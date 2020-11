お察しのように、ポジティブなセルフトークは、トレーニング体験を高める結果を生む働きがある。健全な自分のイメージ作りに役立つだけでなく、パフォーマンスを高める効果もあることが、ジャーナル『Perspectives on Psychological Science』で発表されたメタ分析により明らかにされた。自分に話しかけて鼓舞することは(特にイメージ化と目標設定も行う場合は)、身体的な持久力を大幅にアップさせる働きがあることがジャーナル『Sports Medicine』のレビューで報告されている。また、ワークアウトの辛さが軽減するように感じられる可能性も、ジャーナル『Medicine & Science in Sports & Exercise』の研究で示唆されている。特に、気持ちに寄り添った言葉を発すると、エネルギーの高まりと心拍数の低下につながることがジャーナル『Clinical Psychological Science』の研究から明らかになっている。



とはいえ、ポジティブなセルフトークと大げさなセルフトークとの間には微妙な境界線がある。後者はあまり現実味がないように感じられるので、逆効果になることがある。「ポジティブなセルフトークが心の中に響かないなら、何もつぶやかない方がましです」と語るのは『Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life』の著者であり、スポーツ心理学者のジョナサン・フェイダー博士だ。「自分に過大な約束をして、それを達成できなかったら、自己効力感や自分の能力に対する自信が喪失してしまいます」