予想を超えるエイジャ・ウィルソンのNikeロゴ
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バスケットボール界のスターのシンボルマークは、単なるロゴ以上の意味を持つ。存在感、パワー、個性を表すものだ。
エイジャ・ウィルソンは型にはまることがない。 コートでの圧倒的な支配力とコート外での揺るぎない自信。誰もが認める存在感はここから生まれる。 そのエッセンスを宿した彼女だけのNikeロゴは、輝かしいエンブレムとして彼女の多面的な個性、キャリア、影響力を表現している。 しかし、すべての力強い自己表現がそうであるように、そのロゴは簡単に理解できるようには作られていない。 心で感じ取れるように作られているのだ。
「私のコレクションのシューズやウェアを身に着けたアスリートに、ロゴに込められたパワーを感じてほしいんです。それは、夢を大きく膨らませて、スタイリッシュに自信を持って努力するパワー」とエイジャは語る。
エイジャ・ウィルソンのロゴをデザインする道のりは、彼女と同じように型破りなものだった。 非常に複雑なプロセスと予想を大きく超えるアプローチで、バスケットボール界を最もダイナミックに前進させるようなロゴが完成した。
話題を呼ぶロゴ
フットウェアとアパレルのデザインを担当するNikeエキスパート、ジョザンナ・トロチャ。彼女はこの制作に着手した時点で、エイジャ自身と同じくらい個性的で魅力的なロゴに仕上げるべきだと理解していた。 ダイナミックで、力強く、型破り。 エイジャを表現するということは、彼女のエネルギーに満ちたロゴをデザインすることで、対称的で無駄のない従来のスポーツロゴの枠を超えることを意味した。
当初、裁断室にはさまざまな案があったが、わかりやすいアプローチを取り入れており、エイジャのものとしてはユニークさが足りなかった。 そこでトロチャはスケッチを繰り返し、最初のアイデアを「A」の形に近いものに転向。最終的には、エイジャならではのきらめきがデザインの主役になり、彼女の持つエネルギーとその場を明るくする様子を反映するものになった。
トロチャはエイジャの動き、エネルギー、存在感を研究し、このバスケットボールのスター選手の筆跡をヒントに、彼女のイニシャルである「A」をデザインした。それは紛れもなくエイジャを示す彼女だけの印だ。 輝きを放つフォルムで、「ダイヤモンドの原石」というエイジャのニックネーム、堂々とした存在感、グリッターやパールなどの大胆かつフェミニンなディテールといった彼女の好みを表現。 従来の常識を打ち破るアシンメトリーなデザインにも、エイジャらしい方法で注目を集める彼女の能力が反映されている。
最後に織り込んだデザイン要素は、さりげなくも力強い数字の「1」。エイジャのNike A'Oneコレクションと、バスケットボール界の頂点にある彼女のステータスを象徴している。
「私がどれほど輝いているのか知らないなら、これから知ることになるでしょう。 ただそれだけ」
エイジャ・ウィルソン
賛否両論あってもパワフル
エイジャのロゴにはすぐに反響があったが、意見は分かれた。 その大胆さと独創性を気に入る人もいれば、 理解に苦しむという人もいた。
トロチャはこう語る。「まさに賛否両論の反応がありました。 自分の作品を見た人に何かを感じてもらいたいのがデザイナーなので、すごくうれしかったですね。 もし関心を持たれなかったら、それは自分の役目を果たせなかったということになります」
しかしエイジャはまったく動揺しなかった。 Nikeのポートフォリオにあるどのロゴとも異なり、それは彼女らしさを感じさせた。予想外でありながらも彼女が大切にしている要素に根ざしたものだったのだ。 一目瞭然のそのデザインは、彼女がA’Oneシューズをどのようにデザインしたかを象徴している。
ロゴの枠を超え、ムーブメントになる存在
エイジャ・ウィルソンのロゴは、A'Oneコレクションに刻印された単なるマークではない。 これは限界を押し広げることのシンボルであり、メッセージなのだ。 エイジャのこれまでのキャリアは常に期待をいい意味で裏切るものであり、彼女のロゴもその延長線上にある。 スポーツロゴの「あるべき」型にはまらない。エイジャもそうだからだ。
「このロゴは話題になりました。好き嫌いは別として、みんな話題にしていました」トロチャは自身のデザインについてこう話す。 「それは、このデザインがみんなの中に生きていて、みんなの心の中にあり、何らかのやり方で評価されているということ。 コンフォートゾーンの外へと背中を押し、型破りなものに心を開かせてくれるんです」
エイジャ・ウィルソンのロゴを身に着けることは、単なる好みではなく、 宣言だ。 あなたは、ためらいのない姿勢、突き進むエネルギー、周りに同調しないスタンス、その場を支配する存在に賛同しているということになる。 それは認めてもらおうとするのではなく、認めざるをえない存在なのだ。 目立つことはリスクではないのだから。 それが伝説的存在になるための唯一の方法だ。 そう、エイジャのように。