ゆっくりと食事を楽しむための6つのアドバイス

食べるスピードを抑えようと思っても、それを邪魔する要素がたくさんある。でも諦めないでほしい。目的は、自分の満腹感をはっきりと感じること。お腹がパンパンにならなくても、満足感が得られるタイミングを掴むことが鍵になる。



これは私たちの大半が忘れかけている感覚でもある。そう話すのは、クリスタ・スコット=ディクソン博士（Precision Nutritionカリキュラムディレクター）。私たちは空腹感や満腹感を覚えるタイミングに意識を向けず、「夕食の時間だから」「連れが食べているから」「皿にまだ料理が残っているから」といった外部からの情報に従って判断する癖がついている。でもゆっくり食事をする習慣が身に付けば、カロリー計算などせずに食べる量をコントロールできる。最初はたくさん食べたいと思っていても、食べ過ぎる可能性を減らせるのだという。



このアプローチがうまくいくのは、食べるという行為が一連の身体反応を誘発するからだ。食べ物を噛むときに、顎の筋肉の収縮と弛緩を脳がキャッチする。次に消化器官が食べ物を受け取って消化する準備をはじめ、最終的に食欲調節システムからホルモンが分泌されて満腹感を感じる。メランソン博士は、このメカニズムに着目している。