キッズにおすすめのヘルシーなスクールランチのアイデア5選

子どものお弁当は、学習、活力維持、身体的成長に必要な栄養を確実に届ける方法の1つだ。

学校に持っていくお弁当は、子どもが一日を通して集中力と活力を維持する上で重要な役割を果たす。それは、好き嫌いがある子どもでも、食事に制限のある子どもでも、食欲が旺盛な子どもでも変わりはない。 なぜなら子どもたちは、身体的成長と脳の発達を支える特定の栄養を必要としているからだ。 カルシウム、鉄分、ビタミンB群、ビタミンCは、そうした重要なビタミンやミネラルのほんの一部にすぎない。

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適切な量のタンパク質と複合炭水化物を摂取することは、最適な成長を促す上で欠かせない。 Frontiers in Psychiatry誌が2020年に発表した研究記事によれば、野菜や果物に加えて複合炭水化物とタンパク質の摂取量を増やすと、気分をコントロールするのに役立つという。 また、繊維は正常な消化を促すため、子どもの消化管の健康を支えるもう1つの重要な栄養カテゴリだと言える。

子どもの食事を用意するときは、子どもが食べたいものと、栄養価の高い食べ物のバランスを取ることが大切だ。 子どもにランチを楽しんでもらう最も効果的な方法の1つは、どんな味や食感が好きなのかをあらかじめ聞いておくこと。子どもが気に入る食べ物や食材を加え、さらに新たな食べ物を加えれば、効率良くお弁当を完食してもらえるようになる。