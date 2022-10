Storie di calcio: Asisat Oshoala

Ogni giorno dopo la scuola, Asisat giocava a calcio per le strade di Lagos, in Nigeria, la sua città natale. Lei e i suoi amici si passavano la palla, correndo verso le porte improvvisate. Quando passavano le macchine, si spostavano sparpagliandosi, poi riprendevano da dove erano rimasti. Asisat tornava a casa con lividi e ginocchia sbucciate, ma per lei non c'era niente di meglio che giocare a calcio.



I genitori di Asisat, però, non erano d'accordo sul fatto che passasse così tanto tempo a giocare a calcio. Per un bel po', Asisat si convinse che per lei lo sport non sarebbe diventato un lavoro. Ma c'era una persona nella sua famiglia che la incoraggiava a giocare: sua nonna. Con lei al suo fianco, Asisat continuò a dedicarsi al calcio.



"Voglio creare la mia storia."