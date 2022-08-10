目標を決める前に、達成までのプロセスに価値があるか見極めよう

数週間、数か月間と、目標達成に長い時間がかかる場合もある。そんなときは、自分自身を振り返ることで集中力を維持できるし、自信喪失も避けられる。スイスで行われた研究では、ソフトウェア開発者たちに職場での健康を向上させる目標を設定し、その後2～3週間ごとに時間をとって自らの行動を評価するよう依頼。研究を実施したチューリッヒ大学によれば、このシンプルな振り返りによって、職場での良い習慣と悪い習慣に対する認識度が85％向上し、生産性と満足度への自己評価が80％上昇したという。



ワークアウト中、どう感じたかを書き留めておくのも良いアイディアだ。そして休息日に、ここ1週間で取り組んだトレーニングを振り返ってみる。プラン通りに実践できたか。簡単すぎ、または難しすぎたか。進歩できる程度にやりがいがあり、負担になったり自信を失ったりするほど難しくないレベルに調節しよう。