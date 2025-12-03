デビン・ブッカーのNikeにおける新しいチャプターを開くブック 2
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NBAオールスターに選出された彼のシグネチャーシューズ第2弾とアパレルコレクションでは、ビンテージスタイルを現代的な要素と革新的なテクノロジーと融合。独自のスタイルとフェニックス・サンズでの輝かしいキャリアを表現している。
- デビン・ブッカーの2番目のシグネチャーシューズであるナイキ ブック 2は、クラシックなバスケットボールシューズのスタイリングを現代的にアレンジしたもので、コートでもストリートでも活躍します。
- ナイキ ブック 2は、快適さを損なうことなく、コートに近い感覚を得るためのロープロファイルが特徴です。
- レトロな特徴とモダンな特徴を組み合わせたブック 2アパレルコレクションは、バスケットボール文化、フェニックス・サンズでのブッカーのキャリアの成果、そして彼の個人的なスタイルを称えています。
- 2026年1月にNike.comと一部の小売店で発売されるブック 2のフットウェアとアパレルをお楽しみに。
デビン・ブッカーとNikeの新たな章が始まりました。フェニックス・サンズのスター選手は、2番目のナイキシグネチャーシューズであるブック 2と、それに付随するアパレルラインをリリースします。待望のナイキ ブック 1の後継シューズは、レトロなナイキのバスケットボールシューズを現代的にアレンジしたものです。デザイン要素は、ブッカーの個人的なスタイルからインスピレーションを得て、フェニックス・サンズでのスター選手の成功を称え、彼がキャリアを築いた砂漠の街に敬意を表しています。
ブック 2のデザインとブッカーのビジョンの鍵は、その控えめなところです。 「私にとって大事なことは、コートを感じ、地面に少し近づくことでした」と彼は言います。また、Nikeのバスケットボールパフォーマンスのためのフットウェアテクノロジーによる戦略的な組み合わせにより、ブック 2はイノベーションを快適さと引き換えにすることはありません。
前モデルと同様に、ブック 2は、クラシックで飾り気のない外観の背後にパフォーマンス技術を秘めています。その結果、コートでもストリートでも同じように使えるバスケットボールシューズが生まれました。デビン・ブッカーのシューズのリードデザイナーであるBen Nethongkomeは次のように述べています。「地面に近づけるために素材を取り除いたため、Air Zoomユニットをかかとから前足部に移動させることができました。これにより、デビンが望む感触とパフォーマンスを軽量で実現しました。」
「多くのインスピレーションは、クラシックなシューズから得ました」とブッカーは言います。「私が思い浮かべるのは、Air Zoom スピリドンです。初期のスタイルではフェニックスへの敬意を込め、PhoenixとRisingのカラーにはオレンジとブラックを採用しました。ファンが試合のたびに履けるものを届けたいと考えていました」
ナイキ ブック 2は、新旧のデザイン機能を融合させています。そのインスピレーションは、現代的なひねりで強化されたオールドスクールのナイキ バスケット ボール モデルに基づいています。たとえば、ナイキ ブック 2の耐久性のあるアウトソールは、ナイキ エア フォース 1をモデルにしたヘリンボーントラクションパターンを備えていますが、より幅広く、よりサポート性のあるベースで安定性を高めています。
ナイキ ブック 2は、レトロなデザインとより現代的なデザインの両方を提供することで、エキサイティングなものを提供しています。2つのモデルは、1997年のオリジナルのナイキ Air Zoom スピリドンに似た軽量のウェブメッシュアッパーを備えています。一方、他のモデルは、独特のナイキ バスケットボールシューズと同じミッドフットサポートと同様のロックインフィットを提供する新しいモールドアッパーで、より現代的なスタイルになっています。
フェニックス・サンズのガードは、彼のシグネチャーシューズに複雑なデザイン要素を追加して、彼の物語を語り続けました。たとえば、ブック 2のアウトソールには、ブッカーがNBAで名を残したアリゾナ州フェニックスを明確に表すサボテンを思わせる砂漠のモチーフが特徴です。さらに、Book 2のカラーバリエーションは、このスーパースターが大学バスケットボールのスター選手からフェニックス・サンズのNBAオールスターへと成長した軌跡を反映しています。
このストーリーテリングは、バスケットボール文化、砂漠での生活、そしてブッカーのフェニックス・サンズでの功績を讃えるエキサイティングな追加要素であるブック 2アパレルコレクションにも反映されています。プレミアムな厚手の生地を使用し、日差しで褪せたような外観に仕上げるレーザーエッチングを施した、Tシャツからコーディネートセットまで、8種類の多彩なアイテムが揃っています。デビンが愛する犬、ヘブンを称える長袖Tシャツや、Nikeのシグネチャーアスリートの正確な仕様に合わせて作られたカットオフシャツなど、コレクションの各アイテムは、細部へのこだわりを通じてバスケットボールスターのストーリーを伝えています。
ナイキ ブック 2のフットウェアとアパレルは、2026年1月にnike.comと一部の販売店で発売予定。