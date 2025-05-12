ナイキ KD18で内なるケビン・デュラントを解き放とう
製品ニュース
ケビン・デュラントの唯一無二のパフォーマンスとスタイルにオマージュを捧げたナイキ KD18。バスケットボールの伝統とフットウェアイノベーションを融合し、快適性とコントロール性を最大限にアップさせている。
卓越した才能を極めるケビン・デュラント。 コート上でかつてないほどの驚異的なオールラウンドスキルを発揮する唯一無二の存在、ケビン・デュラントは、時の試練に耐える無駄のない巧みさを駆使して、自身のプレーを進化させ続けている。
ここまで圧倒的なパフォーマーには、その偉大さにふさわしいシューズが必要だ。 ナイキ KD18は、その名の由来となった人物へのオマージュを込めた一足。 これは単なるバスケットボールシューズではなく、デュラントらしさを凝縮した高性能アイテムだ。Nikeの最新イノベーションと現代的なセンスで、バスケットボールカルチャーを活気づける。
ティップオフからブザーまで、快適さとコントロール性を持続
足を固定する新しい構造で、ゲームの流れを変えるコントロール性と履き心地を実現。このシグネチャーシューズは、内なるケビン・デュラントを解き放ち、プレーをレベルアップできるよう、レベルを問わずプレーヤーをサポートする。
KD18が他のシューズとの大きな違いを生む要因は、足中央部の安定性にある。 瞬発的な動きの中でも、柔軟性を保ったまま足をしっかり固定するシューズなのだ。 ゴール下に鋭く切り込むときも、急停止してジャンプシュートを決めるときも、安定感のある履き心地のおかげで、自信を持ってハイスピードでプレーできる。
最新のNikeクッショニングテクノロジーでベースを補強し、バランスと安定性を強化。プレーヤーが必要とするすばやい駆け出しと滑らかな着地をサポートする。 つま先とかかとに内蔵されたAir Zoomユニットと足裏の構造は、デュラントの過去のコレクションを慕うファンになじみの深いフィット感を実現している。
「ケビン・デュラントのシグネチャーシリーズなら、どのシューズでも抜群の性能と快適性を実感できて当然だと思いますよね」こう語るのは、Nikeメンズバスケットボールフットウェア製品デザイン部門シニアディレクター、ロス・クライン。 「このシューズが持つ可能性とは、ケビン・デュラントを次のレベルに引き上げること。足中央部のホールド機能と足裏の優れたトラクションのおかげで、KD本人もこれを履くプレーヤーたちも、目標達成に必要な自信が得られるんです」
シューズと一体化してゲームを支配
KD18は、デュラントのようなプレーを目指すバスケットボールプレーヤーたちに、シューズとの一体感を与えてくれる。ゲームの流れを変えるアクションや記録を塗り替えるパフォーマンスを生むきっかけをもたらすシューズだ。
デュラントがコートで繰り出すプレーの特徴は、いつでもどこでも、どのポジションからでも、ゲームを支配できること。 このシューズは、その万能さに対応する設計だ。 トップクラスのクッショニングシステムが衝撃を吸収し、高速での駆け出しを後押し。すばやい3ポイントシュートやゴール下に切り込むプレーを実現させる。
ケビン・デュラントのプレーの核にある無駄のない巧みさに適したトラクションパターンが、スムーズなカットとドリブルを可能にし、命がけでゴールに挑むプレーヤーをサポートする。 軽量素材を使用することで、試合中を通してより多くのエネルギーを温存。だから、ピンチのときも元気な脚でプレーできる。
性能とスタイルを両立
デュラントのパフォーマンスとプレーを強化するために設計されたKD18だが、そのスタイルにも妥協はない。 バスケットボールシューズの伝統を受け継ぐシルエットに、意外なところから着想を得た現代的なセンスをプラスしている。 その着想源とは、1990年代後半のナイキ テラ フマラ トレイルランニングシューズ。懐かしいNikeシューズと、デュラントの現代のテイストを融合したKD18は、シューズをキャンバスに見立て、大胆なカラーと素材で表現しているのだ。
コート内外で視線を集めるシューズ。バスケットボールをプレーするときも、ストリートでプレーヤーのマインドをアピールするときも、存在感を放つ。
KD18は、NBAオールスターウィークエンドに先駆けて、Nike Black Labelコレクションの1アイテムとしてデビュー。デュラントの誕生年にちなんで、初回の発売はわずか1,988足の限定販売だった。 ケビン・デュラントのように足元を決めたいなら、2025年の4月から5月にかけて世界で新たに発売されたスタイルとカラーをチェック。
ナイキ KD18を履いて、ケビン・デュラントの偉大さを垣間見よう。
よくある質問
KD18の価格は？
KD18は、大人用サイズが160ドル。 今後リリースされるカラーやスタイルによって、価格は変更される場合がある。 Nikeのケビン・デュラントシリーズで、最新情報をチェックしよう。
ナイキ KD18が発売されたのはいつ？
KD18は、サンフランシスコで開催された2025年NBAオールスターウィークエンドに先駆けて、バスケットボールフットウェアのNike Black Labelコレクションの1アイテムとして公開。 デュラントが生まれた年にちなんで、初回発売は1,988足の限定販売だった。 そして2025年の4月から5月に、追加のカラーが世界で発売された。
Nike KD18 Black Labelエディションはどこで買える？
Nikeは、シグネチャーシューズを集めたBlack Labelコレクションの一環として、ケビン・デュラント、レブロン・ジェームズ、ジャ・モラント、デビン・ブッカー、ビクター・ウェンバンヤマ、サブリナ・イオネスク、ヤニス・アデトクンボといったバスケットボールスター選手の限定シューズをリリース。 KD18 "Black Label"は、一部のNike Basketball取り扱い店、店舗、オンライン、Nike.comで購入できる。