Come usare i mattoncini da yoga: cinque posizioni da provare

Lo yoga è una pratica che stimola in noi la capacità di ascoltare il corpo e rispondere ai segnali che trasmette. Oggi non ti senti in vena di cimentarti con le inversioni? Rilassati in una posizione più naturale, come quella del bambino. Lo stretching dei muscoli posteriori della coscia è un po’ troppo intenso? Rendilo meno impegnativo.

Secondo Robyn Gaillard, insegnante registrata di yoga Kripalu, uno dei modi migliori per personalizzare e ottenere il massimo dallo yoga è quello di usare dei supporti, ad esempio i cosiddetti mattoncini o blocchi da yoga.

"Il blocco da yoga è un aiuto prezioso per gli esercizi perché consente un corretto allineamento anatomico, impegna i muscoli profondi quando viene premuto tra le cosce e sostiene il pavimento pelvico, le anche e il core", spiega.

In sostanza un blocco può aiutare le persone a raggiungere la stessa inclinazione e lo stesso allungamento a cui arriverebbero se in certe posizioni potessero toccare il pavimento, ma senza sacrificare la postura né sforzare il corpo.

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