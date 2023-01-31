Attrezzatura Nike per gli allenamenti a casa

Attrezzatura Nike per allenarsi in casa da provare
Guida all'acquisto
Scegli gli articoli indispensabili per la tua prossima sessione di esercizi a casa.
Con una vasta scelta di workout a casa, potrai allenarti quando vuoi, dando uno sprint in più alla tua routine. Puoi passare da allenamenti a basso impatto, tra cui yoga e workout per la mobilità, a sessioni più intense, come l'allenamento a intervalli ad alta intensità, conosciuto come HIIT, e l'allenamento di forza.
Oltre a riscaldarti adeguatamente (e a passare al defaticamento al termine dell'allenamento), hai bisogno della giusta attrezzatura per ottenere il massimo dal tuo workout e dal recupero. Se stai pensando di costruire una palestra in casa, grande o piccola che sia, o sei alla ricerca di attrezzi da aggiungere alla tua collezione, allora sei nel posto giusto. Ogni articolo è progettato per i movimenti che potresti eseguire durante una routine incentrata su mobilità, forza, training o recupero.
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Quattro articoli Nike per allenarsi in casa
1.Fascia di resistenza ad anello Nike
Se le tradizionali mini fasce elastiche in plastica ti stringono le gambe durante l'allenamento o se pensi che non siano abbastanza robuste, questa fascia di resistenza ad anello è una buona alternativa. Puoi utilizzarla durante il riscaldamento, per aumentare l'intensità in esercizi come la camminata laterale, o per l'allenamento, per assicurarti che l'esecuzione dei movimenti sia sempre perfetta. Per esempio, quando esegui gli squat, puoi mettere una fascia di resistenza intorno ai quadricipiti, ricordandoti però di spingere le ginocchia in fuori, contro l'anello.
2.Accessori Nike per il recupero
Foam roller, raschietti e bastoni massaggianti per muscoli sono ottimi ausili per il recupero. Ma se invece desideri andare più in profondità e raggiungere le zone più interne dei tessuti muscolari, (per rilassare ad esempio lo psoas), hai bisogno di uno strumento piccolo e rotondo, come la palla per recupero. Grazie alle dimensioni compatte di questo strumento relativamente portatile, potrai allentare la rigidità dei muscoli in tutto il corpo.
Prova a far scivolare i piedi su questa palla, prima e dopo l'allenamento, per preparare i tessuti e i tendini all'esercizio e contribuire ad aumentare il flusso sanguigno nei muscoli una volta terminato.
3.Fascia di resistenza Nike
Le fasce di resistenza sono strumenti efficaci da portare ovunque, per allenamenti all'aperto, o workout da eseguire nel comfort di casa tua o persino in una camera d'albergo. Puoi utilizzare una fascia di resistenza per eseguire un workout total body o per allenare semplicemente la parte inferiore del corpo. Inoltre, puoi utilizzarle per diverse modalità di allenamento, per aumentare l'intensità e dare il massimo.
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4.Tappetino Nike Training 2.0
Il tappetino da yoga è uno strumento versatile da utilizzare per una sessione di yoga, un workout di pilates per mettere alla prova la tua stabilità o semplicemente per esercizi di recupero. Ti offrirà l'ammortizzazione necessaria per sostenere i polsi mentre esegui pose come il cane a testa in giù, così potrai incanalare tutta la tua energia nel workout. Quando hai finito, ti basterà arrotolarlo e metterlo al suo posto.
Testo di Tamara Pridgett