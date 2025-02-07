自身初のフットウェア＆アパレルのシグネチャーコレクション、Nike A’Oneで、エイジャ・ウィルソンがバスケ界にその実力を見せつける
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「私のゲームやファッションのために作られた、まさに欲しいものがすべて詰まったシグネチャーシューズ。次世代の挑戦を後押しする一足でもあります」
エイジャ・ウィルソンは、2つのWNBAリング、オリンピックの金メダル2つ、NCAAタイトルに加え、3つのWNBAのMVPを3度受賞している。
そして、満を持して彼女が披露した最新の偉業がA’Oneだ。
ウィルソン初のNikeシグネチャーシューズとなるこの最新スタイルは、彼女のパフォーマンスを新たな高みと押し上げ、ディフェンダーを圧倒するデザイン。「私の黄金期はこれから。今後の私に注目して」とウィルソンは言う （とはいえ、彼女はバスケットボールですでに史上最高のプレーヤーの一人だ）。
開発に2年を費やしたNike A'Oneシグネチャーバスケットボールシューズが（ほぼ）完成した。NBAやWNBAのプレーヤーだけでなく、バスケットボールを始めたばかりのプレーヤーもレベルアップが期待できる。 「私のプレーを際立たせつつ、若いバスケットボールプレーヤーの限界突破を後押しするシューズを作る。それが、開発初期からの目標でした」とウィルソンは語る。
「次世代のプレーヤーにとって、エイジャは灯台のような存在。インスピレーションを与えてくれるんです」と話すのは、A'Oneのリードデザイナーであるベン・ネソンコメ。 「これを履いた女の子がエイジャから勇気をもらい、エイジャのように活躍できる日が来ることを信じられるよう、Nike A'Oneをデザインしました」
快適な履き心地と万能性を絶妙なレベルで両立させたこのシューズは、クッショニング、トラクション、フィット感、サポート性など、バスケットボールプレーヤーが求める機能をすべて備えている。 Cushlon ST2フォームと硬めのベースが連動し、爆発的な反発力とクッションの効いた滑らかな着地を実現。あらゆるプレーに対応する。 改良されたトラクションパターンが、正確なカット、ピボット、左右の動きをサポート。 サポート性のあるインソールと通気性に優れたメッシュのアッパーが足をしっかりと固定し、誰にも止められないダイナミックな動きに対応する。
ウィルソンはこう語る。「困難があっても諦めずに最後まで努力する。A'Oneはそのためのシューズです。ジャンプをコントロールできるし、あらゆるプレーでコートを支配できます。 「私のプレーに貢献し、若いバスケットボールプレーヤーのレベルを上げるシューズを作る。それが、開発の初期からの目標でした。 A'Oneはその目標を見事に達成しました。私のパフォーマンス向上に必要なものをしっかり備えており、毎回のプレーで全力を尽くしたいと次世代のプレーヤーに思わせてくれるシューズです」
まさに、ウィルソンらしさあふれるスタイルのシューズ。そのローンチカラーとなるのは、Pink A’ura（ピンクオーラ）だ。彼女の自信、誠実さ、情熱を表現したウィルソンお気に入りのピンクを大胆に重ねている。 （獅子座のウィルソンはエネルギーを全面から放出する）。
A'Oneには、非常に個人的な思いも込められている。ウィルソンが子供の頃、身に着けられる強さのシンボルとして祖母から贈られた真珠のネックレスをイメージしたディテールはその一つだ。 「お母さん」と「お父さん」を意味するケルトのシンボルは、ウィルソンの両親への敬意を表すデザイン。自分の成功は両親のおかげだと彼女は信じている。
ウィルソンはまた、彼女にとって特に印象的な言葉をいくつかデザインに取り入れ、インスピレーションを高めている。 アウトソールには、今は亡き祖母が語った大好きな言葉「実は、最高の瞬間はまだこれから」があしらわれている。ヒールに刻まれた試合後のコメントは、彼女のトレードマークである粘り強さを物語っている。「弱さになんて かまっている暇はない」
彼女の最新シューズの「主役」は、2024年に発表されたウィルソンのシグネチャーロゴ。 彼女のサイン（ウィルソンは常にファーストネームの「A」に星を描いていた）に着想を得たこのロゴは、夢の実現を目指す女の子たちに勇気を与えるトップレベルのバスケットボール選手であるスターの役割を抽象的に表現したものでもある（Nike A'Oneは1Yからキッズサイズも取り揃えている）。
「私のコレクションのシューズやウェアを身に着けたアスリートに、ロゴに込められたパワーを感じてほしいんです。それは、夢を大きく膨らませて、スタイリッシュに自信を持って努力するパワー」とウィルソンは語る。
自信に満ち溢れながらもスタイリッシュな雰囲気は、ウィルソンのシグネチャーアパレルコレクションにも取り入れている。ウィメンズ、メンズ、キッズ向けの8点のアイテムで構成され、コーディネートすることも、他のお気に入りアイテムと組み合わせることもできる。 すでにウィルソンのジャージーのレプリカを手に入れたファンもいるかもしれないが、最新のコレクションでは、ハイファッションとクラシックなスポーツスタイルを融合。常に話題を呼ぶという、コート内外でのウィルソンの大胆なファッションチョイスをデザインに反映させている。
会話のきっかけになりそうなファンアイテムの1つが、A’Symmetricレギンス。ウィルソンのDIY精神から生まれ有名になった、一目でそれとわかる片脚のコンプレッションレギンスだ。 ルーキーイヤーの2018年、ウィルソンは負傷した脚を保温し、締めつけないようにするためにレギンスの片脚をカット。その後、大きなファッショントレンドとなり、数えきれないほどのプレーヤーたちがそのスタイルを取り入れるまでに。 クロップド丈のTシャツとフルレングスのTシャツは、ウィメンズアパレルの大胆なスタイルの仕上げにぴったりだ。
大人用とキッズ用が揃うナイキ A'One カーム スライドは、ウィルソンが今愛用するもう一つの定番、ナイキ カーム スライドをヒントにしたデザイン。 ウィルソンは起床後、柔らかいのにサポート性のあるフォームを備えたスライドを履く（ワークアウト後や車に乗る際にも最適）。
そのほか、キッズ向けのアイテムには、A’Symmetricバスケットボールタイツ、パーカー、メッシュショートパンツ、Tシャツなどがある。
「初めてのA'Oneコレクションには、バスケットボールの未来に対する私のビジョンと、日々のパフォーマンスとスタイルの向上につながるインスピレーションの両方が反映されています」とウィルソンは語る。
コート内外で活躍する次世代のアスリートたちに勇気を与えるウィルソンのアプローチをベースにした、バスケットボール界のスターの最新シューズとコレクション。 ウィルソンは2024年春にNikeシグネチャーアスリートのメンバーに加入。この拡大しつつあるチームの女性たちは、Nikeと提携してさらに意義深いシグネチャーコレクションを展開しようとしている。 長年のNikeアスリートであるウィルソンは、2022年からNikeのAthlete Think Tankの一員でもあり、Nikeが女性と女の子向けの画期的な製品、有意義な体験、支援コミュニティを生み出すのに役立つ情報を提供している。
Nike A'Oneのスニーカー、アパレルコレクション、カーム スライドは、2025年5月よりSNKRS、nike.com、一部の小売店で発売開始。