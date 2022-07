Storie di calcio: Marie-Antoinette Katoto

Marie-Antoinette è cresciuta in un sobborgo di Parigi, proprio vicino al celebre stadio Yves-du-Manoir. I migliori calciatori del mondo hanno giocato lì: hanno corso, saltato e segnato su quell'erba verde. Anche Marie-Antoinette sognava di giocare lì un giorno. E c'era una posizione che aveva in mente per se stessa: attaccante.

All'età di sette anni è entrata in un'accademia di calcio del suo quartiere, diventando rapidamente una studentessa di alto livello. Aveva iniziato come difensora. Il suo compito era quello di proteggere la porta della sua squadra. Marie-Antoinette era veloce e agile come un giaguaro ed era in grado di prevedere facilmente le mosse delle sue avversarie. Ma desiderava segnare dei gol come attaccante.

"Non mi pongo molti limiti né obiettivi nella vita. Mi spingo sempre il più avanti possibile."