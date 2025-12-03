デビン・ブッカーのNikeにおける新しいチャプターを開くブック 2

ナイキ ブック 2は、新旧のデザイン機能を融合させています。そのインスピレーションは、現代的なひねりで強化されたオールドスクールのナイキ バスケット ボール モデルに基づいています。たとえば、ナイキ ブック 2の耐久性のあるアウトソールは、ナイキ エア フォース 1をモデルにしたヘリンボーントラクションパターンを備えていますが、より幅広く、よりサポート性のあるベースで安定性を高めています。

ナイキ ブック 2は、レトロなデザインとより現代的なデザインの両方を提供することで、エキサイティングなものを提供しています。2つのモデルは、1997年のオリジナルのナイキ Air Zoom スピリドンに似た軽量のウェブメッシュアッパーを備えています。一方、他のモデルは、独特のナイキ バスケットボールシューズと同じミッドフットサポートと同様のロックインフィットを提供する新しいモールドアッパーで、より現代的なスタイルになっています。

フェニックス・サンズのガードは、彼のシグネチャーシューズに複雑なデザイン要素を追加して、彼の物語を語り続けました。たとえば、ブック 2のアウトソールには、ブッカーがNBAで名を残したアリゾナ州フェニックスを明確に表すサボテンを思わせる砂漠のモチーフが特徴です。さらに、Book 2のカラーバリエーションは、このスーパースターが大学バスケットボールのスター選手からフェニックス・サンズのNBAオールスターへと成長した軌跡を反映しています。