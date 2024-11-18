Storie di calcio: Fran Kirby

In pochissimo tempo, Fran ha perfezionato passaggi, finte e tiri in porta con un grande sorriso in volto. Sua madre adorava guardarla giocare a calcio e Fran amava vedere sua madre sorriderle dagli spalti. Insieme, hanno festeggiato ogni vittoria. Una volta, Fran ha ricevuto da sua madre un biglietto di auguri per il compleanno in cui le assicurava che un giorno avrebbe partecipato a tornei importanti in giro per il mondo.

Fran racconta: "Credo sapesse in cuor suo che sarei diventata una professionista. Sapeva bene quanto amo questo sport".

Ma, ad appena 14 anni, Fran ha perso improvvisamente sua madre. Le mancava così tanto che aveva smesso di giocare a calcio. Chi avrebbe condiviso le sue vittorie con lei? Chi l'avrebbe aiutata a superare le sconfitte? Fran aveva appeso al chiodo pallone e scarpini. Non riusciva a sopportare quel dolore.