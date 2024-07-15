Jordanブランドからシグネチャーシューズ「テイタム 1」をリリース

2019年にジェイソン・テイタムと契約を結んで以来、このNBAスター選手とタッグを組むJordanブランドが、初のシグネチャーシューズであるテイタム 1を世に送り出す。 高反発のフォームやZoom Airクッショニングを搭載した軽量デザインのテイタム 1は、ポジションを問わず活躍する、バランスの取れたバスケットボールシューズだ。

テイタムはこう語る。「僕とつながれると感じてほしいんです。 店に入って、大好きな選手のシグネチャーシューズを探していた子どもの頃のことを思い出します。 お目当てのシューズを見つけたり履いてみたりすると、一瞬でその選手にシンクロし、近づいたような気分になりました。 だから、このシューズがファンと僕の架け橋になって、お互いの存在が近づくといいと思っています」

ジョーダン テイタム 1は、自分の足との一体感が得られるシューズを履きたいというテイタムの望みから誕生した。 軽量ながらも丈夫なプラスチックフレームを使用。さらに、シューズをフォームで包み込み、計算して配置されたラバーがコート上でトラクションを発揮する。