管理栄養士が提案する秋のディナー4選

肌寒い夜、体を温めるならターメリックシチューがおすすめ。 調理時間は、電気圧力鍋なら短時間で済む。スロークッカーなら約1日で、コンロなら60分ほど。 冷凍保存や温め直しもしやすいので、日曜日の夜に作り置きしたい一品だ。 まとめて作っておけば、1週間を通して楽しめる。

材料に関するお役立ち情報：ターメリックは、抗炎症作用で知られる鮮やかな黄色のスパイス。 ウコンに含まれる有効成分クルクミンには、さまざまな健康効果がある。 抗酸化作用や抗炎症作用のほか、うつ病治療への応用も研究されている。

栄養価の高い炭水化物源（ワイルドライスなど）を入れたサラダを添えれば、バランスのとれた食事になる。

材料：

鶏むね肉（またはもも肉）454g

ターメリックパウダー小さじ2

ブラックペッパー小さじ1/2

塩小さじ1

だし汁1カップ

ココナッツミルク1/2カップ

お好みで：ショウガ、ニンニク、玉ネギ（生でも乾燥ものでもOK）

おすすめのサイドメニュー：ご飯または付け合わせのサラダ

作り方（3～4人分）：