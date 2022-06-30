意識的にせよ無意識にせよ、誰でもワークアウト中にセルフトークをつぶやくことがあるはずだ。「自分ならできる！」とか「あきらめるな！」と自分を鼓舞するポジティブな心の声もあれば、「辛すぎる」とか「うまくいかない」といったネガティブなものもある。

お察しのように、ポジティブなセルフトークは、トレーニング体験を高めるのに役立つ。健全なセルフイメージ作りに一役買うだけでなく、パフォーマンス自体を高める効果もあることが、『Perspectives on Psychological Science』誌に発表されたメタ分析により明らかにされた。自分に話しかけて鼓舞することは（特にイメージ化と目標設定を併せると）、持久力を大幅にアップさせる働きがあることが『Sports Medicine』誌のレビューで報告されている。また、『Medicine & Science in Sports & Exercise』誌に発表された研究よると、ワークアウトの辛さを軽減させることもあるという。特に、気持ちに寄り添った言葉を発すると、エネルギーアップと心拍数の低下につながることが『Clinical Psychological Science』誌掲載の研究で明らかにされた。

とはいえ、ポジティブなセルフトークとポジティブすぎるセルフトークとの違いは微妙だ。前者は成長を促すこともあるが、後者はあまり現実味がないように感じられるので、逆効果になるかもしれない。「ポジティブなセルフトークが心に響かず拒否反応を起こしてしまうなら、何もつぶやかない方がましです」と語るのは『Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life』の著者であり、スポーツ心理学者のジョナサン・フェイダー博士。「自分に過大な約束をして、それを達成できなかったら、自己効力感や自分の能力に対する自信が喪失してしまいます」

仮に「自分なら絶対に大丈夫！」といった言葉で自らを奮起させて、初めての懸垂に挑戦したり、前回よりも10kgも重いウェイトを持ち上げようとしたりして失敗してしまったとしよう。その場合、そのウェイトを途中まで持ち上げられたとか、2kg増には成功したという事実より、自分が達成できなかった事柄の方にとらわれてしまう可能性が高い。それによって将来への自信が失われ、もう一度トライしようとする気力がなくなることもある、とフェイダー博士は指摘する。

それだけにとどまらず、言葉に熱がこもりすぎていて嘘っぽく感じられるときは、むしろフラストレーションがたまることがある。「心にその言葉がしっくりと響かないときは、ネガティブな感情に引きずられやすいのです」と、カリフォルニア州立大学サクラメント校のアスリート学部で教鞭を執る認定臨床スポーツ心理学者のグロリア・ペトルゼッリ博士は語る。そうなってしまうと、ワークアウトを続けることは難しくなるだろう。