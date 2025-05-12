ナイキ KD18で内なるケビン・デュラントを解き放とう

足を固定する新しい構造で、ゲームの流れを変えるコントロール性と履き心地を実現。このシグネチャーシューズは、内なるケビン・デュラントを解き放ち、プレーをレベルアップできるよう、レベルを問わずプレーヤーをサポートする。

KD18が他のシューズとの大きな違いを生む要因は、足中央部の安定性にある。 瞬発的な動きの中でも、柔軟性を保ったまま足をしっかり固定するシューズなのだ。 ゴール下に鋭く切り込むときも、急停止してジャンプシュートを決めるときも、安定感のある履き心地のおかげで、自信を持ってハイスピードでプレーできる。

最新のNikeクッショニングテクノロジーでベースを補強し、バランスと安定性を強化。プレーヤーが必要とするすばやい駆け出しと滑らかな着地をサポートする。 つま先とかかとに内蔵されたAir Zoomユニットと足裏の構造は、デュラントの過去のコレクションを慕うファンになじみの深いフィット感を実現している。