予想を超えるエイジャ・ウィルソンのNikeロゴ

エイジャ・ウィルソンのロゴは、A'Oneコレクションに刻印された単なるマークではない。 これは限界を押し広げることのシンボルであり、メッセージなのだ。 エイジャのこれまでのキャリアは常に期待をいい意味で裏切るものであり、彼女のロゴもその延長線上にある。 スポーツロゴの「あるべき」型にはまらない。エイジャもそうだからだ。

「このロゴは話題になりました。好き嫌いは別として、みんな話題にしていました」トロチャは自身のデザインについてこう話す。 「それは、このデザインがみんなの中に生きていて、みんなの心の中にあり、何らかのやり方で評価されているということ。 コンフォートゾーンの外へと背中を押し、型破りなものに心を開かせてくれるんです」

エイジャ・ウィルソンのロゴを身に着けることは、単なる好みではなく、 宣言だ。 あなたは、ためらいのない姿勢、突き進むエネルギー、周りに同調しないスタンス、その場を支配する存在に賛同しているということになる。 それは認めてもらおうとするのではなく、認めざるをえない存在なのだ。 目立つことはリスクではないのだから。 それが伝説的存在になるための唯一の方法だ。 そう、エイジャのように。