Storie di calcio: Jackie Groenen

In collaborazione con Rebel Girls
Jackie Groenen
La centrocampista olandese Jackie Groenen ha la passione per il judo, ma ha scelto invece il calcio professionistico. Scopri come, passando dal tatami al campo, ha vinto gli europei con la maglia dell'Olanda.
Jackie Groenen. Centrocampista, olandese. Data di nascita: 16 dicembre 1994.
C'era una volta una ragazza indecisa tra due sport. Ad appena 17 anni, Jackie si stava costruendo una carriera come calciatrice e come judoka, ossia come praticante di judo, un'arte marziale giapponese.
Jackie entrò nella sua prima squadra di calcio professionistica da adolescente, continuando a competere nei tornei nazionali di judo quando poteva. Dopo uno di questi tornei, però, Jackie dovette comunicare ai suoi allenatori di calcio di non poter giocare a causa di una frattura all'anca subita in un incontro di judo. Aveva capito che era il momento di fare una scelta.
Soppesò le opzioni. Il calcio era emozionante: le luci, la velocità, il senso di squadra! Eppure, si sentiva attratta dalla ferrea disciplina del judo. Durante i suoi incontri sul tatami, c'erano solo lei e le sue avversarie, senza distrazioni.
"Dentro di me, sapevo che avrei scelto il calcio".
Jackie non aveva bene in mente quale delle due carriere avrebbe inseguito per il resto della vita. Il calcio le avrebbe permesso di giocare in tornei importanti come gli europei femminili e il campionato mondiale. Il judo, invece, le avrebbe aperto le porte delle Olimpiadi.
Ci rimuginò parecchio sopra, cercando di immaginarsi il suo futuro in entrambi gli sport. Da un lato, c'era l'adrenalina di un pallone insaccato nella porta avversaria; dall'altro, la soddisfazione di afferrare e atterrare la sua avversaria sul tatami. Aveva scelto.
Ripensandoci ancora oggi, mentre corre in campo, Jackie continua a essere felice della sua scelta. Quando è in sintonia con il resto della squadra, ogni azione è eseguita in perfetta armonia e ogni successo viene festeggiato insieme. È già arrivata a competere in un europeo femminile (e a vincerlo!) ed è pronta a indossare la maglia della nazionale per il prossimo!