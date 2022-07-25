背中の痛みを和らげるヨガのポーズ

このハーフロードポーズは、座った姿勢で脊椎をひねって上半身を伸ばし、回転させて、よりよい姿勢に持って行くことで緊張を和らげるポーズだ。 熱心なヨガ愛好家の中には、このポーズをすることで、消化機能が向上すると言う人もいる。 この高度なひねりのポーズをする前に、スパイナルツイストを楽にできるようにしておく必要がある。



方法：マットの上に座り、両脚を伸ばした姿勢から始める。 右脚を曲げて引き寄せ、右足を左臀部の外側に持ってくる。 左膝を曲げて、左足を右膝の外側に置く。 右手を右臀部の脇の床に置く。 息を吐きながら上半身を右にひねり、左脚から遠ざけていく。 肩をリラックスさせて、胸を開き、背すじを伸ばす。 視線は、身体を回転させる方向に向ける。 左肘を90度に曲げて、上腕の外側を左膝の内側に付け、手のひらを開く。 呼吸し、リラックスした状態で30秒間、またはできる限り長くひねる。 元の姿勢に戻り、反対側で同じ動作を繰り返す。



プロのヒント：このポーズをやりやすくするために、道具を使ってもよい。 補助枕か畳んだ毛布の上に座って、臀部を開き、背骨の底部で大きくひねることができる環境を整えよう。