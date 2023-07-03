Storie di calcio: Asisat Oshoala

Ogni giorno, dopo la scuola, Asisat giocava a calcio nelle strade di Lagos, la sua città natale, in Nigeria. Tornava a casa con i lividi e le ginocchia sbucciate, ma non c'era nulla che le piacesse più del calcio. I suoi genitori, però, avrebbero preferito che non dedicasse troppo tempo a questa attività.



Per molto tempo Asisat non prese neppure in considerazione la possibilità di poter giocare a calcio a livelli professionali. Un giorno, durante un torneo locale in cui come al solito stava dando tutto, con sprint, passaggi e gol, un coach le chiese se avesse voluto far parte della squadra che allenava. Asisat sentì una fitta al cuore: sapeva che i suoi genitori non avrebbero approvato e fu costretta a rifiutare l'offerta. Continuò così a giocare in contesti amatoriali mentre studiava all'università.



Finalmente, grazie alla sua strabiliante performance nel Campionato del mondo femminile under 20, Asisat si rese conto di avere un talento tale da poter giocare come calciatrice professionista. Arrivata prima per numero di goal segnati nell'intero torneo, quella notte si aggiudicò anche i trofei Golden Ball e Golden Boot. Asisat non ha mai rinunciato al suo sogno e, alla fine, ha seguito quello che le diceva il suo cuore.

"A te, giovane atleta ribelle:

le partite andate male non definiscono il tuo valore.

Ma ti spingono a fare sempre meglio.

Non permettere mai che una sconfitta definisca il tuo valore come atleta.

I campioni sono sempre forti. Sono potenti e incredibilmente motivati.

A volte, ci lasciamo scoraggiare solo perché non abbiamo consapevolezza di tutto il potenziale

che abbiamo maturato nel corso degli anni. Una cosa che so, però, è che puoi combattere

la paura.

Puoi cambiare il mondo intero con il tuo coraggio. Sii coraggiosa.

Non mollare mai!"

— Asisat Oshoala