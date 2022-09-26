I miglior articoli Nike per giocatori di lacrosse

L'intimo è il primo step per un outfit ad alte prestazioni perfetto per il gioco. I bra e i prodotti con compression fit Nike assicurano elevato supporto e sono realizzati con materiali traspiranti che non surriscaldano il corpo.

Se cerchi un bra che offra compressione (ma non costrizione) e che riduca al minimo il movimento del seno durante il gioco, puoi indossare un reggiseno con sostegno medio o elevato. Per una vestibilità ancora più personalizzata, scopri i modelli con spalline regolabili.

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Se cerchi shorts a compressione, i modelli Nike Dri-FIT sono essenziali e leggeri e il tessuto traspirante favorisce un'evaporazione più rapida del sudore. Alcuni modelli da uomo sono caratterizzati da un inserto in mesh a doppio strato sulla parte anteriore, che contribuisce a migliorare la traspirabilità.