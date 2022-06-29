目標達成にアカウンタビリティパートナーが必要な理由とは

地震の影響により、九州地方での配送・集荷に遅延が発生しております。
アカウンタビリティパートナーを見つける
Coaching
大きな目標を達成する秘訣は、サポートしてくれる相棒を持つこと。パートナーが重要な理由とは？
- 伸び悩んだときは、責任を持って計画に取り組めるようサポートしてくれるパートナーの力を借りることが、モチベーションを維持し、成長するのに効果的であると実証されている。
- 目標を追求する仲間は、大親友であろうとなかろうと、自分よりほんの少し高いスキルを持つ人が望ましい。
- 達成状況の定期的な確認と、嘘のないフィードバックが、進化し続けるコンビの鍵になる。
もっと読む...
健康に関する目標に向けて実際に何かするよりも、達成したいことをただ話したり空想したりする時間のほうが長いなら、前進を後押ししてくれるパートナーを探してみよう。
自分を気にかけてくれる人、さらには健康的な生活をともに追求する人がいれば、その存在が励みとなり、思いを実際の行動へと変えていけるかもしれない。ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの研究によると、体重を減らすこと、運動量を増やすこと、喫煙量を減らすことを目標にするカップルは、同居するパートナーが同じ目標を持っている場合に高い成果が現れたという。また『Journal of Personality and Social Psychology』に発表された別の調査では、一日限りの目標であれ長期にわたる目標であれ、配偶者のサポートが達成の助けになることがわかった。
しかしだからといって志の達成をサポートしてくれる誰かと慌てて結婚する必要はない。心理学者やトレーナーによれば、必要なのはアカウンタビリティパートナーだと言う。影響力のある他人、家族、友人、メンターなど、誰であれ自分をレベルアップさせてくれる強みを備えた人がいると心強い。
仲間を作るメリット
アカウンタビリティパートナーとは、その名のとおり説明責任を担うパートナーのことだ。「特定の目標を目指し、責任を持って取り組めるようにサポートしてくれる仲間を見つけるのです」と、Nikeトレーナーのコートニー・フィアロンは言う。フィアロンはクライアントに「運動のパートナー」を作るようアドバイスしており、自らもそれを実行している。「フィットネスの目標を立てたら、二人で決めた日にパートナーが達成状況を確認し、トレーニング計画をきちんと実行できるようサポートします。すべてのワークアウトを一緒に行うのもいいでしょう。自分一人では諦めてしまうようなときも、頑張れるよう励ましてもらうのです」パートナーから影響を受けて、自分自身も責任を果たせるようになる。
プレイリストを作ったり、状況を見ながら声をかけたりなど、プロセスを楽しめるようにするサポートも大きなモチベーションになる。やる気が起きない日には、ネガティブな思考を正したり、水分補給の休憩を取るよう促したりして、最後までやり通せるよう励ましてくれる。そして頑張っている相手の姿を見ているアカウンタビリティパートナー自身も刺激を受け、同等の達成感を得ることができる。まさに、ウィンウィンの関係だ。
自分にぴったりのパートナーを見つけるには
残念ながら、スワイプするだけで相性抜群のパートナーを見つけられるようなアプリは存在しない（開発すればきっと大儲けできるにちがいない）。また、親友に頼みたくなる気持ちもわかるが、それは必ずしも適切ではない。自分にとって心休まるパートナーというのは通常、慰めてくれたり支えてくれたりする人であって、課題や先入観のないアドバイスをくれるようなパートナーではないからだ。しかし国際応用スポーツ心理学会の理事メンバーであるスティーブン・ゴンザレス博士によれば、実際アカウンタビリティパートナーに求められる役割は後者の方だという。
とはいえ、似たようなものの考え方や価値観を持っていて、波長の合う人が理想的。さらに、自分とは異なる強みを備えている人なら最強だ。「大事なのはお互いに補い合い、役に立つものを提供し合うことです。それはエネルギーかもしれないし、時間を厳守する性格かもしれない。几帳面さが役に立つかもしれません。坂道のトレーニングが好きな人とウェイトトレーニングが好きな人が手を組む場合もあるでしょう。お互いの強みから得られるものがあるはずです」とフィアロンは言う。
ただし、高すぎる目標を設定しないこと。ボディビルダーのいとこやシェフ同然の同僚、ベストセラー作家の友人などと組むと、ついていけないほど高度なスキルや日課に直面するかもしれない。挫折を経験したいとは誰も思わない。ここは、自分の目標よりほんの少しだけ高いところにいる人を探すのが正解。ミシガン州立大学で行われた研究によると、自分より実力のあるパートナーと汗を流すときに、ワークアウトの時間が長くなる傾向があることがわかった。これは相手の足を引っ張りたくないと思うからだ。ゴンザレスはパートナー候補者とじっくり話し合うことをすすめる。その場合に重要な質問は次の2つ。
- 日常生活で意思決定を行う際に大切にしている価値基準を3つから5つ挙げるとしたら何か？
- 誰かをサポートする際には、それらの価値基準をどのように活かすか？
返ってきた答えがしっくりくれば先に進んでよし。確信が持てないならまだ妥協せず、相手を探し続けよう。
パートナーとの関係を強化する
パートナーが見つかったら、次はお互いに高め合って継続的に成果が出せるよう、以下のポイントに注意しながら強い関係を維持していこう。
1. 最初に正直に伝える。
自分の目標とニーズについて話し合う際は、具体的に伝えること。たとえばこう伝える。「年内にトレイルでハーフマラソンを完走することを目標に、12週間のトレーニング計画を実行し、週に2回筋トレをしたい。ワークアウトの前の晩にメッセージをくれたらありがたい。それから週に1回ランニングに付き合ってほしい」パートナーが必要と思えば、調整し直すよう導いてもらいたいということをはっきり伝えよう（たとえば、目標が高すぎる場合やストレスになっている場合、またパートナーに対する要求が多すぎたり少なすぎたりする場合）。関係を築く最初の段階でこのようなことをはっきりさせておけば、失敗や挫折を避けられるとゴンザレスは話す。
また、達成状況を確認する方法や頻度についても話し合おう。アメリカ心理学会の研究によると、定期的に確認することで成功の可能性が高くなる（頻度が高いほど成果が上がる）。ただし、二人がともに適切だと思う頻度と手段を採用すること。どちらかがメッセージを送信するのが苦手ならば、通話機能を使ったほうがいいかもしれない。目標の追求と進歩状況の確認を同時に行うと決めたら（一緒にヘルシーなランチを食べるなど）それを守ろう。いずれにせよ、適切なフィードバックを受け取るには、できるだけ事前に方針を決めてきちんと実行に移すことが重要だとゴンザレスは言う。
2. 打たれ強くなろう。
嘘を言わないことも条件の一つ。嘘の誉め言葉をかけられても何の得にもならないので、建設的な批判を受ける覚悟をしておこう。「アカウンタビリティパートナーは、パートナーのアプローチに問題があれば指摘するという気構えも必要だ。例えば『今週あなたはメッセージに返信しなかったし、ワークアウトにもやる気が見られなかった。責任感がないように思われる』といった具合に」とゴンザレス。パートナーに対するフィードバックも同様だ。
思いのほか厳しい話を聞かされることになったら、相手の話から本質を探り、率直に話してくれたことを認めよう。もしそのフィードバックが効果的でなく実行不可能なものだと思ったなら、時間と労力を割いてくれたことに対する感謝の気持ちを伝えつつ、自分の目標達成にとって必要な情報ではないことを伝えるようゴンザレスはアドバイスする。パートナーが軌道修正を望む場合、あるいは望まない場合でも、実際の人間関係と同様に、それを人生経験として捉えるようにしよう。
3. 一緒に新しい目標を設定する。
最初の成功を収めた後、さらに進化を続けるには、次のハーフマラソンの予定を立てる、二人の間で話題にしている資格を得るために勉強するなど、イベントをベースにした目標を設定していくことをフィアロンはすすめる。「さまざまなイベントに取り組んで一緒に乗り越えれば、新しいスキルが身につき、成功への弾みがつきます。二人とも未経験だったことを実行でき、絆が強くなるでしょう」
週に一度読書をする、楽器を練習するなど、ワークアウト以外の楽しい目標を設定するのもいいアイデアだ。関係を深めることにエネルギーを注ぎ、ともに進歩することにつながる。
文：ジャスティン・ブロック
イラスト：ケシア・ガブリエラ