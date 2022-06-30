自分に合ったプロセスを見つけるには

プロセスをプロセスとして機能させるには、あるプロセスを1回限りのイベント（あるいは2週間限定のイベント）にするのではなく、それに含まれる要素を繰り返す必要がある。たとえば、ワークアウトと健康的な食事、1時間の楽譜を読む練習と1時間のコードを弾く練習などだ。長期間行うことに及び腰になったり、モチベーションが下がってきた場合は、1度その作業をやり遂げるごとに、次はもう少し簡単にできるようになることを思い出そう。そでが一貫性につながっていくとカシオポ博士は言う。