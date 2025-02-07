彼女の最新シューズの「主役」は、2024年に発表されたウィルソンのシグネチャーロゴ。 彼女のサイン（ウィルソンは常にファーストネームの「A」に星を描いていた）に着想を得たこのロゴは、夢の実現を目指す女の子たちに勇気を与えるトップレベルのバスケットボール選手であるスターの役割を抽象的に表現したものでもある（Nike A'Oneは1Yからキッズサイズも取り揃えている）。

「私のコレクションのシューズやウェアを身に着けたアスリートに、ロゴに込められたパワーを感じてほしいんです。それは、夢を大きく膨らませて、スタイリッシュに自信を持って努力するパワー」とウィルソンは語る。

自信に満ち溢れながらもスタイリッシュな雰囲気は、ウィルソンのシグネチャーアパレルコレクションにも取り入れている。ウィメンズ、メンズ、キッズ向けの8点のアイテムで構成され、コーディネートすることも、他のお気に入りアイテムと組み合わせることもできる。 すでにウィルソンのジャージーのレプリカを手に入れたファンもいるかもしれないが、最新のコレクションでは、ハイファッションとクラシックなスポーツスタイルを融合。常に話題を呼ぶという、コート内外でのウィルソンの大胆なファッションチョイスをデザインに反映させている。

会話のきっかけになりそうなファンアイテムの1つが、A’Symmetricレギンス。ウィルソンのDIY精神から生まれ有名になった、一目でそれとわかる片脚のコンプレッションレギンスだ。 ルーキーイヤーの2018年、ウィルソンは負傷した脚を保温し、締めつけないようにするためにレギンスの片脚をカット。その後、大きなファッショントレンドとなり、数えきれないほどのプレーヤーたちがそのスタイルを取り入れるまでに。 クロップド丈のTシャツとフルレングスのTシャツは、ウィメンズアパレルの大胆なスタイルの仕上げにぴったりだ。

大人用とキッズ用が揃うナイキ A'One カーム スライドは、ウィルソンが今愛用するもう一つの定番、ナイキ カーム スライドをヒントにしたデザイン。 ウィルソンは起床後、柔らかいのにサポート性のあるフォームを備えたスライドを履く（ワークアウト後や車に乗る際にも最適）。

そのほか、キッズ向けのアイテムには、A’Symmetricバスケットボールタイツ、パーカー、メッシュショートパンツ、Tシャツなどがある。

「初めてのA'Oneコレクションには、バスケットボールの未来に対する私のビジョンと、日々のパフォーマンスとスタイルの向上につながるインスピレーションの両方が反映されています」とウィルソンは語る。