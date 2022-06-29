目標達成にアカウンタビリティパートナーが必要な理由とは

健康に関する目標に向けて実際に何かするよりも、達成したいことをただ話したり空想したりする時間のほうが長いなら、前進を後押ししてくれるパートナーを探してみよう。

自分を気にかけてくれる人、さらには健康的な生活をともに追求する人がいれば、その存在が励みとなり、思いを実際の行動へと変えていけるかもしれない。ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの研究によると、体重を減らすこと、運動量を増やすこと、喫煙量を減らすことを目標にするカップルは、同居するパートナーが同じ目標を持っている場合に高い成果が現れたという。また『Journal of Personality and Social Psychology』に発表された別の調査では、一日限りの目標であれ長期にわたる目標であれ、配偶者のサポートが達成の助けになることがわかった。

しかしだからといって志の達成をサポートしてくれる誰かと慌てて結婚する必要はない。心理学者やトレーナーによれば、必要なのはアカウンタビリティパートナーだと言う。影響力のある他人、家族、友人、メンターなど、誰であれ自分をレベルアップさせてくれる強みを備えた人がいると心強い。