャの詰め物焼きに挑戦してみよう。 デリカータカボチャを真ん中から切って種を取り除き、お好みの具（ひき肉、豆腐、ひよこ豆、レンズ豆など）を入れてローストする。 南瓜類に含まれる多くの栄養素（カロテノイドやビタミンA）を吸収するためには、オリーブオイル、ナッツ、種子、または全脂肪乳製品などの油脂と一緒に摂取したほうがいい。

文：シドニー・グリーン（理学修士、 管理栄養士）。