エキスパートが紹介する、緑色の葉物野菜のおいしい食べ方

サラダに関する新しい科学的知見

「筋肉を作る栄養素は?」と聞かれれば、あなたはおそらく「プロテイン(蛋白質)」と答えるだろう。正しい答えだ。しかし学術誌「The Journal of Nutrition(栄養ジャーナル)」に最近投稿された論文によると、葉物野菜の摂取が筋力に影響を与えることもある。しかもプロテインの摂取量とは無関係だという。



一体どういうことだろう。認定栄養士のライアン・アンドルーズ氏(Precision Nutrition主任栄養士兼アドバイザー)によると、ケール、ルッコラ、ホウレンソウ、キャベツ、スイスチャード、レタス、ビートの葉などの葉物野菜には、硝酸塩と呼ばれる化合物が含まれている。硝酸塩は体内で一酸化窒素に合成され、それが血管の働きを良くする。さらに具体的には、血流が良くなることで栄養素と酸素の流れが良くなり、老廃物の排泄が促進される。論文を書いたマーク・シム博士(エディスコーワン大学健康医療科学部博士研究員)いわく、トップアスリートでなくとも野菜を食べることが体力増強や回復力につながるのは、こうした血管機能の促進作用があるからだという。



日常的に葉物野菜を摂ることで、消化器官も元気になる。胃腸系(消化器官)には善玉、悪玉を含めて無数のバクテリアが常在している。このバクテリアが体重、血糖値、脳の健康などにも影響を与えるとシブ・デサイ博士(オースティン・ガストローエンタロロジー消化器専門医)は説明する。葉物野菜には善玉菌の成長を促す糖の一種「スルホキノボース」も含まれており、腸内環境を改善してくれることがわかった。これは微生物生態学の学術誌「The ISME Journal(ISMEジャーナル)」の掲載論文で詳解されている。



こうしたメリットがあっても、一般的に推奨される1日5杯相当の野菜を摂取しなければ意味がない。だが実際に、そんな量の野菜を食べている人はほとんどいないとアンドルーズ氏は言う(シム博士のメモによると、1日に葉物野菜を1杯以上摂っていれば、硝酸塩の効果は得られる)。ちなみにこの1杯とは、生野菜の場合は2カップ分(熱を通している場合は1カップ分)に相当する量だ。欲を言えば、1日5杯を目指したい。ただし食物繊維の消化が体の負担にならないよう、2日で10杯以下に抑えるのがアンドルーズ氏からのお勧めだ。