健康的に食べる簡単な5か条

ただ栄養を摂取するのではなく、まっとうな食事の時間にすること。移動中に食事を済ませたり、テレビやスマホを眺めながら食べる人が多すぎる。家族や友達と食事を取れば、ストレスを軽減して人間関係を深めるだけでなく、食事のペースを落としてくれる効果も得られる。一緒に食べる人がいることで、食事に意識を向けやすくなるのだ。