Jordanブランドからシグネチャーシューズ「テイタム 1」をリリース
商品の最新情報
Jordanブランドから登場したジェイソン・テイタム初のシグネチャーシューズについて、知っておくべきことを紹介しよう。
オリジナル記事の公開日：2023年2月19日
2019年にジェイソン・テイタムと契約を結んで以来、このNBAスター選手とタッグを組むJordanブランドが、初のシグネチャーシューズであるテイタム 1を世に送り出す。 高反発のフォームやZoom Airクッショニングを搭載した軽量デザインのテイタム 1は、ポジションを問わず活躍する、バランスの取れたバスケットボールシューズだ。
テイタムはこう語る。「僕とつながれると感じてほしいんです。 店に入って、大好きな選手のシグネチャーシューズを探していた子どもの頃のことを思い出します。 お目当てのシューズを見つけたり履いてみたりすると、一瞬でその選手にシンクロし、近づいたような気分になりました。 だから、このシューズがファンと僕の架け橋になって、お互いの存在が近づくといいと思っています」
ジョーダン テイタム 1は、自分の足との一体感が得られるシューズを履きたいというテイタムの望みから誕生した。 軽量ながらも丈夫なプラスチックフレームを使用。さらに、シューズをフォームで包み込み、計算して配置されたラバーがコート上でトラクションを発揮する。
重量を抑えるため、シューズデザイナーはできるだけラバーの量を減らし、つま先や母指球の下といった大事な部分にだけ使用した。 主に前足部を使うテイタムのプレーをサポートし、コートを大胆に駆ける際も優れたグリップを発揮する。
また、前足部に内蔵された大きなZoom Airバッグが、接地感に妥協することなく、クッション性や反発力を提供。これによりプレーヤーは、地面をしっかりつかみながら、高い精度でジャンプ、カット、ピボットを繰り出せるのだ。 メッシュニットのアッパーは通気性と軽量性に優れ、履き口はパッド入りで足首をしっかりサポートする。
小さなバスケットボールプレーヤーには、着脱が簡単なシューズが望ましいとテイタムは考えた。 そこで彼はJordanブランドのデザインチームと協力し、自身のシグネチャーシューズのキッズ向けデザインを提案。画期的なハンズフリーシステムを搭載し、簡単に履けるデザインに。 自分で自分のことをしたがるキッズに役立つ文字が、ヒールにあしらわれている。 この「STEP（踏む）」という文字の部分から足を滑り込ませるだけで、出かける準備が整うのだ。
2023年4月7日に発売されたテイタム 1は、家族向けのフルサイズ展開。気が向けばいつでも全員でテイタム 1を履き、ゲームを仲よく楽しめる。 シューズと並行して、テイタム 1のZooとBarbershopのカラーを取り入れたアパレルコレクションも販売。 このコレクションでは、メンズ、ウィメンズ、キッズのパーカーやTシャツといった定番アイテムを取り揃えている。
よくある質問
テイタム 1のフィット感はサイズ表記どおりか？
テイタム 1のフィット感はサイズ表記どおりだ。 サイズの詳細については、メンズ、ウィメンズ、キッズの各シューズのNikeサイズ表を参照しよう。
（関連記事：足の大きさを計測し、最適なシューズのサイズを選ぶ方法）
ジョーダン テイタム 1の価格は？
テイタム 1の店頭価格は、大人用120ドル、キッズ用90ドル、リトルキッズ用75ドル。
ジョーダン テイタム 1の発売日は？
テイタム 1は、2023年4月7日より、家族で楽しめるフルサイズ展開で販売されている。